УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Болит мочевой пузырь: названы четыре главные причины боли

26 июля 2021, 16:04

Хорошая новость заключается в том, что рак мочевого пузыря встречается редко.

Кишечник_живот_месячные
Обратите внимание на другие симптомы, которые у вас есть / Pixabay

Боль в мочевом пузыре может сигнализировать о чем угодно - от незначительной инфекции до серьезного состояния здоровья, такого как рак.

Симптомы могут варьироваться от дискомфорта в нижней части живота до жжения при мочеиспускании, пишет Еverydayhealth.com.

Хорошая новость заключается в том, что рак мочевого пузыря встречается редко, и боль в мочевом пузыре обычно не является серьезной. Но это не значит, что вы должны игнорировать это, когда у вас есть боль или давление в тазу или нижней части живота, которые могут исходить из мочевого пузыря.

Читайте такжеСимптомы рака мочевого пузыря: цвет мочи может указывать на смертельную болезнь

Как узнать, вызывает ли боль беспокойство или указывает на доброкачественное состояние?

Обратите внимание на другие симптомы, которые у вас есть - особенно если у вас есть кровь в моче и боль в мочевом пузыре, - говорит Назема И. Сиддики, доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Медицинской школы Университета Дьюка в Дареме.

Реклама

Боль в мочевом пузыре может быть вызвана перечисленными ниже состояниями. Но боль в области мочевого пузыря может быть вызвана тазовой болью из-за гинекологических заболеваний.

Некоторые проблемы с желудочно-кишечным трактом также могут вызывать боль в мочевом пузыре или вокруг него. "Когда у женщины болит мочевой пузырь, им следует обратиться за медицинской помощью", - говорит доктор Сиддики.

1. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП): чаще встречаются у женщин

Инфекции мочевыводящих путей, которые иногда называют инфекциями мочевого пузыря, поражают женщин чаще, чем мужчин, и причиной является простая анатомия.

Женская уретра находится ближе к областям, в которых есть естественные бактерии, таким как анус и влагалище. По данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK), он короче уретры мужчины.

Боль в мочевом пузыре из-за ИМП может возникнуть в любом возрасте. У молодых женщин это частый симптом инфекций мочевыводящих путей, наряду с частым и болезненным мочеиспусканием. Симптомы у пожилых женщин могут быть разными, но обычно включают мышечные боли, боли в животе, утомляемость и слабость.

Важно обратиться к врачу, потому что лечение антибиотиками, обычно помогает избавиться от инфекции мочевыводящих путей, отмечает NIDDK.

И хотя инфекция может пройти без лечения, антибиотики могут ускорить заживление и быстро устранить неприятные симптомы. Дополнительное питье и частое мочеиспускание также помогут вылечить инфекцию и избавиться от дискомфорта.

2. Интерстициальный цистит: тяжелая форма болевого синдрома мочевого пузыря

По данным NIDDK, более трех миллионов американских женщин живут с тазовой болью, связанной с интерстициальным циститом, состоянием, при котором стенка мочевого пузыря раздражается и воспаляется. "Интерстициальный цистит - это тяжелая форма синдрома боли в мочевом пузыре", - говорит Сиддики.

По данным института, дискомфорт в мочевом пузыре от интерстициального цистита может варьироваться от болезненности до сильной боли. Еще один признак того, что причиной является интерстициальный цистит: менструация усиливает боль в мочевом пузыре.

Интерстициальный цистит не вызван инфекцией мочевыводящих путей, хотя симптомы могут ухудшиться, если у вас интерстициальный цистит и инфекция мочевыводящих путей. Хотя причина не выяснена, согласно NIDDK, определенные события или факторы, похоже, вызывают обострение симптомов. К ним, среди прочего, относятся стресс, изменения в диете, аллергия и прием определенных лекарств.

Варианты лечения интерстициального цистита включают расширение (растяжение) мочевого пузыря, прием пероральных лекарств, физиотерапию и использование электрической стимуляции нервов для облегчения боли, но лечения нет. В тяжелых случаях, когда другие методы лечения не помогли, иногда возможно хирургическое вмешательство.

3. Изменения в вашей репродуктивной системе

Боль в мочевом пузыре у женщин также может быть результатом истончения кожи влагалища, говорит Карл Любер, доктор медицины, урогинеколог и основатель программы стипендий по медицине женского таза и реконструктивной хирургии в UCSD – Kaiser Permanente в Сан-Диего.

"Это называется атрофией, и чаще всего это происходит, когда во время менопаузы ткани, окружающие влагалище, лишаются эстрогена", - объясняет он. Оральный эстроген не помогает, но вагинальный крем с эстрогеном может облегчить симптомы.

По словам доктора Любера, беседа с врачом о боли и дискомфорте в мочевом пузыре может помочь определить, в чем проблема на самом деле.

4. Рак мочевого пузыря: реже у женщин

Рак мочевого пузыря встречается редко, особенно у женщин. По данным Американского онкологического общества (ACS), из примерно 83 730 новых диагнозов ежегодно в Соединенных Штатах около 19 450 приходится на женщин. Самый частый симптом - кровь в моче; некоторые женщины также испытывают болезненное ощущение жжения при мочеиспускании.

Лечение рака мочевого пузыря включает хирургическое вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию. Согласно ACS, большинству людей требуется операция по удалению опухоли или новообразований. В тяжелых случаях удаляется весь мочевой пузырь или его части.

Получите диагноз, а не самодиагностику

По словам Сиддики, также важно учитывать, могут ли матка и другие органы гинекологической системы вызывать боль в мочевом пузыре, поскольку они расположены близко к мочевому пузырю. Дисфункция тазового дна, такая как сжатие или спазмы тазовых мышц, обычно возникает при мочевом пузыре.

Она объясняет, что это может усилить боль в мочевом пузыре. Боль в области таза также может быть вызвана эндометриозом, воспалительными заболеваниями органов малого таза или кистами яичников. Кроме того, как отмечает клиника Мэйо, желудочно-кишечные проблемы, такие как воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит), иногда могут быть источником тазовой боли.

"Если ни одно из этих состояний не присутствует, а у женщин постоянная боль в мочевом пузыре, их обычно лечат от" синдрома боли в мочевом пузыре ", который относится к болезненным состояниям мочевого пузыря, при которых другие причины, такие как ИМП и рак, были исключены", - говорит Сиддики.

Практический результат, о котором следует помнить женщинам: не ставьте себе диагноз боли в мочевом пузыре самостоятельно. Решение и лечение этой проблемы может принести облегчение телу и разуму.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Болит мочевой пузырь: названы четыре главные причины боли». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Затяжные дожди и грозы: в Украине ожидается ухудшение погодных условийЗатяжные дожди и грозы: в Украине ожидается ухудшение погодных условий Мишина после расставания с Эллертом "рубонула" новую прическуМишина после расставания с Эллертом "рубонула" новую прическу Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономииФинансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии Приметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония и как не навредить себеПриметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония и как не навредить себе Как избавиться от муравьев дома и в саду – проверенные способыКак избавиться от муравьев дома и в саду – проверенные способы

Последние новости

16:04

Болит мочевой пузырь: названы четыре главные причины боли

15:55

Три рецепта идеального салата, которые можно есть вечером Видео

15:51

Розділені - дата выхода и общий смысл нового проекта на 1+1

15:20

МакSим пришла в себя в ясном уме и разговаривает

15:15

Китай в хаосе: регион накрыла мощная песчаная буря Видео

Реклама
15:10

Скандал на Олимпиаде: в Корее извинились перед Украиной за фото Чернобыля Видео

15:09

Объемное питание: что это и почему это лучший способ похудеть Видео

15:09

Возможный будущий премьер Любченко мог быть причастен к "скруткам" на 30 миллиардов гривень - СМИ

15:04

"Миллион вакцинированых": Рубан назвал условия для избежания нового локдауна в Киеве Видео

14:39

Настя Оруджова пошла на шоу Танці з зірками 2021

14:37

Лунный календарь стрижек на неделю 26 июля - 1 августа: наилучшие дни

14:35

Свернула шею: в Чернигове массажистка случайно убила свою клиентку

14:29

Успех на Олимпиаде-2020: сестры Киченок прорвались в четвертьфинал парного разряда Видео

14:27

В моду на осень 2021 возвращаются обворожительные юбки в стиле 50-х, которые меняют походку Видео

14:24

Дергаетесь при засыпании? Вот, что ваше тело пытается сказать вам Видео

14:05

В Днепре матери мальчика, погибшего от травмы в фонтане, грозит большой тюремный срок Видео

14:02

В Черновцах Винницкой области "Большая стройка" впервые за 50 лет восстанавливает мост

14:00

Ведущий 1+1 заинтриговал признанием о скорой свадьбе и яркими фото

13:50

Высокий уровень этого вещества в крови в молодом возрасте ведет к Альцгеймеру Видео

13:48

Украинцам назвали срок для установки газовых счетчиков: кого это касается

Реклама
13:46

На Донбассе враг ударил по силам ООС из артиллерии: среди бойцов ВСУ много раненых Видео

13:40

Перетягивали загруженный рудой самосвал: в Кривом Роге 8 стронгменов установили рекорд Украины

13:18

Тина Кароль нежно показала грудь в соблазнительном белье

13:06

Toп-10 стран, в которые украинцы едут чаще всего, включает и Россию: инфографика

13:06

Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: флирт, романтика и любовные авантюры

12:58

Ученые совершили открытие, которое поможет при лечении разных видов рака Видео

12:56

Стало известно, куда исчезают деньги абонентов мобильной связи: как уберечься от мошенничества

12:49

Штрафы и новые цифры в платежках: киевлян предупредили об изменениях при оплате коммуналки Видео

12:16

СМИ назвали имена двух кандидатов на должность посла США в Украине

12:11

"Вакцинируйтесь прямо сейчас": в ВОЗ назвали сроки вспышки штамма Дельта в Украине Видео

12:08

Мимо вакцины: штамм Дельта ускользает от иммунной системы - Голубовская Видео

12:06

В горах Индии произошел разрушительный камнепад: погибли 9 туристов, трое - пострадали Видео

11:51

В Минэнергетики введут новые тарифы на свет, но не говорят, какие именно Видео

11:24

Лукашенко может использовать российские войска в Беларуси для шантажа Украины - Тихановская Видео

11:23

Лунный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: кто встретит свою вторую половинку и воплотит мечты

11:20

Пошла искать маму в открытое окно: в Запорожье нацгвардеец спас двухлетнюю девочку от смерти Видео

11:17

Разжарит до +36 градусов: украинцев предупредили о возвращении экстремальной жары Видео

11:16

В киевских дворах будут брать деньги за парковку

11:09

Употребление любимого всеми овоща может увеличить риск трех серьезных заболеваний Видео

10:49

"Хочу пожить без сабли": Харлан взяла паузу в карьере после провала на Олимпиаде в Токио Видео

Реклама
10:38

В Киевской области резко взлетела стоимость проезда в маршрутках: названы новые цены Видео

10:33

Одна вырывалась, другая истошно вопила: в Винницкой области задержали насильника девушек-подростков Видео

10:19

Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии

09:53

Украина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феномена Видео

09:47

В Сети показали, как Черногору "омывают" волны облаков: волшебное видео карпатского "моря" Видео

09:41

"Московиты умеют хорошо врать и воровать": в РФ "присвоили" американский истребитель

09:00

Миллиардные убытки и транзит от РФ "на нуле": что ждет Украину после запуска СП-2

08:57

Облил преподавателя фекалиями: на Буковине к скандальному отцу студента нагрянули силовики Видео

08:21

Рекорд: зафиксирован минимум жертв COVID-19 в Украине за сутки с начала года Видео

08:15

Дельта-штамм серьезно угрожает Украине: эпидемиолог дал мрачный прогноз Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять