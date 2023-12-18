Болит голова и "вываливается" живот: чем опасна сутулость и как от нее избавиться

Мы можем даже не замечать, что наша спина во время сидения меняет свою форму, а это может привести к серьезным негативным последствиям.

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Чем опасна сутулость и как от нее избавиться/ коллаж: Главред, фото: скрин

В современности довольно распространенной проблемой многих людей является сутулость – это такая деформация спины, когда наблюдается чрезмерный прогиб в грудном отделе, при котором плечи и голова слишком наклонены вперед.

Но мало кто задумывается над тем, чем вредна сутулость и как сутулость влияет на человека. Фитнес-тренер Анита Луценко объяснила, почему появляется такая проблема и к каким последствиям она может привести.

"Сутулость – это проблема нашей современности. В основном мы привыкли сидеть, скрючившись. Мы что-то либо печатаем, либо сидим в телефоне. А когда сидим в телефоне, у нас еще и прижимается подбородок. Во-первых, когда мы хотя бы чуточку – день, два, три – посидели в таком сутулом положении, наши грудные мышцы сокращаются. (Кстати, от этого также портится форма груди). Мышцы на спине растягиваются, они не активизируются и не привыкают держать нас в ровном положении", – отметила Анита Луценко.

Мы привыкаем сидеть, ссутулившись и нагнув вперед голову. Но когда мы ходим, голова должна быть поднята, чтобы мы могли смотреть вперед. В результате наша осанка начинает выглядеть так, как на изображении ниже:

Если мы не следим за своей осанкой, может появиться сутулость/ скрин

После этого у нас пережимается в шее ток крови, начинает болеть голова, мы становимся раздраженными, может появиться бессонница и тому подобное, объясняет тренер.

Поэтому важно активизировать мышцы на спине, растянуть мышцы в грудной зоне, выстроить нормальную правильную осанку.

"Кроме того, когда мы сутулимся, у нас еще и вываливается живот. Для того, чтобы этот живот подтянулся, нужно расправиться. В таком случае живот автоматически подтянется. А из-за того, что он находится в таком вываленном положении, там еще и тазовое дно провисает", – отметила Анита Луценко.

Также сутулость влияет на дыхание.

"И все это еще и связано с дыханием. Потому что когда мы с вами такие ссутуленные, мы можем дышать поверхностно. А это вызывает еще и депрессивные состояния. Вот когда мы такие эмоциональные, нам хочется широко расправить плечи и глубоко вдохнуть. Сразу идет некая активизация. Если вы целыми днями в таком сутулом положении, то никакой активизации не будет, никаких позитивных мыслей и настроения также", – сказала тренер.

Также от движения диафрагмы, дыхания человека зависит и недержание мочи, и расслабление мышц тазового дна. Всё это очень хорошо можно исправить именно упражнениями для осанки, отмечает Анита Луценко.

"Это будет всё, что будет нас структурировать и выставлять правильно – наш таз, наши стопы, наши бока вытягивать. Расправляем плечи, вытягиваем шею, всё время держим так и представляем, как будто у нас к голове привязан такой шарик, который всё время пытается лететь вверх. И мы вот таким образом стараемся всё время себя вот так вытаскивать. И важно плечи не очень сильно назад зажимать, потому что потом они будут болеть, а держать их правильно, но расслабленно", – отметила тренер.

Смотрите видео с объяснением Аниты Луценко о том, чем опасна сутулость и как от нее избавиться:

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