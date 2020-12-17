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Болит спина: как эмоциональное состояние может повлиять на нее

17 декабря 2020, 21:49

Эксперты считают, что негативные эмоции могут повлиять на боль в пояснице.

спина
Эксперты считают, что негативные эмоции могут повлиять на боль в пояснице / Фото pixabay.com

Боль в спине может появиться в любой момент и негативно отразиться на жизни человека. Эксперты считают, что негативные эмоции могут повлиять на боль в пояснице, и считают, что медитация - лучшее лекарство, чем обезболивающие.

По словам британского эксперта, эмоциональные факторы, которые могут увеличить риск того, что боль в спине станет хронической, включают:

  • Когда человек считает, что боль нельзя лечить активностью. Это могут быть собственные убеждения человека, но они могут быть подкреплены членами семьи, которые стараются.
  • Негативные действия могут укрепить веру в то, что человек нездоров - например, длительное пребывание в постели.
  • Плохое настроение, депрессия, беспокойство или стресс.
  • Низкие ожидания относительно эффективности лечения.
  • Слишком много надежд полагаться на пассивные методы лечения (те, которые не предполагают от человека каких-либо действий), такие как обезболивающие, горячие и холодные компрессы, массаж и электротерапия.

Национальная служба здравоохранения рекомендует попробовать когнитивно-поведенческую терапию (КПТ) - это может быть полезной частью лечения, если человек изо всех сил пытается справиться со своей болью.

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Доказано, что КПТ вместе с техниками осознанности помогает при хронической боли в спине. В исследовании, опубликованном в Jama Network, было проанализировано влияние снижения стресса на основе осознанности по сравнению с когнитивно-поведенческой терапией на боль в спине.

Дэниел Черкин, доктор философии из Group Health Research Institute и его коллеги случайным образом отобрали 342 взрослых в возрасте от 20 до 70 лет с хронической болью в пояснице для получения MBSR, когнитивно-поведенческой терапии или обычного ухода. В исследовании отмечается: "КПТ и MBSR проводились в восьми еженедельных двухчасовых группах. Обычная помощь включала любое другое лечение, которое получали участники, если таковое проводилось. Средний возраст участников составил 49 лет; средняя продолжительность боли в спине составляла 7,3 года".

Исследователи обнаружили, что через 26 недель процент участников с клинически значимым улучшением функциональных ограничений был выше для тех, кто получал MBSR (61 процент) и CBT (58 процентов), чем при обычном уходе (44 процента).

Процент участников с клинически значимым уменьшением беспокоящей боли на 26 неделе составлял 44 процента в группе MBSR и 45 процентов в группе КПТ по сравнению с 27 процентами в группе обычного ухода. Результаты для MBSR сохранились с небольшими изменениями на 52 неделе для обоих основных исходов.

Комментируя полученные данные, авторы исследования сказали: "Эффект был умеренным, что типично для научно обоснованных методов лечения, рекомендованных для лечения хронической боли в пояснице. Эти преимущества примечательны, учитывая, что только 51 процент рандомизированных для получения когнитивно поведенческой терапии и 57 процентов рандомизированных для получения CBT посетили по крайней мере шесть из восьми сеансов. Эти результаты показывают, что MBSR может быть эффективным вариантом лечения пациентов с хронической болью в пояснице".

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