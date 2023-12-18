УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Болит голова и "вываливается" живот: чем опасна сутулость и как от нее избавиться

Алёна Воронина
18 декабря 2023, 17:37
Мы можем даже не замечать, что наша спина во время сидения меняет свою форму, а это может привести к серьезным негативным последствиям.
Сутулость, Анита Луценко
Чем опасна сутулость и как от нее избавиться/ коллаж: Главред, фото: скрин

В современности довольно распространенной проблемой многих людей является сутулость – это такая деформация спины, когда наблюдается чрезмерный прогиб в грудном отделе, при котором плечи и голова слишком наклонены вперед.

Но мало кто задумывается над тем, чем вредна сутулость и как сутулость влияет на человека. Фитнес-тренер Анита Луценко объяснила, почему появляется такая проблема и к каким последствиям она может привести.

"Сутулость – это проблема нашей современности. В основном мы привыкли сидеть, скрючившись. Мы что-то либо печатаем, либо сидим в телефоне. А когда сидим в телефоне, у нас еще и прижимается подбородок. Во-первых, когда мы хотя бы чуточку – день, два, три – посидели в таком сутулом положении, наши грудные мышцы сокращаются. (Кстати, от этого также портится форма груди). Мышцы на спине растягиваются, они не активизируются и не привыкают держать нас в ровном положении", – отметила Анита Луценко.

Мы привыкаем сидеть, ссутулившись и нагнув вперед голову. Но когда мы ходим, голова должна быть поднята, чтобы мы могли смотреть вперед. В результате наша осанка начинает выглядеть так, как на изображении ниже:

Сутулость, Анита Луценко
Если мы не следим за своей осанкой, может появиться сутулость/ скрин

После этого у нас пережимается в шее ток крови, начинает болеть голова, мы становимся раздраженными, может появиться бессонница и тому подобное, объясняет тренер.

Поэтому важно активизировать мышцы на спине, растянуть мышцы в грудной зоне, выстроить нормальную правильную осанку.

"Кроме того, когда мы сутулимся, у нас еще и вываливается живот. Для того, чтобы этот живот подтянулся, нужно расправиться. В таком случае живот автоматически подтянется. А из-за того, что он находится в таком вываленном положении, там еще и тазовое дно провисает", – отметила Анита Луценко.

Также сутулость влияет на дыхание.

"И все это еще и связано с дыханием. Потому что когда мы с вами такие ссутуленные, мы можем дышать поверхностно. А это вызывает еще и депрессивные состояния. Вот когда мы такие эмоциональные, нам хочется широко расправить плечи и глубоко вдохнуть. Сразу идет некая активизация. Если вы целыми днями в таком сутулом положении, то никакой активизации не будет, никаких позитивных мыслей и настроения также", – сказала тренер.

Также от движения диафрагмы, дыхания человека зависит и недержание мочи, и расслабление мышц тазового дна. Всё это очень хорошо можно исправить именно упражнениями для осанки, отмечает Анита Луценко.

"Это будет всё, что будет нас структурировать и выставлять правильно – наш таз, наши стопы, наши бока вытягивать. Расправляем плечи, вытягиваем шею, всё время держим так и представляем, как будто у нас к голове привязан такой шарик, который всё время пытается лететь вверх. И мы вот таким образом стараемся всё время себя вот так вытаскивать. И важно плечи не очень сильно назад зажимать, потому что потом они будут болеть, а держать их правильно, но расслабленно", – отметила тренер.

Смотрите видео с объяснением Аниты Луценко о том, чем опасна сутулость и как от нее избавиться:

Ранее Анита Луценко показала жаркая круговая тренировка всего тела, которое поможет сбросить лишний вес. Простой комплекс упражнений поможет держать свое тело в форме и быстро сбросить лишний вес.

Также ранее тренер Анита Луценко показала самый простой комплекс упражнений для начала дня. Тренер показала короткую зарядку-медитацию, с которой стоит начинать каждый свой день. Она поможет организму проснуться и придаст вам бодрости на весь день.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
здоровье спина Анита Луценко интересные новости
Реклама

Главное за день

Украинская экономика продержится несколько месяцев: в МВФ дали неутешительный прогноз

Украинская экономика продержится несколько месяцев: в МВФ дали неутешительный прогноз

18:28 Деньги
У армии Украины есть "план" на зиму, войска РФ получат очень серьезный удар – AP

У армии Украины есть "план" на зиму, войска РФ получат очень серьезный удар – AP

17:24 Мир
Все стоит: в Польше внезапно заблокировали движение грузовиков

Все стоит: в Польше внезапно заблокировали движение грузовиков

17:19 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:28

Украинская экономика продержится несколько месяцев: в МВФ дали неутешительный прогноз

18:10

Изначально Запад рассматривал помощь Украине как временную: эксперт объяснил ситуацию с оружиемВидео

18:02

"Гарнизону придется отойти": тревожный прогноз насчет угрозы захвата Авдеевки

18:00

Стрелки - не беда: что можно сделать со старых капроновых колготок

17:37

Болит голова и "вываливается" живот: чем опасна сутулость и как от нее избавитьсяВидео

Прогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружииПрогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружии
17:30

Россияне прорываются к улицам Авдеевки: боец ВСУ рассказал об успехе оккупантов

17:24

У армии Украины есть "план" на зиму, войска РФ получат очень серьезный удар – AP

17:19

Все стоит: в Польше внезапно заблокировали движение грузовиков

17:05

Четвертая волна наступления РФ: под Купянском РФ сосредоточила треть танков

Реклама
16:58

В Генштаб могли попасть шпионы РФ: генерал-разведчик о "прослушке" Залужного

16:43

Антикоррупционеры отметили прогресс в системе закупок Минобороны

16:32

Точно сбудется: стало известно, как правильно загадывать желание на Новый год 2024

16:20

Наденьте это 19 декабря и вы избавитесь от всего негатива: важные приметы

16:19

Тополя из "Антител" гневно ответил Галичу, который разругал песню "Фортеця Бахмут"

16:17

Новая пощечина Путину: Германия перебрасывает войска к границам РФ, подробности

15:57

Майор ГРУ сбежал в Нидерланды и "слил" компромат на Путина: опубликован документФото

15:38

Россияне продвинулись до 2 км на отдельных участках фронта - Тарнавский

15:24

Как навести порядок в квартире, если очень много вещей: простые советы помогут с хаосомВидео

15:22

"Прослушка" Залужного: у Зеленского заявили о "находке" времен Януковича

15:19

Уровень жизни будет падать: эксперт назвал последствия отмены помощи Украине

Реклама
15:08

Шикарный салат Зеленый Дракон на Новый год 2024: рецепт счастливого блюдаВидео

14:53

Тарнавский признал нехватку артснарядов у ВСУ на "нуле": это уже влияет на бои

14:49

Угроза захвата Харькова и Днепра: Залужный ответил на вопрос насчет планов РФ

14:42

В Украину вернется мороз: синоптик назвала дату нового похолодания

14:37

Залужный – о мобилизации: нужно вернуть рабочий механизм и обеспечить ротациюВидео

13:45

Лишь немногие найдут спрятанное сердце за 11 секунд: сложная оптическая иллюзия

13:42

Уничтожено 18 офицеров: ВСУ стерли в порошок элитную бригаду морпехов РФ — СМИ

13:41

РФ пойдет в наступление в трех областях: эксперт сказал, кому приготовитьсяВидео

13:38

"Не могу говорить, потому что будет шоу": Залужный прокомментировал слухи о новом контрнаступлении

13:29

Это гениально: зачем люди пшикают лаком для волос на белые носки

13:05

Блогершу Квиткову признали виновной в резонансном ДТП

13:01

Залужный прокомментировал прослушку в своем кабинете

12:44

Уничтожено и повреждено больше 100 единиц техники: генерал рассказал об успехе ВСУ

12:38

Украинцы доверяют ВСУ, Зеленскому и Залужному: рейтинг Рады резко упал – опросФото

12:35

Неприятные "ароматы" исчезнут навсегда: 4 способа, как избавиться от запаха в квартире

12:34

Дорофеева призналась, что села в лужу и случайно взяла кусок из хита российской группыВидео

12:26

Майдан 2024: эксперт оценил риск массовых протестов и назвал отправную точкуВидео

12:03

Только 1 из 10 сможет найти животное: оптическая иллюзия для самых внимательных

12:01

Положите это в мышеловку: что больше всего привлекает мышей

11:49

"Отправляют на убой раненых и хромых": в РФ бунтуют жены мобилизованных недобитков

Реклама
11:47

Точно поможет: врач назвал лучшие продукты, которые нужно есть при похмелье

11:45

В ЕС нашли способ наказать и "обезвредить" Орбана: Financial Times раскрыло детали

11:34

Иначе придется выбросить: 9 правил, как не испортить антипригарное покрытие на сковороде

11:28

Конец войны в 2024 году: эксперт назвал 2 сценария и предупредил украинцев

11:27

Загородний спрогнозировал, стоит ли ждать украинцам выборов в 2024-мВидео

10:49

РФ копит ракеты: в ВСУ назвали вероятные цели и сроки ударов по Украине

10:45

"Ищут любовный интерес в Европе": Безуглая сделала новое заявление о мобилизации женщин

10:33

Целью стал аэродром с которого обстреливали Украину: новые детали атаки дронов по РФ

10:19

Цены на продукты перед Рождеством: что из еды подорожает сильнее всего

09:50

Новое контрнаступление Украины: эксперт назвал дату и раскрыл детали операции

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять