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Чем опасны для здоровья облысение и седые волосы - ответ медиков

3 декабря 2020, 05:07

Оказывается - либо лысая, либо седая голова свидетельствует о серьезных угрозах для здоровья.

Лысый
Чем опасны для здоровья облысение и седые волосы / Flickr/David Cross

Облысение и седая прическа у мужчин до 40 лет повышают риск возникновения у них сердечных заболеваний приблизительно в пять раз.

Об этом говорят результаты исследования, которое возглавлял доктор Камаль Шарма из Института кардиологии и исследований имени Мехты при ООН в Ахмедабаде (Индия). Он с коллегами исследовали 790 мужчин моложе 40 лет, которые страдают ишемической болезнью сердца, а также 1270 здоровых людей соответствующего возраста. Облысение у мужчин определяли по шкале: 0 (без облысения), 1 (легкая степень), 2 (средняя) и 3 (тяжелая). Также учитывался процент седых волос.

Результаты показали, что у половины мужчин с ишемической болезнью сердца были седые волосы (по сравнению с 30% здоровых мужчин). И почти половина мужчин (49%) прошли через облысение (в отличие от 27% в здоровой группе).

Выяснилось, что облысение у мужчин увеличивало риск развития ишемической болезни сердца в 5,6 раза, а преждевременное поседение – в 5,3 раза. Для сравнения ‒ ожирение увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний чуть более чем в четыре раза.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

седина облысение сердечно-сосудистая система
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