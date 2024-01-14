Будет плохо: доктор Габорец назвал самая опасную пищу для сердца

Сердце, как биологический насос, нуждается в правильном топливе для бесперебойной работы, поэтому важно придерживаться правильного питания для поддержания здоровья.
Доктор Юрий Габорец на своей страничке в Instagram выделил четыре категории продуктов, которые следует употреблять осторожно, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на этот важный орган.
Соль
Продукты, богатые натрием, поднимают давление, увеличивая нагрузку на сердце даже в покое. Осторожнее с солеными закусками и блюдами.
Маргарин и транжиры
Искусственные жиры, присутствующие в маргаринах, пальмовом масле, фаст-фуде, могут вызывать утолщение крови и негативно сказываться на уровне холестерина.
Белый Сахар
Продукты с высоким содержанием белого сахара, такие как сладкие соки, газированные напитки, десерты, могут способствовать накоплению холестерина и повышению риска сердечных заболеваний.
Алкоголь
Лидер по опасности для сердца. Употребление алкоголя требует осторожности, чтобы избежать отрицательных воздействий на сердечную систему.
Доктор Юрий Габорец рекомендует ограничивать потребление этих продуктов, особенно при наличии проблем с сердцем. Помните, забота о своем здоровье начинается с правильного питания.
Смотрите видео о том, какие продукты вредны для сердца:
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