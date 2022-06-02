Чем полезна зелень и как ее употреблять: советы тренера

Зелень - настоящее сокровище для организма человека. Ежедневное ее употребление позволить существенно укрепить иммунитет.
Зелень - настоящее сокровище для организма человека. Ежедневное ее употребление позволить существенно укрепить иммунитет, ведь она обладает множеством полезных свойств.
Тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская в своем Instagram рассказала, чем же так полезна зелень, а также дала советы, как правильно ее употреблять.
Полезные свойства зелени:
- зелень - едва ли не единственный низкокалорийный продукт питания, сочетающий в себе абсолютно все питательные элементы, необходимые для здоровья человека;
- содержит хлорофилл, насыщающий наши клетки кислородом;
- выводит лишнюю жидкость, профилактируя отеки;
- поддерживает эластичность кожи и буквально продлевает ее молодость;
- нормализует работу кишечника;
- кроме того, она сочетается практически с любыми блюдами на вашем столе..
Этот перечень чудодейственных эффектов зелени можно продолжать бесконечно, поскольку переоценить ее пользу просто невозможно.
Советы по употреблению зелени:
- ежедневно добавлять небольшое количество к своим приемам пищи;
- если раньше никогда не употребляли ее, начинайте с 10 г или даже со щипки зелени, чтобы вкусовые рецепторы и кишечник привыкли к новому продукту;
- постепенно увеличивайте порцию зелени и миксуйте ее, выбирая каждый раз другой из известных сортов: руккола, шпинат, мангольд, ромен, петрушка, кинза, укроп, мята и многие другие.
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Автор: Катя Трохименко