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Болит ухо: причины, симптомы и факторы риска

20 января 2021, 12:13

Когда болит ухо, это значит, что у вас может быть ушная инфекция.

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Когда болит ухо, это значит, что у вас может быть ушная инфекция/Pixabay

Боль в ухе у ребенка - частое явление. Но иногда, боль в ухе может возникать и у взрослого. Боль в ухе может поражать одно или оба уха, но чаще всего в одном ухе. Она может быть постоянной или приходить и уходить, а боль может быть тупой, острой или жгучей.

Когда болит ухо, это значит, что у вас может быть ушная инфекция, может возникнуть лихорадка и временная потеря слуха. Маленькие дети с ушными инфекциями, как правило, суетливы и раздражительны. Они также могут дергать или тереть уши.

Главред расскажет о других симптомах, причинах, методах лечения и многом другом.

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Болит ухо - симптомы

Боль в ухе может развиться в результате ушных инфекций или травм. Симптомы у взрослых включают:

  • боль в ушах
  • нарушение слуха
  • отток жидкости из уха

У детей обычно могут проявляться дополнительные симптомы, такие как:

  • боль в ушах
  • приглушенный слух или трудности с ответом на звуки
  • высокая температура
  • чувство полноты в ухе
  • трудности со сном
  • дергает или тянет за ухо
  • плачет или действует более раздражительно, чем обычно
  • головная боль
  • потеря аппетита
  • потеря равновесия

Каковы общие причины болей в ухе?

Травма, инфекция, раздражение в ухе или отраженная боль могут вызвать боль в ухе. Упомянутая боль - это боль, ощущаемая где-то помимо инфекции или травмированного участка. Например, в ухе может ощущаться боль в челюсти или зубах. Почему болит ухо:

Инфекции уха

Инфекции уха - частая причина ушных болей. Инфекции уха могут возникать в наружном, среднем и внутреннем ухе.

Инфекция наружного уха может быть вызвана плаванием, ношением слуховых аппаратов или наушников, повреждающих кожу внутри слухового прохода, или попаданием в ушной канал ватных тампонов или пальцев.

Поцарапанная или раздраженная кожа в слуховом проходе может привести к инфекции. Вода смягчает кожу в слуховом проходе, что создает питательную среду для бактерий.

Инфекция среднего уха может быть вызвана инфекциями, вызванными инфекцией дыхательных путей. Скопление жидкости за барабанной перепонкой, вызванное этими инфекциями, может привести к размножению бактерий.

Лабиринтит - это заболевание внутреннего уха, которое иногда вызывается вирусными или бактериальными инфекциями, вызванными респираторными заболеваниями.

  • Другие частые причины боли в ухе
  • изменение давления, например, при полете в самолете
  • накопление ушной серы
  • посторонний предмет в ухе
  • стрептококковое горло
  • инфекция носовых пазух
  • шампунь или вода в ухе
  • использование ватных тампонов в ухе
  • синдром височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)
  • перфорированная барабанная перепонка
  • артрит, поражающий челюсть
  • инфицированный зубретинированный зуб
  • экзема в слуховом проходеневралгия тройничного нерва (хроническая боль в лицевом нерве)

Менее распространенные причины боли в ухе

  • синдром височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)
  • перфорированная барабанная перепонка
  • артрит, поражающий челюсть
  • инфицированный зуб
  • ретинированный зуб
  • экзема в слуховом проходе
  • невралгия тройничного нерва (хроническая боль в лицевом нерве)

Лечение боли в ушах в домашних условиях

Вы можете предпринять несколько шагов в домашних условиях, чтобы уменьшить боль в ухе. Попробуйте эти варианты, чтобы облегчить боль в ушах:

Приложите к уху холодную мочалку.

  • Избегайте намокания ушей.
  • Сядьте прямо, чтобы снизить давление в ушах.
  • Используйте ушные капли, отпускаемые без рецепта (OTC).
  • Принимайте безрецептурные обезболивающие.
  • Жуйте жевательную резинку, чтобы снять давление.
  • Накормите младенца, чтобы помочь ему ослабить давление.

Лечение боли в ухе

Если у вас ушная инфекция, ваш врач назначит пероральные антибиотики или ушные капли. В некоторых случаях они прописывают и то, и другое.

Не прекращайте прием лекарства, когда симптомы улучшатся. Важно полностью выпить рецепт, чтобы инфекция полностью исчезла.

Если скопление воска вызывает боль в ушах, вам могут дать ушные капли, смягчающие воск. Они могут вызвать выпадение воска самостоятельно. Ваш врач может также смыть воск, используя процесс, называемый промыванием ушей, или он может использовать всасывающее устройство для удаления серы.

Ваш врач будет лечить ВНЧС, инфекции носовых пазух и другие причины ушной боли, чтобы уменьшить боль в ухе.

Когда обратиться к врачу

Если у вас или вашего ребенка постоянная температура 40ºC или выше, обратитесь за медицинской помощью. Младенцу следует немедленно обратиться за медицинской помощью при температуре выше 38ºC.

Вам также следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если у вас внезапно прекратилась сильная боль. Это может быть признаком разрыва барабанной перепонки.

Вам также следует следить за другими симптомами. При появлении любого из следующих симптомов запишитесь на прием к врачу:

  • сильная боль в ушах
  • головокружение
  • сильная головная боль
  • припухлость вокруг уха
  • обвисание лицевых мышц
  • кровь или гной вытекает из уха

Вам также следует записаться на прием к врачу, если боль в ухе усиливается или не проходит в течение 24-48 часов.

Предотвращение боли в ушах

Некоторые боли в ушах можно предотвратить. Попробуйте эти профилактические меры:

  • Избегайте курения и пассивного курения.
  • Не допускайте попадания посторонних предметов в ухо.
  • Просушивайте уши после купания или купания.
  • Избегайте факторов, вызывающих аллергию, таких как пыль и пыльца.
здоровье ухо
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