Комаровский "разнес" противовирусные препараты: при ОРВИ доказана эффективность не всех лекарств

Универсальных антибиотиков не существует - Комаровский / Скриншот

Когда врач для лечения ребенка назначает противовирусный препарат, то он знает, какой конкретно вирус вызвал болезнь. Существуют лекарства, которые действуют на определенные вирусы. При острой респираторной вирусной инфекции неизвестно, какой конкретно вирус спровоцировал болезнь, однако в аптеках продаются лекарства, рекомендуемые при любом ОРВИ. Но эффективность этих лекарств не доказана, так как трудно доказать действенность препарата при заболевании, лечащемся при правильном подходе за 6-7 дней. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский.

В своем Instagram-аккаунте доктор подверг критике аптечные препараты, которые, дескать, должны помочь вылечиться от любого вируса, однако на деле их эффективность весьма сомнительна. Причиной тому является отсутствие универсального препарата при лечении ОРВИ.Читайте такжеКомаровский рассказал, как не допустить перехода ОРВИ в пневмонию

"Как не существует универсального антибиотика, действующего на все бактерии, так и не существует противовирусного средства "вообще", ну т. е. такого, который действует на все вирусы", - отметил Комаровский.

Впрочем, по его словам, есть такие лекарства, которые оказывают воздействие на конкретные вирусы – иммунодефицита, герпеса, вирус гепатита С, вирус гриппа.

Врач акцентировал внимание на том, что лечение противовирусными препаратами – это дорогостоящий процесс, над которым работают врачи, поскольку для каждого вируса есть свои схемы лечения, учитывающие ситуацию возраста пациента, а также тяжесть и форму болезни.

Реклама

ОРВИ и противовирусные препараты

Доктор Комаровский рассказал, что при ОРВИ практически никогда не понятно, какой конкретно вирус спровоцировал болезнь. Причем это могут быть грипп, аденовирус, парагрипп, риновирус, энтеровирус, а также еще несколько десятков.

По этой причине в аптеках, чтобы удовлетворить спрос, продается множество препаратов, которые рекомендуются при любом ОРВИ. Причем продаются такие лекарства без рецепта.

Как утверждает врач, эффективность подобных препаратов сомнительна.

"Все эти средства относятся к лекарствам с недоказанной эффективностью. Ведь очень трудно доказать эффективность препарата, когда речь идет о лечении ОРВИ - болезни, с которой организм ребенка справляется при правильной помощи за 5-7 дней. И сократить эти сроки невозможно никакими лекарствами. Даже если очень хочется", - подчеркнул Евгений Комаровский.

Напомним, ранее доктор Комаровский заявил, что нельзя вылечиться от ОРВИ меньше, чем за 5-7 дней. Такие сроки обусловлены биологическими законами. Промывать нос и полоскать горло при заболевании он рекомендует раствором с поваренной солью.