Больных украинцев оставят без медпомощи: к кому скорая теперь не приедет

С апреля в Украине скорая помощь будет разделена на экстренную и неотложную.
В Украине с 1 апреля стартует второй этап медицинской реформы. Это значит, что украинцы смогут получить бесплатную экстренную помощь от той бригады, которая находится к нему ближе всего, но такую помощь получат не все.
Отныне пациенты, которые срочно нуждаются в помощи, не будут ждать скорую часами. В зависимости от состояния пациента обращения будут распределяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные.
Теперь на критические вызовы бригада должна приехать за десять минут, на экстренные — за 20 минут.
Диспетчер скорой помощи может отказать в вызове, если прибытие скорой помощи на место происшествия является необоснованным, а именно:
- пациент самостоятельно не пытался ничего предпринять (принять жаропонижающее, болеутоляющее и тд.);
- просто измерить давление;
- сделать укол;
- выполнить функцию такси для пациента, который не нуждается в экстренной помощи.
"Если бригады скорой помощи будут выезжать на подобного рода вызовы, то пациент, которому действительно необходима экстренная помощь, может ее попросту не дождаться", - объяснили в Кабмине.
Когда не приедет скорая
К категории не экстренных принадлежат обращения пациента, состояние которого не является неотложным и сопровождается:
- внезапным повышением температуры тела с кашлем, насморком, болью в горле;
- головной болью, головокружением, слабостью;
- болью в пояснице, суставах (радикулит, остеохондроз, артрит, артроз и др);
- повышением артериального давления;
- болевым синдромом у онкологических больных;
- алкогольным, наркотическим, токсическим абстинентным синдромом;
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Если состояние обусловлено обострением хронических заболеваний у пациентов, находящихся под наблюдением семейного или участкового врача по поводу:
- гипертонической болезни;
- язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;
- хронического воспаления печени, желчного пузыря, кишечника, болезни почек, суставов
Когда приедет скорая
Врачи могут приехать на вызов, если у человека наблюдается:
- обморок;
- судороги;
- внезапное расстройство дыхания;
- внезапная боль в области сердца;
- рвота кровью;
- острая боль в брюшной полости;
- наружное кровотечение;
- признаки острых инфекционных заболеваний;
- острые психические расстройства, угрожающие жизни и здоровью пациента и/или других лиц.
Пациенты с коронавирусом
Как рассказали в Минздраве, пациентам с подозрением на COVID-19 бригады скорой помощи не будут отказать в помощи.
"По прибытию на место, проводится осмотр больного, дается оценка его состоянию и решается вопрос о госпитализации", - говорят в ведомстве.
Если пациента не нужно доставлять в лечебное учреждение, необходимую помощь медики скорой будут оказывать на дому.
Как ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты врачей в Украине в 2021 году вырастут до 25 тысяч гривен. Также повысят зарплаты медсестер и младшего медицинского персонала.
- Фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты для шести медиков, которые переболели коронавирусом. Выплаты будут осуществлять каждый месяц.
- В Украине не повысили зарплаты семейным врачам, несмотря на заявления министра здравоохранения Максима Степанова. Как сообщили в министерстве финансов, такое увеличение не было согласовано.