Больше вреда, чем пользы: назван утренний ритуал, который может быть вреден для здоровья

Проблема заключается в нарушении хрупкого баланса в организме / Reuters

В жизни очень мало занятий, которые требуют небольшого напряжения или размышлений, но приносят пользу для здоровья. Душ - одна из таких аномалий. Утренний душ может снизить уровень стресса, зарядить вас энергией и смыть ночные токсины. Однако ежедневный душ - не совсем безобидное занятие.

В беседе с Express.co.uk Шерил Литгоу, старшая сестра Benenden Health, объяснила: "После крепкого ночного сна первая мысль для многих - проснуться с утренним ритуалом душа. Хотя это отлично подходит для нашего оживления и управления накопившимися в организме запахами, на самом деле это может принести больше вреда, чем пользы".

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По словам Литгоу, проблема заключается в нарушении хрупкого баланса в организме, который помогает поддерживать здоровую структуру кожи.

"Поддержание здоровой структуры кожи зависит от нормальных масел, производимых организмом, и мягкого баланса полезных бактерий и микроорганизмов".

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Как она объяснила, ежедневный душ, особенно в горячей воде, может нарушить способ организма поддерживать здоровую кожу, а также вызвать сухость, раздражение и зуд кожи.

"Сухая кожа имеет больше шансов предложить более низкую защиту от инфекций и аллергенов с бактериями, нарушающими барьеры".

Литгоу предупредила, что чрезмерная очистка различных участков тела также усугубляет проблему.

Она объяснила: "В нашем образе жизни гермафобов мы используем антибактериальные продукты, которые, опять же, уничтожают все типы бактерий, включая те, которые полезны для нашей кожи".

В результате наша иммунная система менее эффективна в борьбе не только с вредными, но и с хорошими бактериями.

Итак, что рекомендует врач?

Поэтому - отойдите от ежедневного ритуала принятия душа, просто вымойте эти важные участки и позвольте своим здоровым микроорганизмам процветать.

Это не точная наука, но, как правило, принятие душа реже, чем каждый день, может принести пользу для здоровья.

"Хотя идеальной частоты не существует, эксперты предполагают, что для большинства людей достаточно принимать душ несколько раз в неделю (если только вы не грязный, потный или у вас нет других причин чаще принимать душ)", - поясняет Harvard Health.

По мнению организатора здоровья, может быть достаточно короткого душа (продолжительностью три-четыре минуты) с акцентом на подмышки и пах.

Пропустить ежедневный душ может быть немыслимо, но "если вы делаете это ради своего здоровья, возможно, от этой привычки стоит отказаться", - добавляет он.

Еще один ежедневный ритуал, который может представлять скрытый риск для здоровья, - это обед за рабочим столом.

"Когда наши дни заняты, мы чувствуем себя ленивыми или просто хотим догнать наших соседей по столу, многие люди предпочитают обедать на своем рабочем месте", - отмечает Литгоу.

Однако, как она объяснила, наши столы и рабочие места, как правило, содержат в 400 раз больше микробов, чем сиденье унитаза, причем одна только клавиатура содержит на 70 процентов больше бактерий, чем сиденье унитаза.

"Мы также должны учитывать влияние, которое наша бездумная еда оказывает на наше здоровье в долгосрочной перспективе, с повышенным риском диабета и сердечных заболеваний", - предупредил Литгоу.

Вместо этого "постарайтесь отойти от стола во время еды и сконцентрироваться на еде перед вами - наслаждайтесь вкусом, текстурой и цветом вашей еды", - посоветовала она.

"Если вы не можете отойти от стола, протрите его салфеткой с моющим средством перед едой, положите салфетку и убедитесь, что вы не забываете убирать после еды - никто не хочет быть в списке ИТ-специалистов. для клавиатуры с кускусом ".