Болит мочевой пузырь: названы четыре главные причины боли

Обратите внимание на другие симптомы, которые у вас есть / Pixabay

Боль в мочевом пузыре может сигнализировать о чем угодно - от незначительной инфекции до серьезного состояния здоровья, такого как рак.

Симптомы могут варьироваться от дискомфорта в нижней части живота до жжения при мочеиспускании, пишет Еverydayhealth.com.

Хорошая новость заключается в том, что рак мочевого пузыря встречается редко, и боль в мочевом пузыре обычно не является серьезной. Но это не значит, что вы должны игнорировать это, когда у вас есть боль или давление в тазу или нижней части живота, которые могут исходить из мочевого пузыря.

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Как узнать, вызывает ли боль беспокойство или указывает на доброкачественное состояние?

Обратите внимание на другие симптомы, которые у вас есть - особенно если у вас есть кровь в моче и боль в мочевом пузыре, - говорит Назема И. Сиддики, доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Медицинской школы Университета Дьюка в Дареме.

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Боль в мочевом пузыре может быть вызвана перечисленными ниже состояниями. Но боль в области мочевого пузыря может быть вызвана тазовой болью из-за гинекологических заболеваний.

Некоторые проблемы с желудочно-кишечным трактом также могут вызывать боль в мочевом пузыре или вокруг него. "Когда у женщины болит мочевой пузырь, им следует обратиться за медицинской помощью", - говорит доктор Сиддики.

1. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП): чаще встречаются у женщин

Инфекции мочевыводящих путей, которые иногда называют инфекциями мочевого пузыря, поражают женщин чаще, чем мужчин, и причиной является простая анатомия.

Женская уретра находится ближе к областям, в которых есть естественные бактерии, таким как анус и влагалище. По данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK), он короче уретры мужчины.

Боль в мочевом пузыре из-за ИМП может возникнуть в любом возрасте. У молодых женщин это частый симптом инфекций мочевыводящих путей, наряду с частым и болезненным мочеиспусканием. Симптомы у пожилых женщин могут быть разными, но обычно включают мышечные боли, боли в животе, утомляемость и слабость.

Важно обратиться к врачу, потому что лечение антибиотиками, обычно помогает избавиться от инфекции мочевыводящих путей, отмечает NIDDK.

И хотя инфекция может пройти без лечения, антибиотики могут ускорить заживление и быстро устранить неприятные симптомы. Дополнительное питье и частое мочеиспускание также помогут вылечить инфекцию и избавиться от дискомфорта.

2. Интерстициальный цистит: тяжелая форма болевого синдрома мочевого пузыря

По данным NIDDK, более трех миллионов американских женщин живут с тазовой болью, связанной с интерстициальным циститом, состоянием, при котором стенка мочевого пузыря раздражается и воспаляется. "Интерстициальный цистит - это тяжелая форма синдрома боли в мочевом пузыре", - говорит Сиддики.

По данным института, дискомфорт в мочевом пузыре от интерстициального цистита может варьироваться от болезненности до сильной боли. Еще один признак того, что причиной является интерстициальный цистит: менструация усиливает боль в мочевом пузыре.

Интерстициальный цистит не вызван инфекцией мочевыводящих путей, хотя симптомы могут ухудшиться, если у вас интерстициальный цистит и инфекция мочевыводящих путей. Хотя причина не выяснена, согласно NIDDK, определенные события или факторы, похоже, вызывают обострение симптомов. К ним, среди прочего, относятся стресс, изменения в диете, аллергия и прием определенных лекарств.

Варианты лечения интерстициального цистита включают расширение (растяжение) мочевого пузыря, прием пероральных лекарств, физиотерапию и использование электрической стимуляции нервов для облегчения боли, но лечения нет. В тяжелых случаях, когда другие методы лечения не помогли, иногда возможно хирургическое вмешательство.

3. Изменения в вашей репродуктивной системе

Боль в мочевом пузыре у женщин также может быть результатом истончения кожи влагалища, говорит Карл Любер, доктор медицины, урогинеколог и основатель программы стипендий по медицине женского таза и реконструктивной хирургии в UCSD – Kaiser Permanente в Сан-Диего.

"Это называется атрофией, и чаще всего это происходит, когда во время менопаузы ткани, окружающие влагалище, лишаются эстрогена", - объясняет он. Оральный эстроген не помогает, но вагинальный крем с эстрогеном может облегчить симптомы.

По словам доктора Любера, беседа с врачом о боли и дискомфорте в мочевом пузыре может помочь определить, в чем проблема на самом деле.

4. Рак мочевого пузыря: реже у женщин

Рак мочевого пузыря встречается редко, особенно у женщин. По данным Американского онкологического общества (ACS), из примерно 83 730 новых диагнозов ежегодно в Соединенных Штатах около 19 450 приходится на женщин. Самый частый симптом - кровь в моче; некоторые женщины также испытывают болезненное ощущение жжения при мочеиспускании.

Лечение рака мочевого пузыря включает хирургическое вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию. Согласно ACS, большинству людей требуется операция по удалению опухоли или новообразований. В тяжелых случаях удаляется весь мочевой пузырь или его части.

Получите диагноз, а не самодиагностику

По словам Сиддики, также важно учитывать, могут ли матка и другие органы гинекологической системы вызывать боль в мочевом пузыре, поскольку они расположены близко к мочевому пузырю. Дисфункция тазового дна, такая как сжатие или спазмы тазовых мышц, обычно возникает при мочевом пузыре.

Она объясняет, что это может усилить боль в мочевом пузыре. Боль в области таза также может быть вызвана эндометриозом, воспалительными заболеваниями органов малого таза или кистами яичников. Кроме того, как отмечает клиника Мэйо, желудочно-кишечные проблемы, такие как воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит), иногда могут быть источником тазовой боли.

"Если ни одно из этих состояний не присутствует, а у женщин постоянная боль в мочевом пузыре, их обычно лечат от" синдрома боли в мочевом пузыре ", который относится к болезненным состояниям мочевого пузыря, при которых другие причины, такие как ИМП и рак, были исключены", - говорит Сиддики.

Практический результат, о котором следует помнить женщинам: не ставьте себе диагноз боли в мочевом пузыре самостоятельно. Решение и лечение этой проблемы может принести облегчение телу и разуму.