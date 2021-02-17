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Больных украинцев оставят без медпомощи: к кому скорая теперь не приедет

17 февраля 2021, 18:08
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С апреля в Украине скорая помощь будет разделена на экстренную и неотложную.

Скорая
К кому скорая помощь не приедет с 1 апреля / УНИАН

В Украине с 1 апреля стартует второй этап медицинской реформы. Это значит, что украинцы смогут получить бесплатную экстренную помощь от той бригады, которая находится к нему ближе всего, но такую помощь получат не все.

Отныне пациенты, которые срочно нуждаются в помощи, не будут ждать скорую часами. В зависимости от состояния пациента обращения будут распределяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные.

Теперь на критические вызовы бригада должна приехать за десять минут, на экстренные — за 20 минут.

Диспетчер скорой помощи может отказать в вызове, если прибытие скорой помощи на место происшествия является необоснованным, а именно:

  • пациент самостоятельно не пытался ничего предпринять (принять жаропонижающее, болеутоляющее и тд.);
  • просто измерить давление;
  • сделать укол;
  • выполнить функцию такси для пациента, который не нуждается в экстренной помощи.

"Если бригады скорой помощи будут выезжать на подобного рода вызовы, то пациент, которому действительно необходима экстренная помощь, может ее попросту не дождаться", - объяснили в Кабмине.

Когда не приедет скорая

К категории не экстренных принадлежат обращения пациента, состояние которого не является неотложным и сопровождается:

  • внезапным повышением температуры тела с кашлем, насморком, болью в горле;
  • головной болью, головокружением, слабостью;
  • болью в пояснице, суставах (радикулит, остеохондроз, артрит, артроз и др);
  • повышением артериального давления;
  • болевым синдромом у онкологических больных;
  • алкогольным, наркотическим, токсическим абстинентным синдромом;

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Если состояние обусловлено обострением хронических заболеваний у пациентов, находящихся под наблюдением семейного или участкового врача по поводу:

  • гипертонической болезни;
  • язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;
  • хронического воспаления печени, желчного пузыря, кишечника, болезни почек, суставов

Когда приедет скорая

Врачи могут приехать на вызов, если у человека наблюдается:

  • обморок;
  • судороги;
  • внезапное расстройство дыхания;
  • внезапная боль в области сердца;
  • рвота кровью;
  • острая боль в брюшной полости;
  • наружное кровотечение;
  • признаки острых инфекционных заболеваний;
  • острые психические расстройства, угрожающие жизни и здоровью пациента и/или других лиц.

Пациенты с коронавирусом

Как рассказали в Минздраве, пациентам с подозрением на COVID-19 бригады скорой помощи не будут отказать в помощи.

"По прибытию на место, проводится осмотр больного, дается оценка его состоянию и решается вопрос о госпитализации", - говорят в ведомстве.

Если пациента не нужно доставлять в лечебное учреждение, необходимую помощь медики скорой будут оказывать на дому.

Как ранее сообщал Главред:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты врачей в Украине в 2021 году вырастут до 25 тысяч гривен. Также повысят зарплаты медсестер и младшего медицинского персонала.
  • Фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты для шести медиков, которые переболели коронавирусом. Выплаты будут осуществлять каждый месяц.
  • В Украине не повысили зарплаты семейным врачам, несмотря на заявления министра здравоохранения Максима Степанова. Как сообщили в министерстве финансов, ​такое увеличение не было согласовано​.

Кабмин скорая помощь реформа медицины
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