Чего ни в коем случае нельзя заказывать в Макдональдс: закуски и напитки

Пора начать отказываться от газировки. / 1zoom.ru

Посмотрим правде в глаза, никто не ходит в McDonald's, ожидая, что съест здоровую и питательную еду. Все мы знаем, что еда из "Золотых арок" полна жира и приправлена ​​сахаром. Все мы помним, как Морган Сперлок полностью трансформировал свое тело для шоу Super Size Me.

Употребляя только еду McDonald's в течение 30 дней, он поправился на 11 кг и прибавил большое количество жира в печени и кровотоке. Но, как и в любом ресторане, есть варианты лучше других, пишет Mashed.com.

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Если вы в настроении побаловать себя, есть продукты, которые не разрушат ваше здоровье. Есть также такие, которые полностью испортят вашу диету. Вот некоторые из самых серьезных нарушителей, а также некоторые из более дружелюбных вариантов.

Откажитесь от газировки

На самом деле не имеет значения, находитесь ли вы в McDonald's, модном ресторане или продуктовом магазине. Пора начать отказываться от газировки. Это просто калории и сахар. Маленькая кока-кола в меню McDonald's содержит 150 калорий и колоссальные 42 грамма углеводов. Добавьте это в типичную еду McDonald's, и вы значительно превысите рекомендуемое дневное количество углеводов (которое составляет около 225-325 граммов в день).

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Сладкий чай немного лучше - 90 калорий и 21 грамм углеводов. Если вы хотите избежать серьезных повреждений, вместо этого выберите холодную воду или несладкий чай со льдом.

Молочные коктейли

На самом деле, никакой молочный коктейль в меню "Макдональдс" не является безопасным. В стандартном меню коктейлей содержится от 490 калорий в маленьком ванильном коктейле до 530 калорий в маленьком шоколадном коктейле. И если вы следите за своими углеводами, держитесь подальше от них - все они содержат около 80 углеводов на коктейль (и это всего лишь небольшая часть!). Все они также содержат довольно много сахара: технически ваниль можно считать вариантом с "низким содержанием сахара", поскольку она составляет всего 59 граммов (все еще примерно вдвое больше дневной нормы) по сравнению с 74 граммами шоколада.

Напитки McCafe

Практически все эти напитки содержат много калорий и сахара, но фраппе (замороженные кофейные напитки) выводят их на новый уровень. Один средний карамельный фраппе McCafe содержит 510 калорий, 21 грамм жира и 72 грамма углеводов. Это большие цифры для утреннего кофе.

Завтраки с хешбраун, яйком и панкейками

Такой заказ содержит 790 калорий, 35 граммов жира и 103 грамма углеводов. Любимое блюдо McDonald's, состоящее из горячих пирожков и сосисок, является ужасным кошмаром для человека, заботящегося о своем здоровье. Не нужно много времени, чтобы понять, что сочетание хлеба с сахаром и мясом с высоким содержанием натрия не пойдет на пользу вашей талии, не говоря уже о вашем бедном сердце. Эти цифры учитывают взбитый маргарин и сироп, но имейте в виду, что цифры только растут с каждым добавленным дополнительным продуктом.

Если вы действительно хотите съесть что-нибудь сладкое по утрам, попробуйте вместо этого заказать парфе из фруктов и йогурта. Он содержит 150 калорий и 2 грамма жира, поэтому он одновременно слегка сладкий, насыщенный и питательный. Хотя это определенно готовый завтрак на ходу, этот пункт меню дает вам шанс правильно начать день.

Бургер с курицей

От куриных бутербродов сложно отказаться. Он содержит колоссальные 620 калорий, 29 граммов жира и 63 грамма углеводов. Да, курица в панировке и жареная вкусна, но вы, вероятно, знаете, что употреблять столько жира - вредно. В сочетании с жирным майонезом и огромными булочками, это блюдо содержит много калорий и насыщенных жиров.

Хотя сэндвичи McDonald's могут показаться соблазнительными, постарайтесь не поддаваться их жирному очарованию. Конечно, в идеальном мире мы должны иметь возможность употреблять жирный бекон, яйца, сыр и много масла, подаваемого на пирожные, без каких-либо последствий. В реальном мире сочетание этих обработанных ингредиентов с высоким содержанием холестерина, натрием и жиром обязательно убьет любую диету. Более того, воздействие на ваше сердце тоже не слишком велико. С 52 процентами дневной нормы натрия, 195 миллиграммами холестерина и яйцами, которые содержат пять ингредиентов помимо, ммм, просто яиц, вам лучше отказаться. Ваше сердце и ваша талия будут вам благодарны.

Всемирно известный картофель фри

Порция любимого картофеля фри в McDonald's среднего размера может похвастаться 340 калориями, 16 граммами жира и 44 граммами углеводов. Хотя может показаться грехом не заказать картофель фри к бургеру, постарайтесь противостоять давлению общества. Если вегетарианцы считают, что этот гарнир безопасен для употребления, подумайте еще раз. Картофель фри содержит натуральный говяжий аромат. Как будто этого недостаточно, декстроза (сахар) - третий ингредиент, указанный на веб-сайте компании.

Так что же все это вам остается?

Правда мрачна. Большинство блюд в меню McDonald's ужасны для всех, кто заботится о своем здоровье. Тем не менее, иногда вы можете оказаться там, где у вас нет другого выбора, кроме как заглянуть в McDonald's, чтобы поесть.