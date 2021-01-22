Чем полезен гранат, и с чем его лучше есть: советы диетолога

Диетолог посоветовала сочетать гранат с мясом / УНИАН

Диетолог Светлана Фус сообщила, что гранат полезен, поскольку содержит много важных веществ, а есть его лучше с мясом.

Гранат содержит аскорбиновую кислоту, железо, кобальт, медь, витамин В6, написала эксперт на своей странице в Instagram.

Фус отметила, что железо из растительных продуктов плохо усваивается в организме, поэтому гранат стоит сочетать с мясом.

"…если гранат сочетать с мясом, где железа много в хорошо усваиваемой форме, такое сочетание будет очень полезным для поднятия уровня гемоглобина...", – объяснила диетолог.

Эксперт добавила, что аскорбиновая кислота и другие органические кислоты, которые есть в гранате, будут стимулировать процессы пищеварения и улучшать усвоение полезных веществ.