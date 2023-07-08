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Будет почти 6-бальный шторм: Украину накрывает очень сильная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
8 июля 2023, 05:00
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Некоторые люди смогут ощутить начало магнитной бури уже в субботу, 8 июля.
магнитная буря
Землю накроет мощная магнитная буря / фото: ua.depositphotos.com

Землю накроет мощная магнитная буря. Это произойдет из-за сильнейшей вспышке на Солнце. Об этом сообщает The Watchers.

Сильный выброс корональной массы произошел в ночь на 4 июля. Ожидается, что магнитная буря накроет Украину уже 9-10 июля.

По данным meteoagent, некоторые люди смогут ощутить магнитную бурю уже 8 июля. Тогда еще мощность будет на среднем уровне и почти достигнет 5-ти баллов. А вот 9 июля сила магнитной бури резко увеличится почти до 6-ти баллов, что делает ее более опасной.

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10 июля буря утихнет, однако уже 12 июля начнется новая магнитная буря, которая продлится до 13 июля включительно. Она также будет сильной, её мощность повысится почти до 6-ти баллов.

магнитная буря
Украину накроет магнитная буря / фото: скриншот

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,

  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Ранее Главред публиковал календарь магнитных бурь на весь июль 2023 года.

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