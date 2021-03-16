Чем заменить сметану: здоровые и легкие альтернативы

Йогурт - самый полезный завтрак / Фото pixabay.com

Сметана - это молочный продукт, приготовленный из сливок, ферментированных молочнокислыми бактериями. У нее сливочный острый вкус, и ее можно использовать в выпечке и в таких блюдах, как тушеные блюда или соусы.

Некоторые люди могут захотеть заменить сметану на более здоровую альтернативу, что может быть связано с:

вкусовыми предпочтениями

причинами здоровья

поиска альтернативы с низким содержанием жира

поиска безмолочной альтернативы

соблюдение веганской диеты

Есть масса вкусных и полезных альтернатив сметане. В этой статье будет рассмотрен ряд заменителей, соответствующих различным предпочтениям или диетическим требованиям, пишет Medical News Today.

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Йогурт

Академия питания и диетологии предлагает заменить простые блюда на более здоровую пищу. Например, вместо сметаны предлагают простой йогурт.

Йогурт - хороший источник белка, кальция и калия. Некоторые йогуртовые продукты могут также содержать живые пробиотические бактерии, которые могут способствовать здоровью кишечника.

Как правило, греческий йогурт содержит больше белка, чем обычный йогурт, хотя такие йогуртовые продукты также содержат большое количество белка.

Многие йогуртовые продукты также содержат мало жира, а некоторые - на растительной основе.

Творог

Творог изготавливается из простокваши и имеет мягкий вкус. Это хороший источник белка и кальция, и в нем мало жира.

100-граммовая порция творога из цельного молока содержит 9 г белка и всего 10 г жира. Также доступны обезжиренные версии.

Смешивание творога с лимонным соком и молоком может стать быстрой заменой сметаны, которая не ухудшит острый вкус оригинала.

Крем фреш

Крем фреш - это густой крем с живыми культурами, что делает его очень похожим на сметану.

У него высокое содержание жира: 11 г на порцию 28 г, но он может подойти для рецептов, требующих густой консистенции сметаны.

Люди, которым нужно заменить сметану из-за ее отсутствия, могут найти крем-фреш отличной альтернативой.

Пахта

Пахта - это кисломолочный продукт, который производится из жидкости, остающейся после сбивания сливочного масла.

1 чашка пахты обеспечивает:

кальций 284 миллиграмма (мг)

фосфор 218 мг

калий 370 мг

натрий 363 мг

Содержание натрия в пахте означает, что оно может не подойти людям, которым необходимо ограничить потребление соли.

Пахта также может иметь более жидкую консистенцию, чем сметана.

Кефир

Кефир - кисломолочный. Он содержит живые бактериальные культуры. Его можно приготовить из коровьего молока, немолочного молока или молока других животных.

Несмотря на то, что кефир имеет более жидкую консистенцию, он может стать хорошей заменой сметаны из-за своей слегка кислинки.

Его консистенция также означает, что он может быть отличной заменой сметаны для выпечки.

Кефир может принести следующие преимущества для здоровья благодаря своим пробиотическим свойствам:

антиаллергенные

антиоксидантные

противовоспалительные средства

понижающие уровень холестерина

противомикробные

противоопухолевые

Он также может облегчить запор и помочь человеку поддерживать умеренный вес.

Немолочные заменители

Если у человека непереносимость лактозы или аллергия на молоко, ему может потребоваться немолочный заменитель сметаны.

Люди также могут избегать молочных продуктов по причинам, связанным со здоровьем, например, из-за потенциальной связи между прыщами и потреблением молочных продуктов.

Кокосовое молоко

Кокосовое молоко - это жидкость из мякоти кокоса. Оно может стать хорошей альтернативой веганской сметане, если смешать ее с соком лайма или лимона.

100 г кокосового молока обеспечивает:

белок 0,21 г

кальций 188 мг

калий 19 мг

Кешью

Люди могут создать заменитель сметаны, смешав пропитанные водой кешью со следующими ингредиентами:

лимонный сок

яблочный уксус

соль

Человек может изменять эти количества в зависимости от желаемого вкуса или консистенции.

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Порция сырых кешью 100 г обеспечивает:

белок 18,22 г

кальций 37 мг

железо 6,68 мг

магний 292 мг

фосфор 593 мг

калий 660 мг

Соевый крем

Соевые сливки - это безмолочные эквиваленты соевых сливок.

Существуют противоречивые данные о пользе сои для здоровья. Однако соевые продукты могут принести ряд преимуществ для здоровья, в том числе:

снижение риска сердечных заболеваний и инсульта

потенциально уменьшающие симптомы менопаузы

снижение артериального давления

снижение риска некоторых видов рака

улучшение здоровья костей

улучшение здоровья кровеносных сосудов

улучшение здоровья мозга

Человек может использовать соевый крем как таковой. Кроме того, его можно взбить, чтобы он лучше соответствовал консистенции сметаны. Они также могут добавить немного лимонного сока для дополнительного аромата.

Академия питания и диетологии заявляет, что человек может смешивать следующие ингредиенты, чтобы сделать альтернативу сметане с низким содержанием жира:

полстакана простого обезжиренного греческого йогурта

2 чайные ложки приправы для тако

1 чайная ложка сока лайма

Вместо сметаны можно смешать легкий или обезжиренный майонез с соком лайма.