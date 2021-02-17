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Борется с повреждением ДНК: ученые указали на супер свойство этой ягоды

17 февраля 2021, 19:17

В двух различных моделях старения было показано, что она продлевает продолжительность жизни.

ягоды
В двух различных моделях старения было показано, что она продлевает продолжительность жизни. / УНИАН

Всем известно, что фрукты и овощи чрезвычайно полезны для здоровья. Некоторые фрукты на самом деле известны как суперпродукты из-за их многочисленных преимуществ для здоровья, включая помощь в продлении жизни.

Исследователи обнаружили данные, показывающие, как черника помогает замедлить старение и, в свою очередь, способствует долголетию.

В двух различных моделях старения было показано, что черника продлевает продолжительность жизни.

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Как сообщает Express.co.uk, черника содержит специфические молекулы флавоноидов, которые борются с повреждениями ДНК и замедляют возрастные повреждения клеток мозга.

Многочисленные исследования показали, что черника защищает области мозга, связанные с памятью, от окислительных и воспалительных повреждений, помогая увеличить продолжительность жизни. В одном исследовании было показано, что плодовые мухи живут на 10 процентов дольше, если их кормят обычным рационом, содержащим экстракт черники.

Мало того, что плодовые мушки жили дольше, они также показали улучшенный уровень физической активности.

Эти улучшения возникают как из-за повышенной толерантности к оксидантному стрессу, так и из-за положительных изменений в способе экспрессии определенных важных генов.

Также было показано, что после приема экстракта черники эти организмы жили в среднем на 28 процентов дольше, а максимальная продолжительность жизни увеличилась на 14 процентов.

Животные, получавшие добавки, показали снижение на 20 процентов связанного с возрастом белка, который ухудшает функции, и значительно улучшили переносимость стресса в окружающей их среде.

В дополнение к увеличению продолжительности жизни целых организмов, черника и ее экстракты замедляют старение отдельных тканей, обеспечивая широкие физиологические преимущества. Помимо увеличения продолжительности жизни, черника может особенно снизить риск различных дегенеративных заболеваний, которые сокращают продолжительность жизни человека.

Экстракты черники обладают множеством положительных эффектов, которые могут помочь вам сбросить вес и сохранить его. Исследования показывают, что животные, получавшие экстракты черники на диете с высоким содержанием жиров, имели меньшую общую прибавку в весе и меньшие накопления жира, чем контрольные животные.

"Важно отметить, что потеря жира особенно заметна в области живота и печени; жир в этих областях представляет наибольший риск сердечно-сосудистых заболеваний и других сокращающих жизнь осложнений ожирения.

Экстракты черники способствуют усвоению сахара мышечными клетками, где он может использоваться в качестве энергии, а не храниться в виде жира. Ягоды - это не только суперзвезды для долголетия мозга, они также помогают сохранять остроту памяти.

Исследования показали, что группа здоровых пожилых людей лучше справлялась с когнитивными тестами при приеме ежедневной дозы сока дикой черники.

Черника богата полифенолами - группой соединений, в которую входят антоцианы - питательное вещество, придающее чернике ее цвет.

Антоцианы являются мощным лекарством для мозга, поскольку они уменьшают воспаление, помогают нейронам общаться и регулируют то, как мозг использует глюкозу для получения энергии.

Наряду с другими фруктами и овощами, богатыми антиоксидантами, употребление черники может увеличить общее потребление антиоксидантов, чтобы помочь уменьшить преждевременное старение.

Черника богата антиоксидантами, которые помогают защитить кожу от повреждений и способствуют ее заживлению.

Это значит, что черника помогает сохранять хорошее здоровье как внутри, так и снаружи.

От улучшения здоровья мозга, помощи с потерей веса, улучшения процесса старения и увеличения продолжительности жизни. Совершенно очевидно, что чернику следует включать в свой ежедневный рацион.

здоровье черника
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