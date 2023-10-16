УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Человека не узнать: что произойдет с организмом, если бросить пить

Сергей Кущ
16 октября 2023, 13:33 обновлено 16 октября, 13:33
Важно понимать, что отказ от алкоголя может принести значительные изменения в жизни и здоровье.
Что произойдет с организмом, если бросить пить
Что произойдет с организмом, если бросить пить / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Когда решение прекратить употребление алкоголя становится реальностью, это может оказать значительное воздействие на организм и здоровье человека.

Мы рассмотрим, что происходит с организмом после отказа от алкоголя, когда организм полностью очищается от алкоголя, и какие последствия могут наступить, если каждый день пить алкоголь.

Что происходит с организмом после отказа от алкоголя?

  • Физическое восстановление: Организм начинает процесс физического восстановления. Печень и почки, которые фильтруют и метаболизируют алкоголь, могут начать восстанавливать свои функции.
  • Улучшение общего состояния: Отказ от алкоголя может привести к улучшению общего самочувствия, повышению энергии и бодрости.
  • Снижение риска болезней: Отказ от алкоголя может снизить риск развития ряда заболеваний, включая цирроз печени, заболевания сердца и сахарный диабет.

видео дня

Когда организм полностью очищается от алкоголя?

Очищение организма от алкоголя может занять разное количество времени в зависимости от индивидуальных характеристик и уровня употребления алкоголя. Обычно алкоголь полностью выводится из организма в течение нескольких дней или недель.

Что будет, если каждый день пить алкоголь?

Регулярное и чрезмерное употребление алкоголя может иметь серьезные последствия для здоровья. Это может привести к алкогольной зависимости, повышенному риску развития болезней, включая алкогольный цирроз печени, а также социальным и психологическим проблемам.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
алкоголь интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ пошли вперед под Бахмутом: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

ВСУ пошли вперед под Бахмутом: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

13:48 Украина
"Мясорубка" под Авдеевкой: у РФ колоссальные потери, враг готовит новый штурм

"Мясорубка" под Авдеевкой: у РФ колоссальные потери, враг готовит новый штурм

12:51 Украина
ВСУ – о ситуации на фронте: войска РФ провалилась у Авдеевки и Работино, сбит Су-25

ВСУ – о ситуации на фронте: войска РФ провалилась у Авдеевки и Работино, сбит Су-25

12:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:50

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти пингвина за 7 секунд

13:48

ВСУ пошли вперед под Бахмутом: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

13:42

Наступление началось: Россия бросила все силы на захват стратегического города

13:33

Человека не узнать: что произойдет с организмом, если бросить пить

12:51

"Мясорубка" под Авдеевкой: у РФ колоссальные потери, враг готовит новый штурм

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:49

Невероятный тест для проверки зрения: вам нужно найти 13 собак за 13 секунд

12:48

Лилию Ребрик захейтили за третью беременность во время войны - она не промолчала

12:43

ВСУ – о ситуации на фронте: войска РФ провалилась у Авдеевки и Работино, сбит Су-25

12:30

9 лучших упражнений для похудения на 6 минут: идеальная зарядка на все телоВидео

Реклама
12:16

Больше не нужно скрести и царапать: девушка показала, чем очистить противень духовкиВидео

12:09

Высадка в Энергодаре: спецназовец ГУР сообщил об успешной операции

12:08

Чем лошадь отличается от иглы: креативные ответы украинцев заставят вас улыбнуться

12:04

Неделя без Нины Матвиенко: Тоня Матвиенко призналась, как переживает смерть мамы

11:58

Favbet Foundation передал на южное направление внедорожник Nissan Navara

11:41

Шпионила и наводила русские ракеты: в Херсоне задержали предательницу Украины

11:37

Может ли вспыхнуть Третья мировая из-за войны в Израиле: эксперт назвал единственную причинуВидео

11:35

ВСУ продвинулись под Бахмутом и на Запорожье: в ISW раскрыли подробности

11:19

Рост будет рекордным: в Украине прогнозируют повышение цен на основные продукты

11:13

Китайский гороскоп на завтра 17 октября 2023: Дракону - обвинения, Обезьяне - популярность

11:02

"Израиль мог позволить атаку": эксперт объяснил, как ЦАХАЛ допустил нападение ХАМАСВидео

Реклама
10:47

Украину атакуют мощный ливень и снег: где будет самая плохая погода

10:43

У Путина боятся бунта: в ГУР сделали заявление о массовой мобилизации в РФ

10:37

Взял в плен 19 оккупантов: стали известны детали операции с участием Буданова

10:28

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 октября: кому пора экономить

10:24

Гороскоп на неделю с 16 по 22 октября: Львы будут нарасхват, Рыбы - рискуйте

10:00

Лунный день 17 октября 2023: во второй половине дня подготовьтесь к конфликтам

09:56

Более 100 раз за неделю РФ пыталась выбить ВСУ с позиций возле Авдеевки - Генштаб

09:50

Путин разразился заявлением о контрнаступлении и заклянчил у Украины переговоры

09:49

"Нет шансов быстро закончить": эксперт спрогнозировал продолжительность войны в Украине

09:40

Церковный праздник 17 октября: что нельзя делать на пророка Осии

09:40

Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Овнам - критика, Тельцам - ожидание, Близнецам - повышениеВидео

08:54

Ближний Восток – "Титаник" утонул, строим ковчегмнение

08:48

Лишь одна маленькая хитрость сделает манник на кефире пышным и нежным: рецепт десерта

08:39

Гороскоп на завтра 17 октября 2023: Близнецы - на работе будет туго, Львы потеряют деньги

08:28

Байден заявил о необходимости уничтожить ХАМАС, но есть условие

08:18

Оккупанты ночью атаковали Украину 6 ракетами и 12 дронами: есть разрушения и пострадавшиеФото

07:37

Армию США могут привлечь к освобождению заложников в Газе - Кирби

06:45

В РФ изменили риторику о наступлении на Авдеевку: в ISW объяснили, что это значит

06:35

Как правильно – "поверхневі знання" или "поверхові": языковед объяснил ошибкуВидео

06:22

Усталость от войны? Нет, что-то другоемнение

Реклама
05:00

Как очистить ванну от желтизны: простой совет для всех домохозяек

04:15

Путин приказал захватить украинский город: генерал-разведчик назвал цель оккупантов

03:40

Тест на IQ: проверьте, достаточно ли вы умны, чтобы найти ошибку за 8 секунд

03:05

Журналист пояснил, что случится, если в войне в Израиле поучаствует Ливан

02:32

Ксения Мишина показала стальной пресс в кружевном нижнем белье

02:02

Убираем всю гадость: как правильно чистить креветки

01:35

Сколько еще Россия технически может вести войну: эксперт дал неутешительный прогноз

15 октября, воскресенье
23:40

"Хорошо горит": украинские десантники уничтожили вертолет Ми-8 оккупантов РФВидео

23:01

Часть пенсионеров может остаться без денег: кто в группе риска

22:46

РФ готовится массированно бить по Украине: Зеленский назвал цели и сроки ударов

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять