Британский врач-травник назвал натуральное снотворное

Все мы знаем, что чем больше мы говорим себе спать, тем больше этого не происходит. / Фото pixabay.com

Из-за отсутствия сна могут возникнуть проблемы со здоровьем. Британский доктор Этеридж, который занимается травами, дает некоторые советы.

Как сообщает Express.co.uk, первый совет интегрированного специалиста по здоровью - "не заставляйте". "Это странный период, который мы переживаем, и, как следствие, у вас могут возникнуть небольшие изменения в вашем сне", - сказал он.

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"Все мы знаем, что чем больше мы говорим себе спать, тем больше этого не происходит. Если вы пролежали в постели какое-то время и не заснули, не заставляйте себя продолжать это. Вставайте, наберите воды и отвлекитесь чем-нибудь расслабляющим, например, чтением, затем попробуйте еще раз, - говорит он.

Доктор Этеридж получил докторскую степень по медицинской химии в Имперском колледже в Лондоне и с тех пор читает лекции в университетах Великобритании.

Проявляя живой интерес к области фитотерапии, он в настоящее время является председателем Британской ассоциации фитотерапии наряду с другими профессиональными организациями.

"Лаванда использовалась в качестве снотворного на протяжении веков", - добавил доктор Этеридж.

Он упомянул, что это "снотворное", то есть вызывает сонливость или сон, и признано во всем мире как релаксант.