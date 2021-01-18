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Целлюлит: откуда берется и как избавиться от него навсегда

18 января 2021, 16:19

Целлюлит чаще всего проявляется на бедрах, ягодицах, а иногда и на животе.

целлюлит
Целлюлит чаще всего проявляется на бедрах, ягодицах, а иногда и на животе / plastichno.com

Целлюлит - чрезвычайно распространенная ситуация, когда подкожный жир, который находится непосредственно под кожей, кажется волнистым, морщинистым или ямочками.

Когда жир продвигается вверх через фиброзные полосы, соединяющие кожу с мышцами, фиброзная ткань втягивает кожу внутрь, вызывая комковатый вид. Чтобы получить целлюлит, не обязательно иметь лишний вес, хотя это распространенное заблуждение.

"Целлюлит чаще всего проявляется на бедрах, ягодицах, а иногда и на животе, и чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Исследования показывают, что целлюлит обнаруживается у 80-90% женщин, прошедших половое созревание, так что по этим показателям он является нормой", - говорит Алисия Литтл, доктор медицинских наук, доцент дерматологии Медицинской школы Йельского университета.

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Целлюлит не опасен, поэтому избавляться от него не обязательно, если только он не является серьезной косметической проблемой. Дезинформация связана с целлюлитом, и опрос 2020 года показывает, что многие врачи хотят, чтобы люди знали, что целлюлит - не их вина.

Тем не менее, если вы хотите уменьшить проявление целлюлита, вот что вам нужно знать.

Можно ли вообще избавиться от целлюлита?

Невозможно полностью избавиться от целлюлита, а процедуры лишь временно уменьшают его внешний вид. "Цель этих процедур - улучшить внешний вид целлюлита, но они не устраняют его полностью", - говорит Литтл.

Гены, наряду с другими факторами, могут определять вероятность целлюлита. "Генетика определенно играет роль в определении того, у кого разовьется целлюлит. Мы часто видим, что целлюлит передается по наследству", - говорит Энн Чапас, доктор медицины, основатель и медицинский директор Union Square Laser Dermatology.

Вес и мышечный тонус также могут играть роль в развитии целлюлита. "Избыточный вес может сделать целлюлит более заметным, поэтому достижение здорового веса может уменьшить количество видимого целлюлита", - говорит Литтл. Однако в некоторых случаях во время похудения появляется дряблая кожа, и целлюлит может стать более заметным, говорит она.

Какие упражнения избавляют от целлюлита?

Недостаток физической активности может усилить проявление целлюлита. "Кожа выглядит более гладкой и упругой по сравнению с мышцами, а не жиром, поэтому упражнения, которые помогают заменить жир мышцами, могут сделать целлюлит менее заметным", - говорит Литтл.

По словам Чапаса, целлюлит обычно образуется вокруг бедер, бедер и ягодиц, потому что люди, как правило, имеют больше жировых отложений в этих областях. Вот несколько упражнений, нацеленных на эти мышцы:

  • Выпады
  • Приседания с собственным весом
  • Упражнение на ягодичный мостик
  • Выпад вперед
  • Упражнение "Альпинист"

Одно только кардио не может свести к минимуму появление целлюлита, поэтому силовые тренировки и здоровое питание одинаково важны.

Какие продукты вызывают целлюлит?

Хотя нет достаточных данных о том, что какая-либо диета предотвращает или лечит целлюлит, он, по-видимому, более распространен среди людей, придерживающихся диеты с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием рафинированных углеводов и добавленных сахаров, говорит Дебра Л. Клэнси RD, CD, клинический диетолог в Центре похудения и метаболической хирургии UW Medicine.

Серьезность целлюлита связана с избыточным весом, поэтому поддержание здорового веса за счет сбалансированной диеты может помочь вам избежать целлюлита. Воздержитесь от рациона йо-йо (когда вы худеете, а потом снова набираете вес - авт.) или резких колебаний веса и умеренно употребляйте сахаросодержащие напитки, выпечку и мясные продукты.

Обезвоживание также влияет на появление целлюлита, поэтому пейте достаточно воды каждый день, чтобы поддерживать хорошее здоровье, контролировать массу тела и увлажнять кожу.

Какие практики связаны с уменьшением целлюлита?

Хотя целлюлит безвреден, есть несколько вариантов для людей, которые хотят уменьшить его внешний вид из-за косметических проблем, в том числе:

Местные агенты: некоторые кремы и лосьоны с 0,3% ретинола могут сделать целлюлит менее очевидным, потому что они помогают сделать кожу более толстой, но предварительно проверьте их на небольшом участке, чтобы убедиться, что у вас нет аллергии на него. Кремы от целлюлита обычно стоят ниже 100 долларов.

Инъекционные процедуры: инъекции дермальных наполнителей и ферментов коллагеназы могут сгладить неровности кожи, вызванные целлюлитом. К

Энергетические процедуры: несколько сеансов радиочастотной, акустической волновой терапии или лазерных процедур используют звуковые волны или тепловую и световую энергию, чтобы минимизировать появление целлюлита.

Некоторые тенденции говорят, что определенные домашние средства или продукты могут помочь уменьшить целлюлит, однако нет никаких доказательств того, что это правда. Нет никаких научных доказательств того, что кофейные скрабы могут уменьшить целлюлит. Другой популярный совет - сухая чистка - неэффективен и также не поддерживается наукой.

"Ни один из этих вариантов не избавит от целлюлита навсегда, потому что они не устраняют его первопричину, а именно волокнистые полосы под поверхностью кожи", - говорит Чапас.

здоровье целлюлит
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