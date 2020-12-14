Болит колено: причины и возможные осложнения

Если человека беспокоит боль в колене, ему следует обратиться к врачу/Pixabay

Боль в верхней или передней части колена имеет несколько возможных причин. Точное место боли может быть индикатором основной проблемы.

Некоторые причины, такие как легкая травма или синяк, могут исчезнуть без вмешательства. Однако другие проблемы могут потребовать лечения. Если человека беспокоит боль в колене, ему следует обратиться к врачу.

Колено - сложный сустав, так как это место встречи различных костей, мышц и соединительных тканей. Врачи обычно считают, что заболевания поражают "переднюю часть" колена, а не "верхнюю часть".

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Боль в передней части колена может возникать по многим причинам. Определение места боли и любых других симптомов может помочь определить первопричину.

Некоторые потенциальные причины боли в передней части колена включают:

Тендинит надколенника

Тендинит надколенника, или колено прыгуна, развивается из-за воспаления сухожилия, которое прикрепляет коленную чашечку (надколенник) к большеберцовой кости (большеберцовой кости). Это воспаление может возникнуть из-за действий, которые постоянно нагружают сухожилия, например прыжки и бег.

Фактически, некоторые исследования отмечают, что тендинит надколенника встречается примерно у 20% прыгающих спортсменов.

Повторяющееся напряжение прыжков и бега может привести к небольшим разрывам сухожилий, что приведет к воспалению и боли в нижней части коленной чашечки.

Другие формы тендинита

Другие воспаленные сухожилия вокруг колена также могут вызывать боль в передней части колена. Сухожилия четырехглавой мышцы и подколенного сухожилия также могут вызвать боль в коленях.

Сухожилие четырехглавой мышцы соединяет мышцы передней части бедра с верхней частью коленной чашечки, тогда как сухожилия подколенного сухожилия соединяют мышцы задней поверхности бедра с верхней частью большеберцовой кости.

Повреждение или воспаление любого из этих сухожилий также может вызвать боль в передней части колена.

Пателлофеморальный болевой синдром

Пателлофеморальный болевой синдром (PFPS) - это состояние, которое вызывает боль в передней части колена. В статье в Архиве хирургии костей и суставов отмечается, что PFPS является одной из наиболее частых причин боли в передней части колена.

PFPS может развиться из-за слабости мышц, окружающих бедро и колено, что иногда приводит к неправильному выравниванию коленной чашечки, или из-за повторяющейся нагрузки на коленный сустав во время бега, езды на велосипеде и прыжков.

Артрит

С возрастом защитный хрящ на концах костей может разрушаться, что приводит к остеоартриту. Это может вызвать такие симптомы, как:

припухлость

боль

жесткость

ощущение трещины или скрежета в колене

Одна статья в Journal of Pain Research предполагает, что остеоартрит является наиболее распространенной формой артрита и частой причиной инвалидности.

Основная проблема с иммунной системой, такая как ревматоидный артрит или волчанка, также может вызвать разрушение хряща и вызвать боль.

Артрит может возникать в одном или обоих коленях и вызывать боль в передней части колена или некоторых других суставах.

Бурсит

Бурсит относится к воспалению бурсы. Сумки обеспечивают амортизацию и уменьшают трение между костями и вышележащими структурами мягких тканей, такими как сухожилия, мышцы и жир.

Воспаление бурсы в этой области может вызвать боль или припухлость в передней части колена.

Травма, повреждение

Такие простые вещи, как наступление на твердый предмет, могут вызвать повреждение и ушиб передней части колена. Это может вызвать боль и болезненность в месте удара.

Серьезные травмы, например, при падении или дорожно-транспортном происшествии, также могут вызвать повреждение колена, что приведет к сильной боли и инвалидности.

Хотя легкие травмы обычно носят временный характер, если человека беспокоят их симптомы, лучше всего обратиться к врачу для полного осмотра.

Симптомы

Несколько симптомов связаны с болью в передней части колена, например:

боль при сидении на корточках или при подъеме по лестнице

боль при беге или беге трусцой

боль в передней части колена после долгого сидения с согнутыми ногами

хлопающие или потрескивающие звуки при сгибании колена

скованность, особенно при первом пробуждении

отек в передней части колена

синяк вокруг колена

колено сгибается под давлением

Человек должен всегда записывать любые симптомы, которые он испытывает, и сообщать о них своему врачу во время осмотра. Каждый симптом может помочь врачу определить основную причину боли в коленях и поставить правильный диагноз.

Диагностика

Врач проведет физический осмотр колена и спросит пациента о симптомах. Он также проверит диапазон движений и стабильность колена и проверит наличие каких-либо признаков структурного повреждения сустава.

Другие тесты, которые могут помочь им установить правильный диагноз, включают:

Рентгеновские снимки

Компьютерная томография

МРТ

Хотя рентген и компьютерная томография полезны для осмотра костей, МРТ может быть полезен для более тщательного исследования мягких тканей.

Лечение

Лечение боли в коленях часто включает отдых, прием противовоспалительных препаратов и использование холодных компрессов или пакетов со льдом для уменьшения отека и боли. Однако целевое лечение может варьироваться в зависимости от основной причины или состояния.

Например, физиотерапия может помочь укрепить мышцы вокруг колена, чтобы снизить нагрузку на сустав. Физиотерапия также может помочь исправить проблемы с походкой и другие аномалии, которые могут способствовать возникновению боли.

Врач также может порекомендовать такие методы лечения, как электростимуляция или ультразвук, чтобы уменьшить боль в коленях.

Иногда врач или физиотерапевт могут порекомендовать фиксацию или перевязку колена. Это поможет уменьшить боль и удерживать коленную чашечку на одном уровне.

В редких случаях, например, при серьезном повреждении сухожилия, может потребоваться хирургическое лечение. Хирургия направлена ​​на восстановление поврежденных тканей и восстановление нормальной функции колена.

Реабилитация после операции может занять некоторое время и обычно включает физиотерапию, чтобы восстановить нормальный диапазон движений, укрепить мышцы и помочь человеку вернуться к нормальному уровню активности.

Профилактика

Предотвратить боль в передней части колена не всегда возможно, но есть несколько вещей, которые человек может сделать, чтобы сохранить здоровье своих ног и колен.

Регулярные упражнения - полезный инструмент для укрепления тела. В частности, для коленей врач может порекомендовать домашнюю программу упражнений, направленную на укрепление мышц ног.

Регулярная растяжка помогает поддерживать подвижность мышц и снижает жесткость.

Также могут помочь изменения в рационе и прием пищевых добавок, которые могут уменьшить воспаление, но перед этим человек всегда должен проконсультироваться со своим врачом или диетологом.

Кроме того, умеренный вес помогает снизить нагрузку на суставы, а это, в свою очередь, может помочь предотвратить травмы.