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Болит ухо: как облегчить состояние в домашних условиях

1 марта 2021, 12:40

Противовоспалительные препараты могут помочь уменьшить боль и дискомфорт.

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Противовоспалительные препараты могут помочь уменьшить боль и дискомфорт/Pixabay

Люди могут думать, что боли в ушах - это всего лишь незначительная неприятность, но она может вызывать изнуряющую боль. В ожидании медицинской помощи или приема антибиотиков могут помочь некоторые домашние средства.

Боль в ушах может казаться невыносимой, из-за чего трудно спать, есть или делать что-либо, кроме мыслей о боли. Многим детям особенно трудно справиться с болью в ухе.

Людям, которые испытывают сильную боль в ушах, всегда следует поговорить с врачом, особенно в первый раз. Однако есть средства, которые люди могут использовать дома для облегчения менее сильной боли в ухе или как средство уменьшения боли, сообщает Medical News Today.

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В этой статье Главред расскажет о девяти эффективных домашних средствах, которые могут помочь людям, испытывающим боль в ушах.

Девять домашних средств от боли в ухе

Если боль в ухе не является серьезной или если человек ожидает начала лечения, он может попробовать домашние средства для облегчения боли.

Вот девять эффективных домашних средств от боли в ушах:

1. Лекарства, отпускаемые без рецепта.

Противовоспалительные препараты могут помочь уменьшить боль и дискомфорт. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) могут временно уменьшить боль в ухе. Люди, испытывающие боль в ушах, могут попробовать:

  • ибупрофен
  • ацетаминофен
  • аспирин

Важно помнить, что давать аспирин младенцам и детям младшего возраста небезопасно. Это связано с риском потенциально опасного для жизни состояния, называемого синдромом Рея.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендует родителям проконсультироваться с врачом перед тем, как давать безрецептурные лекарства ребенку в возрасте до 2 лет.

Эти препараты могут вызывать серьезные побочные эффекты у младенцев и детей младшего возраста. Также обратите внимание, что дозировка для детей часто значительно ниже, чем надлежащая дозировка для взрослых.

2. Тепло

Тепло от электрической грелки или горячего компресса может уменьшить воспаление и боль в ухе.

Приложите к уху грелку на 20 минут. Для достижения наилучших результатов люди должны прикасаться к шее и горлу горячей подушечкой.

Грелка не должна быть невыносимо горячей. Никогда не следует засыпать с грелкой или позволять ребенку использовать горячий компресс без присмотра взрослых.

3. Холод

Холодный компресс может помочь от боли в ухе.

Попробуйте обернуть лед бумажными полотенцами или заморозить холодный компресс, а затем накрыть его легкой тканью. Поднесите его к уху и к области непосредственно под ухом в течение 20 минут.

Холод не должен причинять боль, и родителям никогда не следует прикладывать лед непосредственно к коже ребенка.

Некоторые люди считают, что тепло приносит большее облегчение, чем холод. По мнению других, чередование горячих и холодных компрессов (20 минут горячего, затем 20 минут холодного) обеспечивает лучшее обезболивание.

4. Капли для ушей

Ушные капли могут снизить давление в ухе, вызванное жидкостью и ушной серой.

Люди должны внимательно прочитать инструкции и поговорить с врачом, прежде чем использовать ушные капли для лечения ребенка.

Ушные капли не заменяют рецептурные ушные капли или антибиотики, поэтому людям следует использовать их только в течение нескольких дней. Если симптомы вернутся, пациенту следует обратиться к врачу.

Важно помнить, что нельзя использовать ушные капли детям с трубками в ушах или с разрывом барабанной перепонки.

5. Массаж

Легкий массаж может помочь при боли в ушах, которая исходит от челюсти или зубов или вызывает головную боль напряжения.

Люди могут массировать нежную область, а также любые окружающие мышцы. Например, если болит область за ухом, попробуйте помассировать мышцы челюсти и шеи.

  • Массаж также может помочь при боли от ушной инфекции.
  • Нисходящими движениями надавите, начиная от ушей и далее по шее.
  • Продолжая оказывать давление вниз, двигайтесь вперед к передней части ушей.

Этот вид массажа может помочь слить лишнюю жидкость из ушей и предотвратить усиление боли.

6. Чеснок

Ежедневное употребление зубчика чеснока может помочь предотвратить ушные инфекции. Чеснок издавна используется в народной медицине для снятия боли. Некоторые исследования показывают, что он обладает антимикробными свойствами, которые могут бороться с инфекцией.

Люди не должны использовать его вместо антибиотиков, рекомендованных врачом. Вместо этого рассмотрите возможность добавления чеснока в схему приема антибиотиков, чтобы ускорить облегчение.

Чтобы предотвратить ушные инфекции, ешьте каждый день зубчик чеснока.

Ушные капли с чесноком также могут уменьшить боль и предотвратить обострение инфекции. Сварить две или три гвоздики в двух столовых ложках горчичного или кунжутного масла до коричневого цвета, затем процедить смесь. Затем нанесите по одной-две капли на каждое ухо.

7. Лук

Как и чеснок, лук помогает бороться с инфекциями и уменьшать боль. Как и чеснок, лук не заменяет медицинской помощи.

Нагрейте лук в микроволновой печи в течение минуты или двух. Затем процедите жидкость и нанесите несколько капель на ухо. Человек может захотеть полежать 10 минут, а затем дать жидкости вытечь из уха. При необходимости повторите это.

8. Сосать

Сосание помогает снизить давление в евстахиевой трубе и приносит некоторое облегчение.

Младенцы, которых кормят грудью, могут чувствовать себя лучше, если их кормят грудью как можно чаще. Взрослые и дети могут сосать леденцы или леденцы от кашля.

9. Грудное молоко

Грудное молоко обладает антимикробными свойствами. Некоторые исследования показывают, что материнское грудное молоко изменяется в зависимости от микробов, воздействию которых подвергается ребенок.

Это означает, что грудное молоко наиболее эффективно для младенцев. Однако некоторые источники предполагают, что грудное молоко может даже помочь взрослым.

Младенцам, а также детям и взрослым может помочь местное применение грудного молока. Даже если этого не произойдет, грудное молоко вряд ли вызовет серьезные побочные эффекты.

Люди могут попробовать закапать несколько капель грудного молока в каждое ухо и повторять нанесение каждые несколько часов по мере необходимости.

здоровье
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