Чем нельзя закусывать шампанское - советы диетолога

Шампанское нужно правильно закусывать / Фото pixabay.com

Шампанское - неизменный атрибут любого праздничного стола, особенно новогоднего. Игристое вино будет практически в каждом доме. Чтобы на утро после употребления напитка не болела голова и не было проблем с пищеварением, очень важно правильно подобрать закуску.

Российский врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал продукты, которые не стоит совмещать с употреблением шампанского, передает NEWS.ru.

Чем нельзя закусывать шампанское

Игристое вино не следует закусывать блюдами с маскарпоне, сливочным маслом и майонезом. Вместе с алкоголем подобная пища может вызвать обострение панкреатита, тяжесть, тошноту и вздутие живота.

Несовместимо с этим напитком и мясо, особенно жирная свинина. Если закусывать шампанское мясными блюдами, на следующий день человеку может стать плохо. Дело в том, что в шампанском есть сахара, а белок в сочетании с ними может дать тяжесть в желудке и кишечнике, вздутие.

Кроме того нельзя закусывать шампанское шоколадом, конфетами, мармеладом, ирисом и другими сладостями. Наравне с игристым вином, сладкая пища поднимает уровень глюкозы в организме. Регулярное сочетание этих продуктов с шампанским может привести к нарушению обмена гормона инсулина и развитию сахарного диабета.

Чем закусывать шампанское

Диетолог советует подавать к шампанскому в качестве закуски нежирную рыбу, птицу, сыр, овощи и фрукты.

Естественно, чтобы чувствовать себя хорошо, не нужно злоупотреблять алкоголем. Кроме того, на плохое самочувствие может повлиять и качество напитка - от дешевой бутылки с большей вероятностью будет болеть голова.

Напомним: