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Болят суставы: причины и способы облегчить боль

15 января 2021, 14:22

Иногда боль в суставах является результатом болезни или травмы.

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Иногда боль в суставах является результатом болезни или травмы/Pixabay

Суставы - это части вашего тела, где встречаются кости. Суставы позволяют костям вашего скелета двигаться. Суставы - это:

  • плечи
  • бедра
  • локти
  • колени

Боль в суставах означает дискомфорт, ломоту и болезненность любого сустава тела. Боль в суставах - частая жалоба. Обычно она не требует посещения больницы.

Иногда боль в суставах является результатом болезни или травмы. Артрит также является частой причиной боли в суставах. Однако это также может быть связано с другими условиями или факторами.

Почему болят суставы?

Артрит

Одна из самых частых причин боли в суставах - артрит. Двумя основными формами артрита являются остеоартрит (ОА) и ревматоидный артрит (РА).

По данным Американского колледжа ревматологии, ОА чаще всего встречается у взрослых старше 40 лет. Он медленно прогрессирует и имеет тенденцию влиять на часто используемые суставы, такие как:

  • Запястья
  • Руки
  • Бедра
  • Колени

Боль в суставах из-за остеоартрита возникает в результате разрушения хряща, который служит амортизатором для суставов.

Вторая форма артрита - РА. По данным Arthritis Foundation, РА поражает около 1,5 миллиона американцев. Он чаще поражает женщин, чем мужчин.

Со временем он может деформировать и ослабить суставы. РА вызывает боль, воспаление и накопление жидкости в суставах, поскольку иммунная система организма атакует мембрану, выстилающую суставы.

Другие причины

Боль в суставах может быть вызвана:

  • бурсит или воспаление подушек вокруг суставов
  • волчанка
  • подагра
  • некоторые инфекционные заболевания, такие как свинка, грипп и гепатит
  • хондромаляция надколенника или разрушение хряща в коленной чашечке
  • травмы
  • тендинит или воспаление сухожилия
  • инфекция кости или сустава
  • рак
  • фибромиалгия
  • остеопороз
  • саркоидозрахит

Каковы симптомы боли в суставах?

В некоторых случаях боль в суставах потребует обращения к врачу. Вам следует записаться на прием, если вы не знаете причину боли в суставах и испытываете другие необъяснимые симптомы.

Вам также следует обратиться к врачу, если:

  • область вокруг сустава опухшая, красная, болезненная или теплая на ощупь
  • боль сохраняется три дня и более
  • у вас жар, но нет других признаков гриппа

Обратитесь в отделение неотложной помощи, если произойдет одно из следующих событий:

  • Вы получили серьезную травму
  • Сустав кажется деформированным
  • Отек сустава возникает внезапно
  • Сустав полностью неподвижен
  • У вас сильная боль в суставах

Как лечится боль в суставах?

Домашнее лечение

Врачи считают и остеоартроз, и ревматоидный артрит хроническим заболеванием. В настоящее время не существует лечения, которое полностью устранит боль в суставах, связанную с артритом, или не даст ей вернуться.

Однако есть способы справиться с болью:

Может помочь использование местных обезболивающих или прием нестероидных противовоспалительных препаратов, чтобы уменьшить боль, отек и воспаление.

Сохраняйте физическую активность и следуйте фитнес-программе с упором на умеренные упражнения.

Сделайте растяжку перед тренировкой, чтобы поддерживать хороший диапазон движений в суставах.

Держите свой вес в пределах здорового диапазона. Это уменьшит нагрузку на суставы.

Если ваша боль возникла не из-за артрита, вы можете попробовать безрецептурный противовоспалительный препарат, сделать массаж, принять теплую ванну, часто растягиваться и достаточно отдыхать.

Медицинское лечение

Варианты лечения будут зависеть от причины боли. В некоторых случаях вашему врачу потребуется удалить скопившуюся жидкость в области сустава, чтобы проверить наличие инфекции, подагры или других причин боли в суставах. Они также могут порекомендовать операцию по замене сустава.

Другие нехирургические методы лечения могут включать изменение образа жизни или прием лекарств, которые потенциально могут вызвать ремиссию РА. В случае РА ваш врач сначала рассмотрит воспаление. Как только РА перейдет в ремиссию, ваше лечение будет сосредоточено на том, чтобы держать ваше состояние в узде, чтобы избежать обострений.

Каковы перспективы для людей с болями в суставах?

Боль в суставах часто является результатом повреждений, возникающих в результате естественного износа. Однако это также может быть признаком инфекции или потенциально изнурительного РА.

Вам следует обратиться к врачу, если у вас возникла необъяснимая боль в суставах, особенно если она не проходит сама по себе через несколько дней. Раннее обнаружение и диагностика могут позволить эффективно устранить первопричину вашего дискомфорта.

здоровье
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