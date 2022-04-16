Чем заменить моющее средство в домашних условиях: советы экспертов

Обычное средство для мытья посуды можно заменить другими средствами, которые можно найти в любом доме.
Мытье посуды во время войны может стать сложным процессом, ведь у многих украинцев есть проблемы с горячей водой и необходимыми средствами.
Обычное средство для мытья посуды можно заменить другими средствами, которые можно найти в любом доме.
Хозяйственное мыло
Любое хозяйственное мыло отлично подойдет для мытья посуды. Нужно сделать мыльный раствор – потереть мыло и разбавить теплой водой.
Потом погрузить в этот раствор посуду и оставить ненадолго. После этого вымыть и хорошо прополоскать чистой водой.
Сода
Обычная питьевая сода безопасна для здоровья человека и отлично справляется с любыми видами загрязнения. Также она служит отличным средством против микробов.
Содой можно отмыть любую кастрюлю и сковороду, вернуть белизну чашкам и тарелка. Но будьте осторожны – содой нельзя мыть посуду с антипригарной поверхностью.
Лимонная кислота
Еще одно домашнее средство, которое поможет удалить даже въевшуюся грязь. А еще лимонная кислота отлично справляется с накипью – возьмите 3 ч. ложки кислоты, насыпьте их в чайник, залейте водой и оставьте на ночь. Утром хорошо прополощите.
А можно засыпать лимонную кислоту в чайник, долить воды и покипятить. А потом хорошо выполоскать.
Уксус
Уксус отлично справляется с жирной посудой и помогает удалить пищу, которая пригорела в кастрюле. Также с помощью уксуса отлично отмывается любая стеклянная посуда.
Для удаления накипи уксус тоже используют. Но чтобы избавиться от неприятного запаха, нужно после использования уксуса дважды прокипятить чайник или кастрюлю с чистой водой, а потом хорошо выполоскать.
Горчица
Удаляет любой жир с посуды и практически все виды загрязнений. С сухой горчицей можно просто мыть посуду, когда нет под руками специального средства.
Просто насыпьте на мочалку или тряпочку, протрите грязные места, а потом сполосните водой.
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