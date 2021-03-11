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Британский врач-травник назвал натуральное снотворное

11 марта 2021, 13:24

Все мы знаем, что чем больше мы говорим себе спать, тем больше этого не происходит.

бессонница
Все мы знаем, что чем больше мы говорим себе спать, тем больше этого не происходит. / Фото pixabay.com

Из-за отсутствия сна могут возникнуть проблемы со здоровьем. Британский доктор Этеридж, который занимается травами, дает некоторые советы.

Как сообщает Express.co.uk, первый совет интегрированного специалиста по здоровью - "не заставляйте". "Это странный период, который мы переживаем, и, как следствие, у вас могут возникнуть небольшие изменения в вашем сне", - сказал он.

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"Все мы знаем, что чем больше мы говорим себе спать, тем больше этого не происходит. Если вы пролежали в постели какое-то время и не заснули, не заставляйте себя продолжать это. Вставайте, наберите воды и отвлекитесь чем-нибудь расслабляющим, например, чтением, затем попробуйте еще раз, - говорит он.

Доктор Этеридж получил докторскую степень по медицинской химии в Имперском колледже в Лондоне и с тех пор читает лекции в университетах Великобритании.

Проявляя живой интерес к области фитотерапии, он в настоящее время является председателем Британской ассоциации фитотерапии наряду с другими профессиональными организациями.

"Лаванда использовалась в качестве снотворного на протяжении веков", - добавил доктор Этеридж.

Он упомянул, что это "снотворное", то есть вызывает сонливость или сон, и признано во всем мире как релаксант.

здоровье сон бессонница
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