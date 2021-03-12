Чай может снизить кровяное давление - исследование

Это открытие может помочь в разработке более эффективных антигипертензивных препаратов / Reuters

И зеленый, и черный чай варят из листьев одного и того же куста Camellia sinensis, но зеленый чай, который сделан из неферментированных листьев, содержит больше антиоксидантов.

Окисление в процессе ферментации черного чая снижает уровень его антиоксидантов.

Несколько исследований показали, что зеленый чай подавляет образование рака, снижает высокое кровяное давление и снижает риск сердечных заболеваний.

Однако молекулярный механизм, ответственный за влияние на кровяное давление, до сих пор не ясен.

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине (UCI) и Копенгагенского университета в Дании обнаружили, что антиоксиданты в чае открывают ионные каналы и могут расслаблять мышцы, выстилающие кровеносные сосуды.

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Они сообщают о своих открытиях в журнале Cellular Physiology & Biochemistry.

Предотвратимый фактор риска

Это открытие может помочь в разработке более эффективных антигипертензивных препаратов, которые потенциально могут улучшить здоровье миллионов людей во всем мире.

По данным Национального института сердца, легких и крови, контроль или снижение высокого кровяного давления может помочь предотвратить хроническое заболевание почек, сердечные приступы, сердечную недостаточность и, возможно, деменцию.

Между тем, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1 миллиарда человек во всем мире страдают гипертонией.

Новое исследование впервые показывает, что два антиоксиданта в чае, известные как катехины, открывают белковый канал в мембранах гладкомышечных клеток, выстилающих кровеносные сосуды. Это позволяет положительно заряженным ионам калия покидать клетки.

Каналы в нервных и мышечных клетках поддерживают напряжение на своих мембранах, позволяя отрицательным и положительным ионам проходить внутрь и наружу контролируемым образом. Они "закрыты по напряжению", что означает, что они реагируют на изменения этого напряжения размыканием или замыканием.

Исследователи обнаружили, что катехины в зеленом чае активируют определенный тип ионного канала калия, называемый KCNQ5.

Предыдущая работа некоторых из тех же ученых предполагает, что этот белковый канал может лежать в основе антигипертензивного действия некоторых растений, которые тысячелетиями использовались в качестве народных лекарств.

Молочный чай

Авторы уверены, что добавление немного молока к черному чаю не снижает его антигипертензивного действия.

Молочный чай, нанесенный непосредственно на клетки в лаборатории, не смог активировать их каналы KCNQ5. Но это, скорее всего, не тот случай, когда человек его пьет.

Ученые также обнаружили, что нагревание зеленого чая до 35 °C увеличивает активацию KCNQ5.

Впрочем, любителям холодного чая не стоит беспокоиться.

"Независимо от того, пьется ли чай холодным или горячим, эта температура достигается после того, как чай выпит, так как температура человеческого тела составляет около 37 °C", - говорит профессор Эбботт. "Таким образом, просто выпивая чай, мы активируем его полезные антигипертензивные свойства", - добавляет он.

Электрическая активность в головном мозге

KCNQ5 также присутствует в мембранах нервов головного мозга, где он помогает регулировать электрическую активность и передачу сигналов.

У людей с расстройством, называемым эпилептической энцефалопатией, есть разновидность канального белка, которая не реагирует эффективно на изменения напряжения, что приводит к частым припадкам.

Авторы исследования отмечают, что катехины могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, что предотвращает попадание в мозг более крупных молекул, в том числе некоторых лекарств.

Теоретически препараты, созданные на основе молекул катехина, могут, таким образом, помочь исправить причину эпилептической энцефалопатии.

"Открытие их способности активировать KCNQ5 может предложить будущий механизм исправления сломанных каналов KCNQ5 для улучшения нарушений возбудимости мозга, вызванных их дисфункцией", - заключают исследователи.