Чешется голова: названы пять причин

Зуд кожи головы редко является поводом для беспокойства / fashionlady.in

Зуд кожи головы - обычное дело, и может случиться с кем угодно, - говорит Энни Гонсалес, доктор медицины, дерматолог из Riverchase Dermatology.

Есть много разных причин зуда кожи головы, и, хотя он может вызывать раздражение и даже боль, хорошая новость заключается в том, что зуд кожи головы редко является поводом для беспокойства и обычно легко поддается лечению.

1. Перхоть

Если при зуде с кожи головы отслаиваются небольшие кусочки сухой кожи, это может быть причиной перхоти, пишет Insider.

"Перхоть является наиболее частой причиной зуда кожи головы и затрагивает половину взрослого населения", - говорит Мишель Грин, доктор медицинских наук, косметический дерматолог, ведущий частную практику.

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У перхоти может быть много причин, включая чувствительную кожу или даже дрожжевой грибок.

Помимо зуда кожи головы, к другим симптомам перхоти относятся:

Чешуйки кожи на коже головы или иногда на бровях

Кровотечение или сукровица, когда вы почесываете голову

Как лечить:

По словам Грин, для правильного лечения перхоти вам может потребоваться обратиться к дерматологу или первичному врачу, который сможет выяснить причину ее возникновения. Но вы можете найти некоторое облегчение с помощью безрецептурного шампуня от перхоти.

2. Псориаз

Псориаз - это аутоиммунное заболевание, которое заставляет вашу иммунную систему атаковать здоровые клетки кожи. По словам Грин, это может привести к сыпи и шелушению кожи, которые могут появиться на любом участке тела, включая кожу головы. Это заболевание поражает около 125 миллионов человек во всем мире.

Другие симптомы псориаза включают:

Сухая потрескавшаяся кожа, которая может чесаться

Припухлость в суставах

Красные чешуйчатые пятна на коже

Как лечить:

Псориаз должен лечить медицинский эксперт, и планы лечения могут быть разными. В общем, врач может предложить местное лечение, пероральные препараты или их комбинацию.

3. Головные вши

Головные вши - это маленькие насекомые, которые питаются кровью кожи головы человека, и образующиеся корочки могут вызывать зуд.

Вшами может заразиться кто угодно, но чаще всего это встречается у детей в возрасте от 3 до 12 лет, потому что они, как правило, находятся в более тесном контакте друг с другом, что дает вшам возможность легко распространяться.

Симптомы педикулеза включают:

Сильный зуд

Ощущение щекотки на голове

Язвы на шее или коже головы

Маленькие белые, коричневые или темно-серые пятнышки на волосах и коже головы.

Как лечить:

По словам Гонсалеса, лучший способ избавиться от вшей - это обратиться к лечащему врачу или дерматологу за лечением по рецепту.

4. Стрессовая сыпь

Когда ваша нервная система перегружена стрессом, ваше тело выделяет соединение, называемое гистамином, - то же соединение, которое выделяется при аллергических реакциях.

Это вызывает воспаление, которое может вызвать зудящую крапивницу. По словам Гонсалеса, эта крапивница, называемая стрессовой сыпью, чаще всего встречается на шее, руках и груди, но иногда может возникать и на коже черепа.

Период сильного стресса или стрессового жизненного события может вызвать стрессовую сыпь. Симптомы включают:

Зудящие выпуклые шишки

Припухлость

Жжение при прикосновении к сыпи

Как лечить:

По словам Гонсалеса, чтобы предотвратить появление новых очагов, попробуйте безрецептурные антигистаминные препараты. Применение холодного компресса или местного стероида, такого как гидрокортизон и клобетазол, также может уменьшить зуд, покраснение и воспаление.

5. Атопический дерматит

Атопический дерматит, разновидность экземы, иногда вызывает зуд кожи головы. Это хроническое заболевание кожи, точная причина которого неизвестна. Однако комбинация факторов окружающей среды, таких как аллергены или раздражители, а также генетика, играет роль, говорит Гонсалес.

Другие симптомы атопического дерматита включают:

Серо-коричневые пятна на руках, шее и запястьях

Небольшие выступы, из которых может вытекать жидкость при царапинах

Сухая кожа

Красные чешуйчатые пятна

Как лечить:

По словам Гонсалеса, лучшие методы лечения атопического дерматита включают мази и кремы, такие как местные кортикостероиды, которые уменьшают покраснение и отек во время обострения. Увлажняющие средства без отдушек также могут уменьшить зуд, сохраняя кожу увлажненной.