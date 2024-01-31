Чем полезен мед: врач рассказал про удивительные свойства этого продукта

Мед - довольно популярный и достаточно вкусный продукт, однако мало кто знает, чем он полезен и как может повлиять на организм. Мы расскажем, чем полезен мед и как часто его можно употреблять.
В чем польза меда
Известный в Украине врач Юрий Габорец рассказал в своем ТикТок, почему мед необходим организму и что он ему может дать.
По словам врача, лучший мед - цветочный. Всё дело в том, что кроме фруктозы и сахарозы он содержит практически все витамины. И прокаротин, и биотин и микроэлементы. Габорец называет этот продукт уникальным, особенно, при простуде.
Что делает мед с организмом
Также врач рассказал, что мед можно использовать при больших нагрузках, для выведения токсинов и даже как антиоксидант. Помимо прочего, мед может улучшить потенцию и улучшать обмен веществ.
Сколько чайных ложек меда можно есть в день
Взрослому человеку для хорошего самочувствия в день можно употреблять мед не в чайных ложках, а в столовых, и две столовых ложки в сутки будут оптимальным вариантом. Однако неполезен мед для тех, у кого есть проблемы с желудком и кто страдает от диабета.
Смотрите видео Юрия Габорца о пользе меда:
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