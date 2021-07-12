Cемь ошибок приготовления, которые делают овощи бесполезными

Некоторые люди добавляют соль в овощи перед приготовлением/ 1zoom.ru

Добавление большего количества овощей на тарелку дает массу преимуществ для здоровья, включая снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, некоторых видов рака и ожирения. Н

о если вы хотите получить максимальную питательную ценность овощей, то, как вы готовите овощи, имеет большое значение.

Здесь Фрэнсис Ларджман-Рот, автор книги Smoothies & Juices: Prevention Healing, делится типичными кулинарными ошибками, которые делают ваши овощи менее полезными. Кроме того, она предлагает полезные советы по приготовлению пищи, чтобы не отставать от ваших целей в отношении здоровья, пишет Livestrong.com.

1. Вы варите овощи

Если вы пытаетесь избежать лишних жиров, используемых при жарке, возможно, лучше отварить овощи. Но этот метод может минимизировать их пищевую ценность.

Читайте такжеПольза овощей, фруктов и ягод по цветам: от чего могут защитить

Реклама

"Многие водорастворимые витамины, такие как витамины C и B, попадают в воду", - говорит Ларджман-Рот.

"Так что, если вы не собираетесь готовить суп, лучше жарить, запекать, тушить или готовить в микроволновой печи овощи", - объясняет она.

2. Вы используете только кокосовое масло

"Кокосовое масло отлично подходит для некоторых вещей, таких как приготовление веганских десертов и соусов, но вам не нужно использовать его для приготовления овощей", - говорит Ларджман-Рот. "Кокосовое масло добавляет слишком много насыщенных жиров в ваше блюдо" и может быть особенно проблематичным для вашего здоровья, если это обычное кулинарное масло, - добавляет она.

Опять же, "оливковое масло первого холодного отжима - самое полезное для здоровья кулинарное масло", - говорит Ларджман-Рот.

3. Вы заправляете овощи маслом

По словам Ларджман-Рот, столовая ложка сливочного масла, хотя и восхитительна, добавляет дополнительные 100 калорий и 11 граммов жира к полезным для сердца овощам. Кроме того, "если вы заливаете овощи маслом, вы можете не оценить истинный вкус овощей", - добавляет она.

Вместо этого попробуйте сбрызнуть оливковым маслом, чтобы получить отличный вкус и полезные для сердца жиры.

4. Вы поджарили слишком много масла

Тем не менее, не переусердствуйте с маслом. Хотя оливковое масло полезно для сердца, оно содержит много калорий, и его следует употреблять в умеренных количествах.

"Начните с 1 столовой ложки оливкового масла первого холодного отжима на сковороду с овощами и перемешайте, чтобы покрыть их слоем. Можете добавить еще", - говорит Ларджман-Рот. Помните, что "овощи не должны жариться в масле, а должны быть слегка покрыты им", - добавляет она.

5. Вы употребляете слишком много соли

Некоторые люди добавляют соль в овощи перед приготовлением и перед едой. Но эта двойная доза соли может подорвать здоровье вашего сердца.

"Овощи являются прекрасным источником калия, который помогает противодействовать воздействию натрия, поэтому, если вы загружаете свои овощи солью, это работает против этих усилий, направленных на здоровье сердца", - объясняет Ларджман-Рот.

Вместо этого "слегка посолите овощи перед запеканием, а затем попробуйте их, прежде чем добавлять еще", - говорит она. Кроме того, вы можете использовать другие травы и специи (например, чеснок), которые придадут вам особый аромат.

6. Обжариваете овощи

Хотя вам может понравиться этот обугленный дымный аромат, этот метод приготовления может иметь серьезные недостатки для вашего здоровья.

"Когда вы готовите мясо на сильном огне, например, на гриле, могут образовываться гетероциклические амины [химические вещества, которые повышают риск рака]", - говорит Ларджман-Рот. "Этого не происходит с овощами, но все равно не стоит сжигать овощи, потому что могут образовываться другие канцерогены, такие как бензопирен", - объясняет она, цитируя исследование Международного журнала экологических исследований и общественного здравоохранения за ноябрь 2012 года.

По словам Ларджман-Рот, один из способов борьбы с этим - использование непрямого нагрева при приготовлении на гриле. "Непрямое тепло - это менее интенсивное тепло, которое вы получаете, когда кладете предметы подальше от пламени". Поэтому вместо того, чтобы бросать овощи прямо в огонь, поместите их на верхнюю решетку гриля.

Приготовление овощей за меньшее время - также более безопасная стратегия, добавляет Ларджман-Рот.

Вы используете только предварительно нарезанные овощиКто не любит предварительно нарезанные овощи? Они удобны, экономят время и помогают людям быстро приготовить полезные блюда. К сожалению, предварительно нарезанные овощи также могут потерять необходимые питательные вещества, если они слишком долго лежали на полке в магазине, говорит Ларджман-Рот.

Итак, вот что вы можете сделать: "Попробуйте добавить цельнолистовую зелень, такую ​​как капуста и горчица, в дополнение к предварительно нарезанным и предварительно промытым овощам, чтобы обеспечить покрытие ваших основ", - говорит Ларджман-Рот. Кроме того, вы захотите съесть их в течение пяти или шести дней - до того, как уровень витаминов упадет, согласно Кливлендской клинике.

Тем не менее, самое важное - просто есть овощи

Независимо от того, как он приготовлен, лучше есть любой овощ, чем совсем его не есть. "Я не хочу никого отговаривать от употребления овощей - никогда", - говорит Ларджман-Рот.

"Так что, если вы и ваша семья можете наслаждаться брокколи только с сырным соусом, это совершенно нормально", - говорит Ларджман-Рот. "Вы все еще получаете пользу от брокколи - просто имейте в виду, что вы также получаете дополнительные калории и натрий из соуса".

"Кроме того, вам нужно немного жира, чтобы усвоить жирорастворимые витамины A, D, E и K", - добавляет она. Так что наслаждаться брокколи с сырным соусом - неплохая идея.