Больных украинцев оставят без медпомощи: к кому скорая теперь не приедет

К кому скорая помощь не приедет с 1 апреля / УНИАН

В Украине с 1 апреля стартует второй этап медицинской реформы. Это значит, что украинцы смогут получить бесплатную экстренную помощь от той бригады, которая находится к нему ближе всего, но такую помощь получат не все.

Отныне пациенты, которые срочно нуждаются в помощи, не будут ждать скорую часами. В зависимости от состояния пациента обращения будут распределяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные.

Теперь на критические вызовы бригада должна приехать за десять минут, на экстренные — за 20 минут.

Диспетчер скорой помощи может отказать в вызове, если прибытие скорой помощи на место происшествия является необоснованным, а именно:

пациент самостоятельно не пытался ничего предпринять (принять жаропонижающее, болеутоляющее и тд.);

просто измерить давление;

сделать укол;

выполнить функцию такси для пациента, который не нуждается в экстренной помощи.

"Если бригады скорой помощи будут выезжать на подобного рода вызовы, то пациент, которому действительно необходима экстренная помощь, может ее попросту не дождаться", - объяснили в Кабмине.

Когда не приедет скорая

К категории не экстренных принадлежат обращения пациента, состояние которого не является неотложным и сопровождается:

внезапным повышением температуры тела с кашлем, насморком, болью в горле;

головной болью, головокружением, слабостью;

болью в пояснице, суставах (радикулит, остеохондроз, артрит, артроз и др);

повышением артериального давления;

болевым синдромом у онкологических больных;

алкогольным, наркотическим, токсическим абстинентным синдромом;

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Если состояние обусловлено обострением хронических заболеваний у пациентов, находящихся под наблюдением семейного или участкового врача по поводу:

гипертонической болезни;

язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;

хронического воспаления печени, желчного пузыря, кишечника, болезни почек, суставов

Когда приедет скорая

Врачи могут приехать на вызов, если у человека наблюдается:

обморок;

судороги;

внезапное расстройство дыхания;

внезапная боль в области сердца;

рвота кровью;

острая боль в брюшной полости;

наружное кровотечение;

признаки острых инфекционных заболеваний;

острые психические расстройства, угрожающие жизни и здоровью пациента и/или других лиц.

Пациенты с коронавирусом

Как рассказали в Минздраве, пациентам с подозрением на COVID-19 бригады скорой помощи не будут отказать в помощи.

"По прибытию на место, проводится осмотр больного, дается оценка его состоянию и решается вопрос о госпитализации", - говорят в ведомстве.

Если пациента не нужно доставлять в лечебное учреждение, необходимую помощь медики скорой будут оказывать на дому.

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