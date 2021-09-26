"Будет только Дельта": Комаровский озвучил ключевые средства для профилактики COVID-19

Также доктор призвал украинцев прививаться / УНИАН

Главными средствами для профилактики коронавируса COVID-19 являются проветривание помещений и вакцинация. Стоит открывать форточки там, где это возможно, рассказал кандидат медицинских наук и известный педиатр Евгений Комаровский.

"Все, что мы можем сейчас – вентиляция помещений и вакцинация. Открывайте форточки где только можно…", – посоветовал медик в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, с людьми можно встречаться, но на свежем воздухе.

Врач также высказался насчет ситуации с распространением COVID-19 в Украине. Педиатр полагает, что штамм коронавируса "Дельта" вытесняет другие.

"Я бы хотел сказать: что за сентябрь произошло нового в плане коронавируса? Практически ничего, кроме "Дельты", не осталось, будет только этот вариант...", – отметил доктор Комаровский.

Что известно о штамме "Дельта"

"Дельту" впервые обнаружили в Индии. У штамма две ключевых мутации внешней "спайковой" части вируса, которая прикрепляется к клеткам человека. ВОЗ ранее признала его "вызывающим беспокойство", поскольку он является более заразным.

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Вместе с тем вакцины против этого штамма, вероятно, эффективны. Но эпидемиологи в США утверждают, что вакцинированные лица, инфицированные "Дельтой", могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.

По последним данным Минздрава, в Украине уже выявлено 958 случаев коронавируса, который вызван штаммом "Дельта".