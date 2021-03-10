Чем опасно для тела поедание говяжьей печени

Как говорят диетологи, говяжья печень - продукт полезный, но его неконтролируемое и постоянное употребление чревато появлением проблем в организме.
Говяжья печень как субпродукт часто зря игнорируется большинством покупателей — ведь она не только низкокалорийная, но и богата витаминами, микро- и макроэлементами. Но, как сообщает портал Greenpost со ссылкой на диетологов, такой печенью нельзя злоупотреблять в еде.
"Например, сердце и язык, свиные или говяжьи, богатые высококачественным белком с высокой степенью усвояемости, а благодаря малому содержанию жира являются низкокалорийными продуктами. Кроме этого, такое мясо богато и железом, витаминами, соединениями хрома, меди, что позволяет рекомендовать блюда из этих продуктов детям, беременным и кормящим матерям", — говорится в сообщении.
Но при употреблении говяжьей печени нужно быть внимательным, поскольку жирорастворимые витамины, которые содержатся в большой концентрации в печени, имеют свойство накапливаться в организме. К примеру, избыток витамина А крайне токсичен и может навредить, ведь всего в 100 граммах говяжьей печени содержится до девяти дневных норм такого витамина.
Поэтому употребление телячьей печени рекомендуется ограничивать — и женщинам во время беременности, и мужчинам при употреблении других продуктов, богатых витамином А (в том числе поливитаминных комплексов, которые его содержат).
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