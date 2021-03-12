УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Чай может снизить кровяное давление - исследование

12 марта 2021, 22:05

Это открытие может помочь в разработке более эффективных антигипертензивных препаратов.

чай
Это открытие может помочь в разработке более эффективных антигипертензивных препаратов / Reuters

И зеленый, и черный чай варят из листьев одного и того же куста Camellia sinensis, но зеленый чай, который сделан из неферментированных листьев, содержит больше антиоксидантов.

Окисление в процессе ферментации черного чая снижает уровень его антиоксидантов.

Несколько исследований показали, что зеленый чай подавляет образование рака, снижает высокое кровяное давление и снижает риск сердечных заболеваний.

Однако молекулярный механизм, ответственный за влияние на кровяное давление, до сих пор не ясен.

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине (UCI) и Копенгагенского университета в Дании обнаружили, что антиоксиданты в чае открывают ионные каналы и могут расслаблять мышцы, выстилающие кровеносные сосуды.

Читайте такжеНе зеленый и не черный: этот чай продлевает жизнь

Они сообщают о своих открытиях в журнале Cellular Physiology & Biochemistry.

Предотвратимый фактор риска

Это открытие может помочь в разработке более эффективных антигипертензивных препаратов, которые потенциально могут улучшить здоровье миллионов людей во всем мире.

По данным Национального института сердца, легких и крови, контроль или снижение высокого кровяного давления может помочь предотвратить хроническое заболевание почек, сердечные приступы, сердечную недостаточность и, возможно, деменцию.

Между тем, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1 миллиарда человек во всем мире страдают гипертонией.

Новое исследование впервые показывает, что два антиоксиданта в чае, известные как катехины, открывают белковый канал в мембранах гладкомышечных клеток, выстилающих кровеносные сосуды. Это позволяет положительно заряженным ионам калия покидать клетки.

Каналы в нервных и мышечных клетках поддерживают напряжение на своих мембранах, позволяя отрицательным и положительным ионам проходить внутрь и наружу контролируемым образом. Они "закрыты по напряжению", что означает, что они реагируют на изменения этого напряжения размыканием или замыканием.

Исследователи обнаружили, что катехины в зеленом чае активируют определенный тип ионного канала калия, называемый KCNQ5.

Предыдущая работа некоторых из тех же ученых предполагает, что этот белковый канал может лежать в основе антигипертензивного действия некоторых растений, которые тысячелетиями использовались в качестве народных лекарств.

Молочный чай

Авторы уверены, что добавление немного молока к черному чаю не снижает его антигипертензивного действия.

Молочный чай, нанесенный непосредственно на клетки в лаборатории, не смог активировать их каналы KCNQ5. Но это, скорее всего, не тот случай, когда человек его пьет.

Ученые также обнаружили, что нагревание зеленого чая до 35 °C увеличивает активацию KCNQ5.

Впрочем, любителям холодного чая не стоит беспокоиться.

"Независимо от того, пьется ли чай холодным или горячим, эта температура достигается после того, как чай выпит, так как температура человеческого тела составляет около 37 °C", - говорит профессор Эбботт. "Таким образом, просто выпивая чай, мы активируем его полезные антигипертензивные свойства", - добавляет он.

Электрическая активность в головном мозге

KCNQ5 также присутствует в мембранах нервов головного мозга, где он помогает регулировать электрическую активность и передачу сигналов.

У людей с расстройством, называемым эпилептической энцефалопатией, есть разновидность канального белка, которая не реагирует эффективно на изменения напряжения, что приводит к частым припадкам.

Авторы исследования отмечают, что катехины могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, что предотвращает попадание в мозг более крупных молекул, в том числе некоторых лекарств.

Теоретически препараты, созданные на основе молекул катехина, могут, таким образом, помочь исправить причину эпилептической энцефалопатии.

"Открытие их способности активировать KCNQ5 может предложить будущий механизм исправления сломанных каналов KCNQ5 для улучшения нарушений возбудимости мозга, вызванных их дисфункцией", - заключают исследователи.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Чай может снизить кровяное давление - исследование». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Каскад магнитных бурь атакует сосуды: как пережитьКаскад магнитных бурь атакует сосуды: как пережить Антираковая ягода: врачи назвали супермощный фруктАнтираковая ягода: врачи назвали супермощный фрукт Как пищевую соду правильно применять в народной медицинеКак пищевую соду правильно применять в народной медицине Какие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответКакие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответ О какой болезни сигнализирует выпадение волос - ответ экспертовО какой болезни сигнализирует выпадение волос - ответ экспертов

Последние новости

22:46
СМИ узнали, какие паспорта вакцинации закроют поездки в ЕС
22:13
Голубовская сообщила о главной смертельной опасности COVID-19
22:05
Чай может снизить кровяное давление - исследование Видео
21:46
Зеленский сделал заявление о Крыме и предупредил о действиях СНБО Видео
21:35
"Даем сдачи": президент откровенно высказался о санкциях СНБО Видео
Реклама
21:06
США отреагировали на создание Крымской платформы
20:46
В СБУ объяснили ситуацию с отключением отопления в Донецкой области Видео
20:38
В Чехии украинские заробитчане задохнулись газом в холодильной камере
20:26
51 тысяча штрафа и конфискация авто: подписан закон об увеличении ПДД-штрафов Видео
20:00
В Минсоцполитики признались, кому "не светят" субсидии Видео
19:29
Столица застряла в огромных пробках, заблокированы магистрали Видео
19:23
Что есть при поносе: названы пять правильных продуктов Видео
19:22
В СБУ сделали заявление о договоре по Крыму и Черноморскому флоту РФ Видео
19:16
Смерти после применения вакцины - комментарий АstraZeneca Видео
19:05
Холостяк 11 сезон: как прошел 2 выпуск - порноактриса на проекте и второй дом Видео
18:40
Халява закончилась: Netflix взялся за недобросовестных пользователей
18:07
В Microsoft Store началась крупная распродажа игр для Xbox и ПК
18:05
В ЕС хотят расширить список побочных эффектов от AstraZeneca: что войдет Видео
17:50
Кравчук рассказал, как США изменят переговоры по Донбассу Видео
17:43
Дефицит железа: как выявить проблему Видео
Реклама
17:09
Разработка ремейка легендарной "Готики" набирает обороты Видео
17:07
"Абсолютно другие симптомы": врачи указали на необычные проявления хронической болезни Видео
17:00
Где логика 2021 - Что показали во втором выпуске шоу Нового канала Видео
16:56
В МИД Украины назвали условие отмены санкций ЕС против России Видео
16:55
Кабмин должен действовать на рынке газа рыночными методами – Ассоциация
16:40
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ Видео
16:36
Go-A обвинили в использовании редчайшей птицы для клипа на Евровидение
16:35
Эксперт назвал главного противника реального рынка газа
16:26
Как женщине не заболеть раком: семь важных шагов Видео
16:12
Части Украины синоптик сулит до +14: названы самые теплые области Видео
16:10
Instagram перезапустила Lite-версию своего приложения в Украине
16:02
У Кличко раскрыли планы по работе транспорта в Киеве в случае локдауна Видео
16:01
В Украине подорожали сигареты - чиновники назвали причину Видео
15:54
Кравчук сделал заявление о новых переговорах Зеленского и Путина Видео
15:47
ЕС ударил по России продлением санкций за агрессию против Украины Видео
15:43
Телеведущую заставили есть живых тараканов в Индонезии
15:26
Вирусолог рассказала, скиснет ли в Украине вся вакцина Covishield Видео
15:25
Когда потепление в Украине: синоптик назвала теплые дни Видео
15:21
В Bethesda рассказали, как продвигается разработка TES 6 и Starfield Видео
15:13
Сделка "Метинвеста" на Донбассе станет важным сигналом для жителей ОРДЛО - эксперт
Реклама
15:00
Де логіка 2021 - самые яркие моменты первого выпуска нового проекта Видео
14:59
Украина вооружится американскими истребителями F-35 – командующий ВС Видео
14:40
В сети "заправок Медведчука" ответили на обыски СБУ Видео
14:22
Киевским работникам сегодня подарили короткий рабочий день Видео
14:08
Microsoft поставила точку в вопросе выхода игр Bethesda на PS5 Видео
13:57
Болгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca Видео
13:53
Луценко оконфузился в эфире своей программы на канале Порошенко
13:44
Навальный "убыл" из СИЗО в неизвестном направлении Видео
13:26
На госТВ Беларуси унизили Зеленского и назвали Украину "бандеростаном" Видео
13:10
Square Enix устроит шоу с анонсами – там покажут новую Life is Strange
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять