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Больные десна могут привести к смертельной болезни

1 марта 2021, 13:06

Стоматологи рекомендуют использовать мягкую зубную щетку два раза в день.

Стоматология, зубы, зубник
Стоматологи рекомендуют использовать мягкую зубную щетку два раза в день / Стоматология

Пародонтит или заболевание десен - серьезная инфекция мягких тканей, окружающих зубы. Без лечения заболевание десен может привести к разрушению костей и, в конечном итоге, к потере зубов.

Бактерии в зубном налете или зубном камне вызывают заболевание десен, вызывая воспалительную реакцию, которая неуклонно разрушает мягкие ткани и кости.

На ранних стадиях заболевания, называемого гингивитом, десны опухают, краснеют и могут кровоточить. Без лечения десна может начать отступать от зубов, может произойти потеря костной массы, а зубы расшататься или выпадать.

Стоматологи рекомендуют использовать мягкую зубную щетку два раза в день и пользоваться зубной нитью один раз в день, чтобы предотвратить образование зубного налета и снизить вероятность заболевания десен.

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Они также рекомендуют проходить удаление зубного камня и рану дважды в год, что является единственным способом удалить зубной налет, образовавшийся ниже линии десен.

Заболеваемость десен увеличивается с возрастом. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 47,2% людей в возрасте не менее 30 лет в той или иной степени страдают заболеванием десен. Этот показатель увеличивается до 70,1% среди людей в возрасте от 65 лет.

Существует четкая связь между заболеванием десен и широким спектром заболеваний, которые включают воспаление, включая болезнь Альцгеймера, рак, респираторные заболевания и болезни сердца.

Однако ученым сложно доказать прямую причинную связь между заболеванием десен и этими состояниями, поскольку они имеют несколько общих факторов риска, таких как курение.

Новое исследование, проведенное учеными из двух институтов в Массачусетсе, Гарвардской школы стоматологической медицины в Бостоне и Института Форсайта в Кембридже, среди прочих, свидетельствует о том, что болезнь десен действительно может подтолкнуть людей к серьезным сердечно-сосудистым событиям. такие как инсульты и сердечные приступы.

"Если вы находитесь в возрастной зоне сердечно-сосудистых заболеваний или страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, игнорирование заболевания пародонта может быть опасным и может увеличить риск сердечного приступа", - говорит ведущий автор исследования доктор Томас Ван Дайк, старший член сотрудников Института Форсайта.

Исследователи опубликовали свои выводы в Журнале пародонтологии.

Продолжающееся воспаление

Для своего исследования команда изучила ПЭТ и компьютерную томографию 304 человек на предмет признаков воспаления, связанного с заболеванием десен и воспалением артерий.

Сканирование проводилось для других целей, в основном во время скрининга на рак. К тому времени, когда было выполнено последующее сканирование, примерно 4 года спустя, 13 человек пережили серьезное сердечно-сосудистое событие.

Исследователи обнаружили, что люди с признаками воспаления, связанного с активным заболеванием десен в начале исследования, значительно чаще имели сердечно-сосудистые осложнения.

У людей с воспалением десен также выше вероятность развития воспаления в артериях, которое может вызвать сердечно-сосудистые заболевания.

Важно отметить, что эти ассоциации оставались статистически значимыми даже после того, как ученые учли другие факторы, связанные как с заболеванием десен, так и с сердечными заболеваниями, включая возраст, пол, курение, высокое кровяное давление, диабет и дислипидемию или аномальные уровни жира в крови.

Исследование показало, что люди с признаками потери костной массы из-за перенесенного заболевания десен, но без продолжающегося воспаления, не подвергались повышенному риску развития сердечных заболеваний.

"Это определенно связано с людьми, у которых в настоящее время имеется активное воспалительное заболевание", - говорит доктор Ван Дайк.

Он признает, что размер выборки был относительно небольшим, поэтому ученым нужно будет провести более масштабные исследования, чтобы подтвердить результаты.

Авторы предполагают, что местное воспаление, связанное с заболеванием десен, активирует и мобилизует иммунные клетки в костном мозге. Эти клетки, в свою очередь, вызывают воспаление в артериях.

Предыдущее исследование на животных, показало, что заболевание десен активирует иммунные клетки, называемые нейтрофилами, в костном мозге, которые затем чрезмерно реагируют, когда обнаруживают признаки инфекции в других частях тела.

Нейтрофилы выделяют иммунные сигнальные молекулы, известные как цитокины, которые усугубляют воспаление.

Авторы настоящего исследования надеются, что более крупные исследования подтвердят их выводы. Они также надеются, что исследователи изучат, может ли лечение заболеваний десен уменьшить воспаление артерий и тем самым снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

здоровье
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