Будет намного легче: как быстро избавиться от тошноты

Избегайте употребления сладких или алкогольных напитков, поскольку это может усилить общую дегидратацию и усугубить ощущение тошноты.

https://health.glavred.info/budet-namnogo-legche-kak-bystro-izbavitsya-ot-toshnoty-10529561.html Ссылка скопирована

Как убрать тошноту / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Тошнота может быть настоящим вызовом, но решение проблемы может быть проще, чем кажется. Узнайте, что делать, чтобы быстро остановить тошноту и какие продукты могут помочь вам избавиться от неприятного ощущения.

Что делать, чтобы остановить тошноту?

Эксперты говорят, что после первых проявлений рвотных позывов, рекомендуется употреблять не более 100–150 мл чистой воды или травяного настоя каждые 30 минут.

Важно не превышать этот объем, чтобы избежать раздражения стенок желудка и предотвратить возникновение новых позывов к рвоте. Избегайте употребления сладких или алкогольных напитков, поскольку это может усилить общую дегидратацию и усугубить ощущение тошноты.

видео дня

Имбирь, имбирный чай, эль или леденцы обладают противорвотным эффектом и могут помочь уменьшить частоту рвотных позывов. Ароматерапия, такая как вдыхание ароматов лаванды, лимона, мяты, розы или гвоздики, также может оказаться полезной в предотвращении рвотных позывов.

Эксперты по китайской медицине рекомендуют использование акупунктуры для уменьшения выраженности тошноты. Надавливание на определенную точку на внутренней поверхности запястья, ниже указательного пальца, может оказать благоприятное воздействие в таких случаях.

Что можно съесть от тошноты?

Эксперт в области диетологии, Молли Хембри, выделяет продукты, которые могут эффективно справиться с тошнотой и помочь при расстройствах желудка. По словам диетолога, в решении этой проблемы первое место занимает имбирь.

Различные формы имбиря, такие как пастилки, жевательные резинки, конфеты, ароматизированные напитки, чаи, настойки и добавки с этим пряным корнем, проявляют эффективность в подавлении тошноты.

Этот природный ингредиент оказывает благотворное воздействие при восстановительном периоде после операций, беременности, химиотерапии, а также при укачивании и расстройствах желудка.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.