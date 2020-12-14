Бульон: преимущества для здоровья и иммунитета

Костный бульон получают путем кипячения костей и соединительной ткани животных. Этот очень питательный бульон обычно используется в супах, соусах и подливках. В последнее время он также приобрел популярность как лечебный напиток.

Костный бульон восходит к доисторическим временам, когда охотники-собиратели превращали несъедобные части животных, такие как кости, копыта и суставы, в бульон, который они могли пить.

Вы можете приготовить костный бульон, используя кости практически любого животного - свинины, говядины, телятины, индейки, баранины, бизона, бизона, оленины, курицы или рыбы.

Также можно использовать костный мозг и соединительные ткани, такие как ступни, копыта, клювы, желудки или плавники.

1. Он содержит много важных витаминов и минералов

Кости животных богаты кальцием, магнием, калием, фосфором и другими микроэлементами/Pixabay

В целом костный бульон очень питателен. Тем не менее, содержание питательных веществ зависит от ингредиентов, которые вы используете, так как каждый из них приносит что-то свое.

Кости животных богаты кальцием, магнием, калием, фосфором и другими микроэлементами - теми же минералами, которые необходимы для построения и укрепления ваших собственных костей.

Рыбные кости также содержат йод, который необходим для здоровой функции щитовидной железы и обмена веществ.

Соединительная ткань содержит глюкозамин и хондроитин - природные соединения, содержащиеся в хрящах, которые, как известно, поддерживают здоровье суставов.

Костный мозг обеспечивает витамин А, витамин К2, минералы, такие как цинк, железо, бор, марганец и селен, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6.

Все эти части животных также содержат белок коллаген, который при приготовлении превращается в желатин и дает несколько важных аминокислот.

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По мере того, как ингредиенты закипают, их питательные вещества попадают в воду в форме, которую ваше тело может легко усвоить.

Многие люди не получают достаточного количества этих питательных веществ в своем рационе, поэтому употребление костного бульона - хороший способ получить их больше.

К сожалению, невозможно узнать точное количество каждого питательного вещества, содержащегося в бульоне, потому что каждая партия костей отличается.

2. Это может принести пользу пищеварительной системе

Ученые обнаружили, что общее состояние вашего здоровья во многом зависит от здоровья кишечника.

Костный бульон не только легко переваривается, но и помогает переваривать другие продукты.

Желатин, содержащийся в костном бульоне, естественным образом притягивает и удерживает жидкости. Поэтому правильно приготовленный бульон застывает в холодильнике.

Желатин также может связываться с водой в пищеварительном тракте, что помогает пищевым продуктам легче проходить через кишечник.

Также было показано, что он защищает и лечит слизистую оболочку пищеварительного тракта у крыс. Считается, что он оказывает такой же эффект на людей, но необходимо провести дополнительные исследования, чтобы показать его эффективность.

Аминокислота в желатине, называемая глютамином, помогает поддерживать функцию стенки кишечника и, как известно, предотвращает и лечит состояние, известное как "дырявый кишечник".

Неровная кишка, связанная с несколькими хроническими заболеваниями, - это нарушение барьера между кишечником и кровотоком.

Вещества, которые ваше тело обычно не допускает, просачиваются в кровоток, что приводит к воспалению и другим проблемам.

По всем этим причинам употребление костного бульона может быть полезным для людей с дырявым кишечником, синдромом раздраженного кишечника (СРК) или воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК), таким как язвенный колит или болезнь Крона.

3. Он может помочь бороться с воспалением

Аминокислоты, содержащиеся в костном бульоне, включая глицин и аргинин, обладают сильным противовоспалительным действием.

В частности, аргинин может быть особенно полезен для борьбы с хроническим воспалением.

Одно исследование на животных показывает, что пероральное введение аргинина мышам с астмой уменьшало воспаление дыхательных путей и улучшало симптомы астмы.

Другое исследование на крысах показывает, что добавление аргинина может помочь бороться с воспалением у людей с ожирением, но для подтверждения этих результатов необходимо провести дополнительные исследования на людях.

Хотя некоторое воспаление необходимо, хроническое воспаление может привести к ряду серьезных заболеваний. К ним относятся болезни сердца, диабет, метаболический синдром, болезнь Альцгеймера, артрит и многие типы рака.

Из-за этого важно есть много противовоспалительных продуктов.

Как часто его пить

К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос нет. Многие люди рекомендуют ежедневно выпивать 1 стакан (237 мл) костного бульона для максимальной пользы для здоровья.

Лучше немного, чем ничего, поэтому, будь то раз в неделю или раз в день, пейте его как можно чаще.

Вы можете пить костный бульон отдельно, но не всем нравится текстура и ощущение во рту.

К счастью, есть и другие способы получить от этого удовольствие. Его можно использовать в качестве основы для супов или для приготовления соусов и подливок.

Вот простой рецепт томатного соуса на костном бульоне.

Ингредиенты

2 стакана (473 мл) костного бульона

2 банки органической томатной пасты

2 столовые ложки (30 мл) оливкового масла первого холодного отжима

1/2 чайной ложки (2,5 мл) нарезанного орегано

1/2 чайной ложки (2,5 мл) нарезанного базилика

2 измельченных зубчика чеснока

Соль и перец по вкусу

Поместите все ингредиенты в кастрюлю среднего размера. Нагрейте на среднем или сильном огне 4–6 минут, периодически помешивая. Уменьшите огонь и накройте крышкой, давая соусу покипеть еще 5 минут. Подавайте с макаронами или мясным рулетом или добавляйте его в различные рецепты.