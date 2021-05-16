Бомба замедленного действия: названа опасность детских смесей

В Британии только 81% матерей кормят новорожденных грудью / УНИАН

Детский врач Великобритании, доктор Камилла Кингдон рассказала об опасности сладкого детского питания и отсутствия грудного вскармливания. По мнению врача, кормление младенца детскими смесями может стать бомбой замедленного действия для здоровья малыша.

Как утверждает Кингдон, дети, которых кормили детской смесью, с большей вероятностью столкнутся в будущем с ожирением, пишет Daily Mail. По ее словам, из-за детского питания они становятся сладкоежками, что и приводит впоследствии к лишнему весу.

Сообщается, что только 81% матерей кормят новорожденных грудью, а 34% продолжают грудное вскармливание после шести месяцев.

Врач обвинила компании-производители смесей в том, что они "преследуют родителей, находящихся в стрессовом состоянии", с целью увеличения прибыли.

Читайте такжеГрудное вскармливание: 13 невероятных преимуществ для здоровьяК слову, треть детей в Англии к моменту окончания начальной школы имеют избыточный вес или страдают ожирением.

Как сообщал Главред, эксперты объяснили, что нельзя есть при грудном вскармливании.

Тем временем исследователи из Университета Квинсленда в Австралии выяснили, что сильное давление на женщину с целью заставить ее кормить грудью может привести к послеродовой депрессии.