Бомбардировка фосфорными снарядами: что делать, первая помощь пострадавшим

Белый фосфор необходимо сразу же нейтрализировать, чтобы избежать глубоких ожогов и отравления.
На Востоке Украины зафиксированы случаи применения оккупантами РФ фосфорных боеприпасов. Главред разобрался, что делать при фосфорных бомбардировках и как оказать первую помощь пострадавшим.
О том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, читайте в материале: Правила поведения во время войны – это должен знать каждый украинец.
В оружии с белым фосфором заряд горит при высоких температурах в 800-900 градусов. Это может вызвать возгорание большой площади и территории. Она будет гореть, пока не прекратится взаимодействие фосфора с кислородом. Отличительная особенность применения фосфорного оружия – клубы густрого белого дыма и искр, которые разлетаются при взрыве. Поражение фосфором может вызывать глубокие ожоги, повреждение дыхательной системы и тяжелое отравление.
Фосфорное вооружение разрешено применять при атаке на военные объекты, однако запрещено в населенных пунктах или вблизи.
Что делать в случае бомбардировки фосфорными бомбами
Нужно лечь на землю и закрыть голову руками. Это уменьшит вероятность попадания частичек фосфора на кожу и в дыхательные пути. После того как взрывы закончатся необходимо действовать по ситуации.
Первая помощь при поражении фосфором:
- не прикасайтесь к частичкам фосфора руками на коже или одежде;
- при первой возможности нужно обеспечить контакт поврежденных частей тела с водой. Можно погрузить поврежденную часть тела в прохладную воду, смачивать пораженные участки водой или протирать влажной тряпкой;
- снимать одежду лучше в воде, поливая обожженные участки;
- снимите остатки фосфора пинцетом;
- обработать поврежденные участки содовым раствором – на 1 стакан воды, чайная ложка соды;
- наложить на обожженные части тела повязку, смоченную содовым раствором;
- принять сорбенты для выведения токсических веществ. Пить щелочную негазированную воду или молоко.
Важно: ни в коем случае нельзя использовать для обработки ран перекись водорода и вату. При распаде перекиси водорода образуется кислород, который увеличивает повреждения кожных покровов.
При необходимости нужно дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные препараты.
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