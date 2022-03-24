Бомбардировка фосфорными снарядами: что делать, первая помощь пострадавшим

Первая помощь при бомбардировке фосфорным оружием / depositphotos.com/

На Востоке Украины зафиксированы случаи применения оккупантами РФ фосфорных боеприпасов. Главред разобрался, что делать при фосфорных бомбардировках и как оказать первую помощь пострадавшим.

О том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, читайте в материале: Правила поведения во время войны – это должен знать каждый украинец.

В оружии с белым фосфором заряд горит при высоких температурах в 800-900 градусов. Это может вызвать возгорание большой площади и территории. Она будет гореть, пока не прекратится взаимодействие фосфора с кислородом. Отличительная особенность применения фосфорного оружия – клубы густрого белого дыма и искр, которые разлетаются при взрыве. Поражение фосфором может вызывать глубокие ожоги, повреждение дыхательной системы и тяжелое отравление.

Фосфорное вооружение разрешено применять при атаке на военные объекты, однако запрещено в населенных пунктах или вблизи.

Что делать в случае бомбардировки фосфорными бомбами

Нужно лечь на землю и закрыть голову руками. Это уменьшит вероятность попадания частичек фосфора на кожу и в дыхательные пути. После того как взрывы закончатся необходимо действовать по ситуации.

Первая помощь при поражении фосфором:

не прикасайтесь к частичкам фосфора руками на коже или одежде;

при первой возможности нужно обеспечить контакт поврежденных частей тела с водой. Можно погрузить поврежденную часть тела в прохладную воду, смачивать пораженные участки водой или протирать влажной тряпкой;

снимать одежду лучше в воде, поливая обожженные участки;

снимите остатки фосфора пинцетом;

обработать поврежденные участки содовым раствором – на 1 стакан воды, чайная ложка соды;

наложить на обожженные части тела повязку, смоченную содовым раствором;

принять сорбенты для выведения токсических веществ. Пить щелочную негазированную воду или молоко.

Важно: ни в коем случае нельзя использовать для обработки ран перекись водорода и вату. При распаде перекиси водорода образуется кислород, который увеличивает повреждения кожных покровов.

При необходимости нужно дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные препараты.

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