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Болит язык: причины и болезни

13 января 2021, 15:39

Вот некоторые из наиболее частых причин, а также когда вам следует обратиться к врачу.

язык,девушка,труба
Вот некоторые из наиболее частых причин, а также когда вам следует обратиться к врачу. / 048.ua

Если у вас болит язык, то это довольно сложно игнорировать. Боль может беспокоить вас, когда вы говорите или едите, и вы можете беспокоиться, что что-то серьезно не так. Хорошая новость заключается в том, что большинство причин, когда болит язык, не являются поводом для беспокойства.

Вот почему болит язык, а также когда вам следует обратиться к врачу.

1. Травма

Сильный прикус языка может быть очень болезненным. Если вы съедите что-нибудь очень горячее, вы можете обжечь язык и даже травмировать его. Скрежетание зубами или их сжатие может вызвать боль на внешних краях языка.

Как и при ударе по руке или ноге, боль от травмы не обязательно проходит немедленно. В любом случае, травма языка может вызывать болезненные ощущения и дискомфорт до тех пор, пока повреждение полностью не заживет.

2. Воспаление

У вас могут появиться так называемые увеличенные сосочки на языке. Эти белые или красные шишки иногда называют шишками лжи или преходящим язычным папиллитом. Это означает, что у вас опухшие вкусовые рецепторы, и они могут быть болезненными. Обычно они проходят самостоятельно через несколько дней.

Молочница полости рта - это разновидность дрожжевой инфекции, которая может вызывать боль в языке. Вы можете увидеть на языке белые пятна, похожие на творог. Эта инфекция чаще встречается у младенцев и пожилых людей, особенно у тех, кто носит зубные протезы или имеет ослабленную иммунную систему. Если вы недавно принимали антибиотики, у вас может развиться молочница. Это также может произойти у людей, которые используют стероидные ингаляторы для лечения астмы.

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Другие инфекции также могут вызвать болезненность языка, например:

  • болезнь рук, ног и рта
  • вирус папилломы человека
  • сифилис

3. Язвы во рту

Боль в языке может быть сосредоточена вокруг определенного места. Если вы откроете рот, чтобы посмотреть, вы можете увидеть круглую или овальную язву. Она может быть беловатой, а иногда красной, желтой или серой.

Эти пятна могут развиваться по ряду причин, например:

  • прикус языка или другое повреждение
  • поедание чего-то твердого или острого
  • стресс или беспокойство
  • отказ от курения
  • гормональные изменения

Язвы обычно заживают через неделю или две без какого-либо другого лечения. Вы можете принимать безрецептурные обезболивающие, чтобы облегчить дискомфорт. Вы также можете избегать употребления острой пищи, которая может еще больше раздражать ваш язык.

4. Пищевая чувствительность или аллергия

Некоторые продукты могут вызвать боль в языке. У вас может быть так называемый синдром оральной аллергии. Это состояние также известно как синдром пыльцевой пищи и чаще всего вызывается сырыми фруктами, овощами и некоторыми древесными орехами.

Наряду с болезненным языком вы можете испытать:

  • зуд во рту
  • першение в горле
  • отек губ, рта или языка

Синдром оральной аллергии чаще возникает у детей старшего возраста, подростков и молодых людей. Если ваша реакция серьезная, ваш врач может посоветовать вам иметь автоинжектор адреналина.

5. Курение

Курение - и даже отказ от курения - может вызвать боль в языке. Когда вы курите, вы также подвергаетесь более высокому риску заболеть раком во рту и горле.

6. Дефицит витаминов и анемия

У вас может быть гладкий, болезненный язык, если вашему организму недостает витамина B-12, железа или фолиевой кислоты. Если вы испытываете дефицит витамина B-12, ваш язык может стать ярко-красным. Низкий уровень цинка может вызвать жжение на языке.

Другие симптомы витаминной недостаточности включают:

  • усталость
  • головокружение
  • нерегулярное сердцебиение
  • необъяснимая потеря веса
  • мышечная слабость
  • онемение или покалывание в руках и ногах

Дефицит витаминов обычно развивается в течение длительного периода времени - от нескольких месяцев до лет. Лечение включает сбалансированное питание, прием пищевых добавок и иногда инъекции витаминов.

7. Синдром жжения во рту

Ваша боль больше похожа на жжение? Синдром жжения во рту или синдром жжения языка могут вызывать это ощущение на языке или в других частях рта, например, на внутренней стороне щек, десен, губ или неба. Иногда вы даже можете почувствовать, что съели очень горячую пищу и обожгли язык. Ощущение может возникнуть внезапно или со временем развиться. Другие симптомы включают повышенную жажду или сухость во рту, а также изменение вкуса или потерю вкуса.

8. Невралгия

Невралгия возникает в результате раздражения или повреждения нерва. Это может быть причиной повторяющейся боли в языке, если

Нет другой очевидной причины, такой как травма или инфекция.

Тип боли, связанный с этим состоянием, очень сильный, как от удара током. Вы можете почувствовать это на языке, в горле, миндалинах или ушах. Это может быть вызвано глотанием и может возникнуть у людей с раком горла или шеи. В противном случае причина не всегда известна.

Если вы в конечном итоге заболеете этим заболеванием, вам, возможно, придется принимать лекарства, чтобы облегчить нервную боль, или обсудить операцию с врачом.

9. Красный плоский лишай

Красный плоский лишай - это хроническое заболевание кожи, которое вызывает что угодно, от зудящей сыпи на коже до белых кружевных пятен и боли на языке. Более легкие случаи этого расстройства могут вообще не вызывать дискомфорта. Другие симптомы включают красные или белые пятна во рту или жжение во время еды или питья. При этом заболевании у вас могут даже появиться болезненные красные десны. Лечение может продолжаться.

10. Болезнь Бехчета

Болезнь Бехчета вызывает воспаление кровеносных сосудов во всем теле. Это редкая причина боли в языке, но может вызвать язвы во рту. Эти язвы начинаются с округлых выступающих участков раздражения. Они могут длиться от одной до трех недель и со временем могут вернуться.

Другие симптомы этого состояния включают:

  • акне-подобные язвы и комки на коже
  • воспаление в глазах
  • боль в суставах
  • проблемы с пищеварением
  • генитальные язвы

11. Глоссит Меллера

Глоссит Меллера также называют атрофическим глосситом или даже "лысым" или "гладким" языком. Это состояние является разновидностью воспаления языка. Это может вызвать боль, раздражение или жжение. Ваш язык может стать гладким и даже глянцевым, потому что ваши вкусовые рецепторы атрофировались. Это состояние обычно связано с дефицитом питательных веществ, таким как дефицит витамина B-12 или анемия, или даже глютеновая болезнь.

12. Некоторые лекарства

Вы принимаете нестероидные противовоспалительные препараты, такие как напроксен (алев) или бета-адреноблокаторы? Некоторые исследования показали, что эти лекарства могут вызывать болезненные ощущения на языке, вызывая язвы. Жидкость для полоскания рта также может вызвать раздражение языка и вызвать болезненные ощущения.

13. Вульгарная пузырчатка

Вульгарная пузырчатка - редкое заболевание, которое может вызывать болезненные язвы во рту или на гениталиях. Эти язвы могут проявляться в виде волдырей во рту. Они могут разорваться, сочиться и заражать. Вам может быть даже трудно есть или глотать. Обычно для лечения используются различные лекарства или методы лечения, подобные тем, которые используются для лечения тяжелых ожогов.

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14. Рак полости рта

Еще одна редкая причина боли в языке - рак ротовой полости. Опять же, есть много причин, по которым у вас может болеть язык - рак - это лишь отдаленная возможность. Если вы заметили боль в виде шишки или язвы, которая не проходит, вы можете обратиться к врачу для проверки.

Другие симптомы включают:

  • болезненное жевание
  • болезненное глотание
  • шатающиеся зубы
  • язвы, которые не заживают
  • язвы, которые кровоточат
  • утолщение кожи вокруг рта

Рак полости рта может не вызывать боли на ранних стадиях, поэтому рекомендуется обратиться к врачу, если вы чувствуете опухоль даже без боли в течение двух недель или дольше.

15. Синдром Шегрена

Синдром Шегрена - редкое аутоиммунное заболевание, которое приводит к воспалению слюнных и слезных желез, что приводит к хронической сухости глаз и сухости во рту. Это также обычно связано с изменениями кожи, болью в суставах и другими проблемами. Непонятно, почему у некоторых людей развивается синдром Шегрена. У людей с хронической сухостью во рту язык может стать сухим и потрескавшимся, и на нем легко появятся язвы и инфекции.

здоровье
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