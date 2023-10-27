Больше не нужно терпеть: как избавиться от мигрени лишь за 10 минут надежным способом

От мигрени хочеться избавиться поскорее, но этот лайфхак может иметь и противопоказания.

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Как справиться с мигренью / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Клуб DNS), pexels

Многие люди страдают хроническими головными болями и мигренями. Немало кто жалуется, что они настолько сильные, что не всегда даже помогают препараты.

Одна девушка с TikTok решила облегчить жизнь тех, кто мучается от мигреней и показала способ борьбы с ними.

Что такое мигрень

Мигрень — это форма сильной и продолжительной головной боли, которая часто сопровождается другими симптомами, такими как тошнота, рвота, чувствительность к свету и звуку. Приступы мигрени могут быть крайне болезненными и ограничивать способность человека выполнять обычные ежедневные задачи.

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Характерные признаки:

пульсирующая, односторонняя головная боль, которая может длиться от нескольких часов до нескольких дней;

сильное усиление боли при физической активности;

сопутствующие симптомы, такие как тошнота, рвота, чувствительность к свету (фотофобия) и звуку (фонофобия).

Причины мигрени до конца не изучены, но считается, что она связана с расширением и сужением кровеносных сосудов в мозге, а также с активацией нервных клеток.

Что делать при мигрени в домашних условиях

"Не знаю, видели ли вы также видеоролик TikTok, в котором говорится, что если опустить ноги в горячую воду, то кровь отходит от головы к ногам и снимается давление...Это работает", - говорит девушка на видео, окуная ноги в горячую воду.

Она утверждает, что вода должна быть очень горячей, чтобы ноги покраснели. Следуя лайфхаку, девушка рассказала, что еще 20 минут назад она плакала, пытаясь не вырвать. Но уже спустя время боль прошла вместе с мигренью.

Противопоказания к процедуре

Следует заметить, что парить ноги можно не всем. Если у вас есть варикоз, окклюзия артерий нижних конечностей, болезни кожи, заболевания сердца или же вы страдаете повышеным давлением, ни в коем случае не пользуйтесь этим методом борьбы с мигренью. Перед этим проконсультируйтесь с лечащим врачем!

Статья несет ознакомительный характер, не занимайтесь самолечением. Получить информацию о процедурах и лечении мигреней вы можете только у квалифицированного специалиста.

Смотрите, как справиться с мигренью в домашних условиях:

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