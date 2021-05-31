Четыре быстрых способа повысить уровень железа

Ваше тело поглощает только небольшой процент железа / Pixabay

Железо является важным компонентом гемоглобина, молекулы, переносящей кислород в красных кровяных тельцах.

Низкое содержание железа в кровотоке может привести к множеству проблем, включая усталость, слабость, бледность кожи и раздражительность, а также к железодефицитной анемии.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, анемия является одним из основных недостатков питания в мире, от которого страдают более 30 процентов населения мира.

Хотя низкий уровень железа является обычным явлением, его обычно можно исправить с помощью диетических настроек и медицинской помощи, пишет Livestrong.com.

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Если у вас низкий уровень железа, ваш врач может порекомендовать увеличить его в вашем рационе. Ваше тело поглощает только небольшой процент железа, которое вы едите, поэтому вам, возможно, придется использовать несколько уловок, чтобы улучшить усвоение железа или найти другие способы повышения уровня железа в крови.

Если вы хотите узнать, как увеличить усвоение железа и железа в организме, ознакомьтесь с некоторыми одобренными экспертами методами.

1. Ешьте больше продуктов, богатых железом

Пищевые источники железа бывают двух видов: гемовая и негемовая.

Гемовое железо

Гемовое железо содержится в продуктах животного происхождения, таких как красное мясо, печень, рыба и птица. Это наиболее легко усваиваемый тип железа, хотя он встречается гораздо реже, чем негемовое железо. Некоторые распространенные источники гемового железа включают в себя, согласно Harvard T.H. Школа общественного здравоохранения Чан:

Устрицы

Моллюски

Сардины

Печень говяжья

Куриная печенка

Мясные субпродукты

Говядина

Домашняя птица

Консервированный тунец

Негемовое железо

Негемовое железо присутствует во многих растительных продуктах, включая бобы, чечевицу, шпинат, тофу и изюм. Его также добавляют в обогащенные продукты, такие как хлопья, хлеб и овсянку.

Хотя негемовое железо найти легче, организм не поглощает его так же хорошо, как гемовое железо, согласно Гарвардскому исследованию T.H. Школа здоровья Чан. Следующие продукты являются хорошими источниками негемового железа:

Бобы

Чечевица

Темно-листовая зелень

Картофель с кожицей

Орехи

Семена

Сморчковые грибы

Сухофрукты, включая изюм и абрикосы

Обогащенный рис, овес и хлеб

Обогащенные хлопья для завтрака

Употребление в пищу источников негемового железа, таких как листовые и крестоцветные зеленые овощи, включая шпинат, зелень капусты, брокколи и капусту, наряду с блюдами, содержащими красное мясо или другие источники гемового железа, может улучшить уровень железа.

2. Поговорите со своим врачом о добавках железа

Если ваши диетические изменения не могут привести к нормализации уровня железа, ваш врач может порекомендовать добавки железа. Добавки доступны в таблетированной и жидкой форме, и многие ежедневные поливитамины (особенно те, которые разработаны для женщин) содержат железо.

Железодефицитная анемия распространена среди людей детородного возраста и беременных, поскольку, по данным клиники Майо, им требуется вдвое больше железа, чтобы производить больше крови для снабжения ребенка кислородом. Вот почему беременным или пытающимся забеременеть часто рекомендуют принимать добавки железа.

Наиболее распространенной формой железа, используемой в добавках, являются соли двухвалентного железа, которые включают фумарат двухвалентного железа, сульфат двухвалентного железа и глюконат двухвалентного железа, согласно NIH.

Фумарат железа является наиболее легко усваиваемой добавкой железа, хотя сульфат железа является наиболее часто используемым.

Добавки железа могут быть непростыми; железо часто лучше всего усваивается, если принимать его два или три раза в течение дня с продуктами, содержащими витамин С.

Вы должны поговорить со своим врачом, прежде чем принимать добавки с железом, так как можно переусердствовать: перегрузка железом в крови может привести к повреждению органов.

Кроме того, некоторые эксперты подозревают, что кальций может мешать усвоению железа из добавок, поэтому часто рекомендуется принимать добавку с железом в другое время, чем добавка с кальцием.

Риски, связанные с добавками железа

Хотя повышенное потребление пищи обычно безопасно и не имеет побочных эффектов, добавки железа могут вызывать нежелательные побочные эффекты, такие как металлический привкус во рту, тошнота, рвота, головная боль или сыпь, согласно Кливлендской клинике.

Всегда консультируйтесь с врачом, чтобы определить лучший способ повысить уровень железа и снизить вероятность негативных эффектов.

3. Готовьте с большим количеством чугуна

Некоторые любят чугун за неподвластное времени и подлинное ощущение, которое он придает кулинарии. Еще одно преимущество? Приготовление пищи на чугунных сковородках может увеличить содержание железа в пище.

Пища, приготовленная на медленном огне в железной посуде, может поглотить часть минерала и передать его вам, когда вы едите пищу. Кислые продукты, такие как томатный соус, лимонный сок и красное вино, особенно склонны к поглощению железа из посуды.

Систематический обзор 11 исследований выявил значительные доказательства того, что использование чугунной посуды может помочь снизить риск железодефицитной анемии (ЖДА), типа анемии, вызванной нехваткой железа в организме, особенно среди детей, согласно исследованию, проведенному в сентябре 2019 года. в PLOS One.

В исследовании Public Health and Nutrition, проведенном в ноябре 2018 года, оценивались различия в содержании железа между вареными черными бобами и свеклой в чугунной и не чугунной сковороде, и было обнаружено, что содержание железа в обоих продуктах увеличивается при приготовлено в чугун.

Хотя эти результаты многообещают для повышения уровня железа, вам не обязательно полагаться на них в этом. Точно определить, сколько железа поглощается пищей, может быть сложно, поэтому важно сосредоточиться на получении железа в вашем организме другими методами.

4. В редких случаях вам могут понадобиться инъекции железа

По данным клиники Кливленда, в редких случаях дефицита железа, который не устраняется изменениями в диете и добавками, врачи могут порекомендовать инъекции железа. Те, кто получает препараты железа внутривенно, чаще всего делают это, потому что не могут принимать добавки перорально.

Уколы всегда должны производиться обученным специалистом в медицинских учреждениях, таких как больница или кабинет врача. Возможные побочные эффекты включают анафилаксию, серьезную и иногда опасную для жизни аллергическую реакцию, а также тошноту, головокружение, обмороки и низкое кровяное давление.

Уколы железа обычно используются для пациентов, которые принимают средства, стимулирующие эритропоэз (ЭСС), которые увеличивают выработку клеток крови и, следовательно, увеличивают потребность в железе.