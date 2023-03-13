Чем опасно высокое давление и можно ли вылечить гипертензию: терапевт развеяла мифы

По-прежнему, говорит медик, есть довольно много людей, которые вообще никак не ощущают свое высокое давление.

Терапевт Мальяна Селюк развеяла мифы вокруг высокого давления / коллаж фото УНИАН

Если человек не следит за уровнем своего давления, то это может кончиться серьезными проблемами для его организма. Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" рассказала врач-терапевт, профессор кафедры терапии Украинской военно-медицинской академии Марьяна Селюк.

"Прежде всего, человек должен знать как он реагирует. Человек плохо себя чувствует – и меряет давление. И тогда она понимает – у нее высокое давление или у нее низкое давление. Потом очень важно понять – высокое давление – это постоянное повышение или, как мы говорим, врачи, заболевание (артериальная гипертензия как болезнь лечится). Или такие себе вспышки. Реакция на что-то. Одно дело погода – она да, конечно, влияет, на уровень давление. А второе – у нас есть реально масса стрессовых ситуаций. На которые человек реагирует. И поднимается давление", − сказала она.

Проблемы с давлением и как бороться с ним

Дело в том, утверждает Селюк, что по-прежнему есть довольно много людей, которые вообще никак не ощущают свое высокое давление.

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"Есть такие пациенты, которые не ощущают давление. Есть так называемая скрытая артериальная гипертензия. По программным документам считают 13 процентов пациентов с таким диагнозом. Они не ощущают. То есть человек просто ходит с высоким давлением, который чрезмерен для людей. У него наблюдаются изменения сердца, глазного дна, он плохо начинает видеть, умственная деятельность снижается, сердце начинает плохо работать, почки выходят из-под контроля. И когда все разрушится – будет беда", − говорит врач.

Кроме того, Селюк также разоблачила миф о том, что артериальную гипертензию можно вылечить раз и навсегда, как обычную простуду.

"Артериальная гипертензия лечится – но постоянно. Миф, что ее можно вылечить как простуду, как пневмонию. К сожалению, вылечить нельзя. Лечится она постоянным контролем. Нет такого − пропили курс и забыли, к сожалению", − подытожила она.

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