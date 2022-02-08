Бустер в разгар эпидемии COVID-19: Комаровский дал неожиданный совет

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Известный врач Евгений Комаровский прокомментировал распространенное мнение о том, что вакцинацию в разгар эпидемии делать опасно.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, пациентам можно идти как на основную прививку от ковида, так и на бустерную дозу.

"Люди, эпидемия полиомиелита остановлена именно вакцинацией, в самый ее разгар. Эпидемия дифтерии в 1991-95 гг. тоже остановлена именно массовой вакцинацией, и тоже в ее разгар. Вакцинация нужна даже в разгар пандемии и она реально защищает", - утверждает врач.

По его словам, даже если пациент только сегодня получил вакцину и сегодня же встретился с вирусом, это никак не ухудшает шансы и прогноз.

Собеседник убеждает, что риска для здоровья от вакцины нет, зато многократно повышаются шансы перенести болезнь легко.

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"Да, вакцина полностью не защитит вас от болезни. Но даст вам шансы перенести заболевание как можно легче и не попасть в реанимацию", - добавил Комаровский.

Напомним, ранее врач Евгений Комаровский раскритиковал применение препарата ремдесивир, который назначают при коронавирусе.

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