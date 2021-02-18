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Чай из крапивы: в чем польза

18 февраля 2021, 11:33

Замачивание листьев крапивы в чае - один из способов употребления крапивы.

Крапива
Замачивание листьев крапивы в чае - один из способов употребления крапивы. / Pixabay

Данные о пользе чая из крапивы для здоровья ограничены. Однако листья крапивы содержат много полезных антиоксидантов, витаминов и минералов, которые могут присутствовать в чае из крапивы.

Эта информация опубликована в International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.

Крапива двудомная, или Urtica dioica, - это многолетнее цветущее растение, произрастающее в Северной Америке, Европе и Азии. Это обычное растение, которое можно есть. Люди также используют его в лечебных травах и народной медицине.

В этой статье Главред рассмотрит потенциальные преимущества чая из крапивы, его побочные эффекты, возможные взаимодействия и способы его приготовления.

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Что такое чай из крапивы?

Чай из крапивы состоит из листьев крапивы, настоянных на горячей воде. По вкусу он похож на овощной бульон и может иметь мягкий или сильный вкус в зависимости от концентрации.

Замачивание листьев крапивы в чае - один из способов употребления крапивы. Люди также могут есть молодые листья крапивы (пропаривая их так же, как шпинат), принимать сушеные листья крапивы в капсулах или использовать настойки крапивы.

Потенциальные преимущества крапивы

Исторически сложилось так, что люди использовали крапиву для лечения самых разных заболеваний, в том числе:

  • ринит и сезонная аллергия
  • затрудненное мочеиспускание
  • воспаление и боль в суставах
  • мышечные спазмы
  • высокое содержание сахара в крови
  • бактериальные инфекции, такие как инфекции мочевыводящих путей

Однако, более конкретно, научные исследования крапивного чая ограничены. Большинство исследований сосредоточено на сушеных листьях крапивы или настойках крапивы.

Питание

В одном обзоре 2018 года говорится, что листья крапивы богаты рядом питательных веществ, в том числе:

  • витамины C, D и K
  • минералы, такие как железо, селен, цинк и магний
  • жирные кислоты, такие как альфа-линоленовая кислота
  • антиоксиданты, такие как полифенолы, каротиноиды и терпеноидыстеролы

Поскольку крапива содержит множество важных витаминов и минералов, употребление чая из крапивы может помочь людям получить их больше. В частности, содержание в нем железа может помочь людям, склонным к анемии и другим недостаткам питания.

Однако питательная ценность чая из крапивы будет варьироваться в зависимости от того, откуда взялись листья, насколько крепкий чай, и некоторых других факторов.

Артрит

Согласно обзору 2018 года, одно исследование крапивы предполагает, что она может снизить потребность в нестероидных противовоспалительных препаратах у людей с остеоартритом у основания большого пальца. Это говорит о том, что крапива обладает противовоспалительными свойствами.

Тем не менее, исследование сосредоточено на употреблении в пищу листьев крапивы, а не на потреблении чая из крапивы. В результате чай может не иметь такого же эффекта.

Организация Arthritis Foundation предлагает людям, которые хотят попробовать чай, выпивать по одной чашке трижды в день. Однако важно сначала обсудить это с врачом.

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) или увеличение простаты возникает, когда предстательная железа становится слишком большой и давит на уретру. Это может вызвать затруднение мочеиспускания или неполное мочеиспускание.

В более раннем исследовании 2000 года показано, что крапива в сочетании с пальметто снижает симптомы ДГПЖ и мочеиспускание так же, как финастерид, который является распространенным лекарством от ДГПЖ.

Кроме того, одно исследование 2005 года предполагает, что крапива сама по себе улучшает мочеиспускание у людей с ДГПЖ по сравнению с плацебо.

Опять же, эти исследования сосредоточены на листьях крапивы, а не на чае из крапивы. Ученым необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы понять, как чай из крапивы может помочь при ДГПЖ.

Сезонная аллергия

Согласно обзору 2018 года, есть данные, позволяющие предположить, что крапива может влиять на рецепторы и ферменты, участвующие в аллергических реакциях. Это может сделать его полезным при сенной лихорадке или аллергическом контактном дерматите.

Тем не менее, Национальный центр дополнительного и комплексного здоровья заявляет, что, хотя люди часто используют крапиву от аллергии, нет достаточно веских доказательств, чтобы сделать вывод о ее эффективности.

Побочные эффекты

Листья крапивы и чай из крапивы обычно безопасны для взрослых. Однако, как и в случае со всеми лечебными травами, у некоторых людей могут возникать побочные эффекты.

Существует не так много доказательств того, насколько распространены побочные эффекты у людей, пьющих травяной чай. Некоторые люди сообщают об аллергической реакции на настой из крапивы, включая такие симптомы, как крапивница.

Люди, работающие с цветущими крапивами, также могут испытывать аллергический ринит в результате аллергии на пыльцу. Пыльца крапивы двудомная - частая причина сенной лихорадки в теплые месяцы.

Также существует вероятность того, что крапива может повлиять на уровень эстрогена. Одно тематическое исследование 2007 года посвящено мужчине, у которого развилась ткань груди, и женщине, у которой развился высокий уровень эстрогена и выделения из сосков из-за потребления крапивы.

Как заварить чай из крапивы

Чтобы получить максимальную пользу от чая из крапивы, Американский ботанический совет рекомендует замачивать 2–3 чайных ложки сушеных листьев крапивы в 1 пинте (568 миллилитров) кипящей воды на 10–15 минут.

Одно исследование, проведенное в 2016 году, показывает, что настаивание чая из крапивы в течение 10 минут в воде при температуре 50–60 °C - лучший способ сохранить содержание витамина С.

Когда говорить с врачом

Человек должен поговорить с врачом или другим медицинским работником, прежде чем пробовать добавки с крапивой или чай.

Обратитесь за неотложной помощью при сильной аллергической реакции на крапиву. Некоторые симптомы, указывающие на анафилактический шок, включают:

  • опухшие дыхательные пути и язык
  • затрудненное дыхание
  • быстрое сердцебиение
  • липкая кожа
  • путаницапотеря сознания

Также важно поговорить с врачом, если он замечает какие-либо новые симптомы или изменение существующих симптомов при регулярном употреблении чая из крапивы.

здоровье
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