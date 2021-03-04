Болят кости или мышцы: в чем разница

Люди должны обратиться к специалисту, если боль невыносима или длится более 48 часов. / Reuters

Различить боль в костях и мышцах может быть сложно, поскольку они затрагивают схожие части тела. Боль также может быть похожей по интенсивности. Однако в целом боль в костях ощущается острее, глубже и изнурительнее, чем боль в мышцах.

Боль в костях может длиться дольше, чем в мышцах, и требует более пристального внимания врача. Напротив, мышечная боль кажется более "общей", и ее точное местоположение трудно определить, сообщает Medical News Today.

Люди должны обратиться к специалисту, если боль невыносима или длится более 48 часов. Врачи, которые специализируются в костно-мышечной системе, называются ортопедами или ортопедические хирурги.

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Причины боли в костях

Остеопороз, как следует из названия, представляет собой заболевание "пористых костей". Это чаще встречается у пожилых людей в результате дефицита кальция и витамина D. Другие причины включают гипертиреоз, менопаузу и семейный анамнез остеопороза.

Однако важно отметить, что остеопороз безболезнен, пока он не вызывает коллапс позвонков или перелом. Остеопороз делает кости тонкими, слабыми и ломкими. Это увеличивает риск травм костей.

Международный фонд остеопороза утверждает, что каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет получают перелом костей из-за остеопороза.

У большинства людей симптомы отсутствуют, что делает остеопороз "тихой болезнью".

Следите за ранними признаками, такими как:

сильная боль в спине

потеря роста

сутулость

травма кости, вызванная незначительным падением или ушибом

Остеопороз поддается лечению, если врач диагностирует его на ранней стадии. Лечение включает в себя лекарства, замедляющие потерю костной массы и поддерживающие рост костей. Это может сопровождаться пищевыми добавками, упражнениями и сбалансированной диетой.

Повреждение кости может привести к частичному или полному перелому кости. Это называется переломом. В зависимости от типа и силы травмы кости могут ломаться по-разному - в продольном, поперечном направлении или на две и более частей.

По данным Американской академии хирургов-ортопедов, три наиболее распространенных причины перелома:

травма, возникшая в результате дорожно-транспортного происшествия, сильного падения или спортивной травмы

остеопороз

напряжение костей, вызванное чрезмерным использованием мышц (так называемый стресс-перелом)

Симптомы перелома включают:

сильная острая боль в месте ушиба

невозможность переместить травмированный участок

синяк

деформация (конечность, которая выглядит неуместно или выступает из кожи)

Врач сделает рентген, чтобы подтвердить, сломана ли кость. Лечение перелома включает иммобилизацию гипса, при котором поврежденное место покрывается гипсом или стекловолоконной повязкой. Это способствует заживлению костей, что может занять несколько недель. Некоторым людям может потребоваться инвазивная операция для внутреннего исправления костных фрагментов.

Многочисленные виды рака начинаются в тканях или клетках кости или вокруг кости. Типы рака костей включают:

остеосаркома

неходжкинская лимфома

множественная миелома

хондросаркома

гигантоклеточная опухоль кости

Рак костей редко встречается у взрослых. По данным Американского онкологического общества, остеосаркома чаще встречается у молодых людей в возрасте от 10 до 30 лет. Чуть более 10% случаев встречается у людей в возрасте от 60 до 70 лет.

У некоторых людей развивается рак костей из-за наследственных заболеваний. Другие причины включают предшествующее лечение рака противоопухолевыми препаратами или лучевую терапию, а также костную болезнь Педжета.

Симптомы рака костей включают:

боль, которая ощущается как тупая, глубокая боль в кости или области кости (руки, ноги, спина, ребра или таз)

отек или воспаление, как будто присутствует масса или шишка

внезапная и необъяснимая потеря веса

усталость, особенно когда рак начинает распространяться

Хирургия - это обычный метод выбора при раке костей, когда врач удаляет всю опухоль. Другие типы рака костей могут потребовать сочетания методов лечения, которые включают химиотерапию, лучевую терапию и таргетную терапию.

Причины мышечной боли

Боль в мышцах встречается чаще, чем боль в костях, но ее причина не всегда может быть ясна. Также называемые миалгией, мышечные боли и боли могут затрагивать суставы, связки, сухожилия и мягкие ткани, которые соединяют их с костями и органами.

Мышечные травмы часто встречаются у спортсменов и людей, занимающихся спортом с высокими требованиями. Исследования показывают, что мышечные травмы составляют 10–55% всех острых спортивных травм.

Мышца может быть травмирована в результате удара при падении или внешней силы, например, спортивного снаряжения или дорожно-транспортного происшествия. Мышцы также могут растягиваться - то, что большинство людей называют растяжением мышц. Травма может быть легкой, средней или тяжелой, в зависимости от силы удара и типа поврежденной мышцы.

Симптомы мышечной травмы включают:

жгучая боль в месте травмы, которая со временем может притупиться

болезненность

воспаление или опухоль

покраснение

уменьшение движения пораженной области

мышечная травма диагностируется

физический осмотр и может потребовать визуализационных тестов, таких как ультразвук или магнитно-резонансная томография (МРТ)

Лечение мышечных травм включает терапию теплом или холодом, чтобы успокоить пораженную мышцу, легкие растяжки, если боль терпима, безрецептурные обезболивающие и отдых.

Фибромиалгия - это все более распространенный тип мышечной боли, которая вызывает сильную боль во всем теле. Это также влияет на привычки сна человека и, как известно, вызывает психические и эмоциональные расстройства.

Люди с ревматоидным артритом и волчанкой подвержены более высокому риску развития фибромиалгии. Другими факторами, повышающими риск для человека, являются ожирение, семейная история фибромиалгии и некоторые вирусные инфекции.

Общие симптомы включают:

боль в теле, которая длится более 3 месяцев

частая утомляемость

беспокойство

депрессия

проблемы со сном

головные боли и мигрени

покалывание в руках или ногах

Фибромиалгия лечится с помощью комбинации рецептурных лекарств и болеутоляющих средств, упражнений для укрепления мышц и мероприятий по управлению стрессом, таких как йога, массаж и медитация.

Это группа заболеваний, которые вызывают длительное воспаление мышц, слабость и боль. На данный момент исследователи идентифицировали четыре миопатии: полимиозит, дерматомиозит, миозит с тельцами включения и некротическую аутоиммунную миопатию.

Хотя их названия могут показаться запутанными, все воспалительные миопатии являются разновидностью аутоиммунных заболеваний. Аутоиммунное заболевание возникает, когда иммунные клетки человека (которые должны бороться с инфекциями) начинают атаковать собственные ткани организма, мышечные волокна и кровеносные сосуды.

Когда обращаться к врачу

Лучше всего проконсультироваться с врачом, если боль длится более 48 часов или мешает повседневной жизни.

Немедленно обратитесь к врачу, если боль невыносима, если конечность выглядит странно или не на своем месте, или если боль сопровождает лихорадку.