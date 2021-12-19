Чем заменить конфеты: какие полезные сладости покупать детям на праздники

Чем заменить вредные конфеты / Фото suhofrukti.ub.ua

Традиционно на зимние праздники детям покупают конфеты. Однако такое дополнение к подаркам не приносит для малышей пользы.

В Минздраве Украины советуют заменить привычные конфеты на более полезные продукты, ведь в таких сладостях содержится много "свободного" сахара.

Отмечается, что большое количество такого сахара в рационе может вызвать избыточный вес, ухудшить состояние кожи, привести к развитию кариеса, заболеваний сердца и т.п.

"К "свободному" сахару относятся те соединения, которые добавляют к пищевым продуктам и напиткам производители, повара или сами потребители. То есть "свободный" сахар – это тот, который вы добавили себе в чай или повар – к соусу в ресторане, или производитель – в кетчуп из супермаркета", – отмечают в Минздраве.

Дополнительные сахара должны составлять в нашем рационе менее 10% общего количества потребленной энергии, отмечают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Реклама

Сколько сахара можно потреблять в день

В целом большинство взрослых с малоактивным образом жизни тратят в день в среднем 2000 ккал. Для этой категории людей можно потреблять в день до 50 г сахара в сутки, что соответствует 10 чайным ложкам. Но в Минздраве, основываясь на советах экспертов ВОЗ, советуют употреблять еще меньше – до 25 г или до пяти чайных ложек. Такое количество "свободного" сахара содержится, например, в стакане фруктового сока.

Что подарить детям вместо конфет

В Минздраве отмечают, что сладости, которые вы покупаете детям, должны быть и вкусными, и полезными одновременно. Так, шоколадные конфеты, леденцы и пакетированный сок можно заменить на:

пастилу без сахара,

сухофрукты,

натуральный морс,

узвар,

ягодно-фруктовый чай.

"Избегайте продуктов промышленного производства, жареной пищи: пончиков и пирожков. Вместо магазинных бисквитов, печенья и крекеров, которые содержат немало красителей и консервантов, найдите простейший рецепт – и приготовьте дома. Морковный пирог, банановое печенье, пудинг из семян чиа/льна, яблоки, запеченные с корицей, домашнее мороженое из йогурта или сорбет из киви", – отмечают в ведомстве.

Также детям лучше покупать свежие сезонные фрукты, которые богаты на клетчатку, витамины и антиоксиданты:

мандарины,

хурму,

яблоки,

груши поздних сортов,

апельсины.

Ранее Главред рассказывал, сколько шоколада нужно съедать за день, чтобы почувствовать себя счастливее. Если человек трижды в день будет съедать по кусочку черного шоколада весом 10 г с содержанием какао 85%, он будет чувствовать себя счастливее.

Также диетолог рассказала, можно ли есть сладкое и не толстеть. По ее словам, главный принцип, которым следует руководствоваться – внимательно читать состав всех продуктов, которые в изобилии производят кондитеры.