Будет почти 6-бальный шторм: Украину накрывает очень сильная магнитная буря

Некоторые люди смогут ощутить начало магнитной бури уже в субботу, 8 июля.

https://health.glavred.info/budet-pochti-6-balnyy-shtorm-ukrainu-nakroet-ochen-silnaya-magnitnaya-burya-10484023.html Ссылка скопирована

Землю накроет мощная магнитная буря / фото: ua.depositphotos.com

Землю накроет мощная магнитная буря. Это произойдет из-за сильнейшей вспышке на Солнце. Об этом сообщает The Watchers.

Сильный выброс корональной массы произошел в ночь на 4 июля. Ожидается, что магнитная буря накроет Украину уже 9-10 июля.

По данным meteoagent, некоторые люди смогут ощутить магнитную бурю уже 8 июля. Тогда еще мощность будет на среднем уровне и почти достигнет 5-ти баллов. А вот 9 июля сила магнитной бури резко увеличится почти до 6-ти баллов, что делает ее более опасной.

видео дня

10 июля буря утихнет, однако уже 12 июля начнется новая магнитная буря, которая продлится до 13 июля включительно. Она также будет сильной, её мощность повысится почти до 6-ти баллов.

Украину накроет магнитная буря / фото: скриншот

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Ранее Главред публиковал календарь магнитных бурь на весь июль 2023 года.

Другие новости: