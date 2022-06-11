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Быстро - не всегда хорошо: 5 привычек, которые мешают похудеть

11 июня 2022, 04:51

Быстрая потеря веса может привести к обезвоживанию, замедлить обмен веществ, и вы можете фактически потерять мышцы вместо жира.

Ученые, похудение
Почему не получается быстро похудеть / stilnos.com

Для того, чтобы похудеть, не стоит прибегать к "быстрым способам", ведь после резкого сброса веса, килограммы могут вернуться назад и это будет иметь негативные последствия для здоровья.

Вот пять пищевых привычек, которые помешают вашим целям по снижению веса, если вы пытаетесь быстро похудеть, пишет Eatthis.

"Быстрая потеря веса может привести к обезвоживанию, замедлить обмен веществ, и вы можете фактически потерять мышцы вместо жира", - говорит Лорен Манакер, врач-диетолог из США.

Какие привычки мешают похудеть:

Вы потребляете слишком мало калорий.

Сокращение того, сколько вы едите, вероятно, означает, что вы резко сокращаете количество потребляемых калорий, что может перевести ваше тело в режим голодания.

"Ваше тело может изменить свой метаболизм, когда пища не поступает в достаточном количестве, что может нанести ущерб вашему весу в долгосрочной перспективе", - отметила Манакер.

Вы пьете мало воды

Попытка быстро похудеть также может повредить вашим усилиям по гидратации."Некоторые люди ошибочно принимают жажду за голод и едят, когда действительно хотят пить. Это может привести к потреблению слишком большого количества калорий, что может привести к увеличению веса", - говорит эксперт.

Вы надеетесь на добавки для похудения, не меняя питание

Добавки для похудения неэффективны и опасны, когда речь идет о быстрой потере веса. Особенно, если вы полагаетесь исключительно на них, чтобы сбросить лишние килограммы.

"Добавки - это не волшебное средство для похудения. Прием добавок без изменения питания, скорее всего, не приведет к желаемым результатам", - утверждает диетолог.

Вы пьете слишком много алкоголя

Некоторые считают, что если они стали меньше есть, то могуть употреблять больше алкоголя, но такой подход вредит вашим усилиям по снижению веса. Алкоголь может содержать пустые калории, что может привести к увеличению веса.

Кроме того, употребление слишком большого количества алкоголя может снизить контроль за запретами, что может привести к тому, что люди будут делать нездоровый выбор при выборе того, что они едят.

Вы отказываетесь от всего жирного

Большинство людей считают, что "обезжиренные" продукты могут стать ключом к быстрой потере веса. Но если вы полностью исключите жиры, вы на самом деле упустите их преимущества для похудения.

"За прошедшие годы жиры получили плохую репутацию, но полезные жиры, такие как оливковое масло и авокадо, могут помочь людям чувствовать себя сытыми и способствовать достижению целей по снижению веса", - говорит Манакер.

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