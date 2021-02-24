Чем здоровые легкие отличаются от легких курильщика

Курение может изменить внешний вид легких. / Фото REUTERS

Курение - одна из самых серьезных угроз для функции легких. Оно изменяет структуру и функцию легких, затрудняя дыхание и повышая риск многочисленных заболеваний.

Легкие являются частью дыхательной системы, которая забирает кислород из воздуха и удаляет углекислый газ. Хотя несколько факторов могут нарушить функцию легких, включая генетические заболевания, инфекции и воздействие окружающей среды, курение остается одним из самых опасных.

В этой статье Medical News Today обсуждает функциональные и структурные различия между легкими курильщика и здоровыми легкими.

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Легкие курильщика vs здоровые легкие

Курение может изменить внешний вид легких. Диагностические тесты, такие как компьютерная томография и рентген грудной клетки, могут выявить некоторые изменения. Время, необходимое для развития изменений, зависит от человека.

Изменения вызывают несколько симптомов, мешающих нормальному дыханию. В целом, различия между легкими курильщика и здоровыми легкими включают следующее:

Повышенное производство слизи

Курение может вызвать выделение в легких большего количества слизи.

Это повышенное производство слизи может происходить по нескольким причинам, но в основном это происходит из-за того, что курение сигарет повреждает эпителиальные клетки, выстилающие дыхательные пути. Воспалительные клетки развиваются из-за повреждения, и это способствует производству бокаловидных клеток, что приводит к увеличению слизи.

Хотя они могут различаться по консистенции и количеству, в легких многих курильщиков выделяется от умеренного до большого количества густой слизи.

Кашель

Курильщики часто кашляют или даже развивают хронический кашель. Часто в легких курильщиков повреждаются реснички. Реснички - это небольшие волоски в дыхательных путях, которые защищают легкие от грязи и других раздражителей.

Обычно курение повреждает реснички, парализуя или разрушая их, что позволяет раздражителям попадать в дыхательные пути. Это может привести к длительному кашлю.

Низкий уровень кислорода

Курение может привести к утолщению и рубцеванию стенок капилляров в легких. Капилляры - это небольшие кровеносные сосуды, которые позволяют кислороду проходить через них и затем перемещаться к тканям тела. Повреждение капилляров может нарушить нормальный газообмен, что приведет к низкому уровню кислорода.

Хрипы

Как правило, в легких курильщика больше воспалений, чем в здоровых легких. Химические вещества, содержащиеся в сигаретах, могут повредить ткани легких, что приведет к воспалению. Воспаление легких сужает дыхательные пути, часто вызывая стеснение в груди и хрипы.

Одышка

Сочетание изменений, вызываемых курением в легких, может привести к одышке.

Некоторые из этих изменений, включая повреждение клеток, выстилающих дыхательные пути, разрушенные реснички и увеличение слизи, затрудняют дыхание. В результате одышка может возникнуть даже при незначительных физических нагрузках.

Почему курение меняет легкие

Сигаретный дым содержит более 7000 химических веществ, в том числе:

никотин

аммиак

монооксид углерода

ацетальдегид

Некоторые из перечисленных выше химических веществ являются канцерогенами, а это значит, что они могут вызывать рак у человека. Кроме того, химические вещества могут повредить легкие другими способами, например, вызвать рубцевание или воспаление, а также повредить клетки и кровеносные сосуды.

Со временем курение может изменить легкие настолько, что вызовет респираторные заболевания, такие как эмфизема и хронический бронхит. Помимо курения, длительное воздействие пассивного курения может изменить легкие и привести к определенным респираторным заболеваниям.

Узнайте больше о том, как курение влияет на легкие здесь.

Советы по отказу от курения

Один из лучших способов минимизировать риск повреждения легких - это никогда не курить. Люди, которые уже курят, могут выбирать из разных вариантов, чтобы помочь им избавиться от этой привычки. Те, кто хочет бросить курить, могут прислушаться к следующим советам:

Есть много разных способов бросить курить, и ни один из них не подходит для всех. Некоторые методы отказа от курения требуют большего количества исследований, чем другие, но для некоторых работают даже менее проверенные методы.

Варианты отказа от курения включают:

замена никотина, которая доступна в виде пластырей и спреев

лекарства

гипноз

консультирование

иглоукалывание

Нет правила, согласно которому кто-то должен выбрать только один метод, чтобы бросить курить. Иногда комбинация методов оказывается наиболее эффективной. Например, использование заместительной никотиновой терапии вместе с консультированием может увеличить шансы на успех для некоторых людей.

Нередко возникают неудачи при попытке бросить курить. Поддаться искушению и выкурить сигарету не означает неудачу. Вместо этого человек может извлечь уроки из этого опыта и попытаться найти дополнительные или альтернативные способы повысить свои шансы не курить в будущем.

Советы для здоровых легких

Воздержание от курения - один из лучших способов сохранить здоровье легких. Однако люди могут предпринять другие шаги, чтобы защитить свои легкие и сохранить хорошее здоровье легких. К ним относятся:

Регулярные упражнения: упражнения помогают повысить эффективность использования кислорода организмом. Это также может снизить риск некоторых заболеваний, которые могут повлиять на здоровье легких. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют всем взрослым заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю.

Защита от инфекции: в некоторых случаях инфекции могут повредить легкие. Люди могут снизить риск заражения легких, если часто мыть руки, держаться подальше от людей, когда они больны, и делать ежегодную вакцинацию от гриппа, если это рекомендует врач.

Снижение уровня загрязнения воздуха в помещении: различные загрязнители воздуха в помещении могут вызывать раздражение легких, способствовать развитию заболеваний легких и ухудшать текущие респираторные заболевания. Уберечь дом от химических растворителей, асбеста и пассивного курения может помочь защитить здоровье легких.