"Чайная ложка в день": фармацевт рассказал, чем снизить кровяное давление

Эксперт назвал самый простой и дешевый способ понизить давление.

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Фармацевт рассказал, чем снизить кровяное давление / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Известно, что употребление большого количества соли приводит к повышению кровяного давления. Это связано с тем, что натрий, содержащийся в соли, заставляет организм удерживать воду, что оказывает давление на стенки кровеносных сосудов.

Фармацевт Аббас Канани в комментарии express объяснил, что определенное количество соли ежедневно полезно потреблять и это действительно может принести пользу организму.

"Она (соль - ред.) вызывает задержку жидкости, что увеличивает силу давления крови на стенки артерий, вызывая высокое кровяное давление", - говорит эксперт.

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Он посоветовал съедать всего одну чайную ложку соли в день.

"Рекомендуемая суточная норма соли для взрослых составляет не более шести граммов соли в день, что составляет примерно одну чайную ложку. Для правильной работы вашего тела требуется небольшое количество натрия. Он помогает проводить нервные импульсы, сокращать и расслаблять мышцы, а также поддерживать правильный баланс воды и минералов", - рассказал фармацевт.

Но стоит учесть, что многие продукты, которые мы едим, могут содержать скрытое количество соли и натрия. Так что важно не переборщить с дозировкой.

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