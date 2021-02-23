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Болит плечо: причины, симптомы и факторы риска

23 февраля 2021, 22:03

Плечевой сустав - самый подвижный сустав в организме.

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Плечевой сустав - самый подвижный сустав в организме. / Pixabay

Плечо имеет широкий и универсальный диапазон движений. Когда что-то идет не так с вашим плечом, это мешает вам свободно двигаться и может вызвать сильную боль и дискомфорт.

Плечо представляет собой шаровидное соединение, состоящее из трех основных костей: плечевой кости (длинная кость руки), ключицы (ключицы) и лопатки (также известной как лопатка).

Эти кости покрыты слоем хряща. Есть два основных сустава. Акромиально-ключичный сустав находится между самой высокой частью лопатки и ключицей.

Плечевой сустав состоит из верхней шарообразной части плечевой кости и внешнего края лопатки. Этот сустав также известен как плечевой сустав, сообщает Healthline.

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Плечевой сустав - самый подвижный сустав в организме. Он перемещает плечо вперед и назад. Это также позволяет руке двигаться круговыми движениями и двигаться вверх и от тела.

Плечи получают диапазон движений от вращающей манжеты.

Манжета ротатора состоит из четырех сухожилий. Сухожилия - это ткани, соединяющие мышцы с костью. Поднять руку над головой может быть болезненно или трудно, если сухожилия или кости вокруг вращательной манжеты повреждены или опухли.

Вы можете повредить плечо, выполняя физический труд, занимаясь спортом или даже повторяя движения. Некоторые заболевания могут вызывать боль, доходящую до плеча. К ним относятся заболевания шейного отдела позвоночника (шеи), а также болезни печени, сердца или желчного пузыря.

С возрастом вероятность возникновения проблем с плечом возрастает, особенно после 60 лет. Это связано с тем, что мягкие ткани, окружающие плечо, имеют тенденцию к деградации с возрастом.

Во многих случаях вы можете лечить боль в плече дома. Однако также может потребоваться физиотерапия, лекарства или хирургическое вмешательство.

Вот что вам нужно знать о боли в плече, включая причины, диагностику, лечение и профилактику.

Что вызывает боль в плече?

Несколько факторов и условий могут способствовать появлению боли в плече. Наиболее распространенной причиной является тендинит вращательной манжеты плеча.

Это состояние, характеризующееся опуханием сухожилий. Другой частой причиной боли в плече является синдром соударения, при котором вращающая манжета застревает между акромиумом (часть лопатки, покрывающей мяч) и головкой плечевой кости (шарообразной частью плечевой кости).

Иногда боль в плече возникает в результате травмы другого участка тела, обычно шеи или бицепса. Это называется отраженной болью. Отмеченная боль обычно не усиливается, когда вы двигаете плечом.

К другим причинам боли в плече относятся:

  • артритразорванный хрящ
  • порвана ротаторная манжета
  • опухшие сумки или сухожилия
  • костные шпоры (костные выступы, которые развиваются по краям костей)
  • защемление нерва в шее или плече
  • сломанная кость плеча или руки
  • замороженное плечо
  • вывих плеча
  • травмы из-за чрезмерного или повторяющегося использования
  • повреждение спинного мозга
  • острое сердечно-сосудистое заболевание

Вам следует обратиться к врачу, если вы испытываете лихорадку, неспособность пошевелить плечом, стойкие синяки, жар и болезненность вокруг сустава или боль, которая не проходит после нескольких недель домашнего лечения.

Если боль в плече возникла внезапно и не связана с травмой, немедленно позвоните в скорую помощь. Это может быть признаком сердечного приступа. Другие признаки сердечного приступа включают:

  • затрудненное дыхание
  • стеснение в груди
  • головокружение
  • чрезмерное потоотделение
  • боль в шее или челюсти

Какие варианты лечения боли в плече?

Лечение будет зависеть от причины и тяжести боли в плече. Некоторые варианты лечения включают физиотерапию или трудотерапию, иммобилайзер на плече или повязке или хирургическое вмешательство.

Ваш врач может также назначить лекарства, такие как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или кортикостероиды. Кортикостероиды - это мощные противовоспалительные препараты, которые можно принимать внутрь или вводить врачом в плечо.

Если вам сделали операцию на плече, следуйте Внимательно следите за инструкциями по уходу.

Небольшую боль в плече можно лечить дома. Обледенение плеча в течение 15–20 минут три или четыре раза в день в течение нескольких дней может помочь уменьшить боль. Используйте пакет для льда или оберните лед полотенцем, потому что прикладывание льда непосредственно к коже может вызвать обморожение и ожог.

Может быть полезно дать плечу отдохнуть в течение нескольких дней, прежде чем вернуться к нормальной активности, и избегать любых движений, которые могут вызвать боль. Ограничьте накладные расходы или деятельность.

Другие домашние методы лечения включают использование безрецептурных нестероидных противовоспалительных препаратов, которые помогают уменьшить боль и воспаление, и сжатие этой области эластичной повязкой для уменьшения отека.

здоровье
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