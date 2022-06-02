Чем полезна зелень и как ее употреблять: советы тренера

Как правильно употреблять зелень / 1zoom.ru

Зелень - настоящее сокровище для организма человека. Ежедневное ее употребление позволить существенно укрепить иммунитет, ведь она обладает множеством полезных свойств.

Тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская в своем Instagram рассказала, чем же так полезна зелень, а также дала советы, как правильно ее употреблять.

Полезные свойства зелени:

зелень - едва ли не единственный низкокалорийный продукт питания, сочетающий в себе абсолютно все питательные элементы, необходимые для здоровья человека;

содержит хлорофилл, насыщающий наши клетки кислородом;

выводит лишнюю жидкость, профилактируя отеки;

поддерживает эластичность кожи и буквально продлевает ее молодость;

нормализует работу кишечника;

кроме того, она сочетается практически с любыми блюдами на вашем столе..

Этот перечень чудодейственных эффектов зелени можно продолжать бесконечно, поскольку переоценить ее пользу просто невозможно.

Советы по употреблению зелени:

ежедневно добавлять небольшое количество к своим приемам пищи;

если раньше никогда не употребляли ее, начинайте с 10 г или даже со щипки зелени, чтобы вкусовые рецепторы и кишечник привыкли к новому продукту;

постепенно увеличивайте порцию зелени и миксуйте ее, выбирая каждый раз другой из известных сортов: руккола, шпинат, мангольд, ромен, петрушка, кинза, укроп, мята и многие другие.

Читайте также: