Чем полезен мед: врач рассказал про удивительные свойства этого продукта

Главред расскажет, что делает мед с организмом и можно ли есть этот продукт каждый день.

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Чем полезен мед / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Мед - довольно популярный и достаточно вкусный продукт, однако мало кто знает, чем он полезен и как может повлиять на организм. Мы расскажем, чем полезен мед и как часто его можно употреблять.

В чем польза меда

Известный в Украине врач Юрий Габорец рассказал в своем ТикТок, почему мед необходим организму и что он ему может дать.

По словам врача, лучший мед - цветочный. Всё дело в том, что кроме фруктозы и сахарозы он содержит практически все витамины. И прокаротин, и биотин и микроэлементы. Габорец называет этот продукт уникальным, особенно, при простуде.

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Что делает мед с организмом

Также врач рассказал, что мед можно использовать при больших нагрузках, для выведения токсинов и даже как антиоксидант. Помимо прочего, мед может улучшить потенцию и улучшать обмен веществ.

Сколько чайных ложек меда можно есть в день

Взрослому человеку для хорошего самочувствия в день можно употреблять мед не в чайных ложках, а в столовых, и две столовых ложки в сутки будут оптимальным вариантом. Однако неполезен мед для тех, у кого есть проблемы с желудком и кто страдает от диабета.

Смотрите видео Юрия Габорца о пользе меда:

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