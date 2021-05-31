УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Четыре признака того, что вы едите слишком много клетчатки

31 мая 2021, 13:05

Есть некоторые побочные эффекты от слишком большого количества клетчатки.

Брокколи_овощи
Небольшое вздутие живота и газы - это нормально / Pixabay

Есть причина, по которой упакованные продукты любят рекламировать на обертке высокое содержание клетчатки. В конце концов, преимущества клетчатки включают укрепление здоровья кишечника, регулярное пищеварение и стабильный уровень сахара в крови.

Но, как и в случае с упражнениями (или чем-то еще), у вас может быть слишком много того или иного, даже хорошего, вещества.

Большинство людей не получают достаточного количества этого полезного питательного вещества в своем ежедневном рационе, но можно переборщить, особенно если вы регулярно перекусываете батончиками с высоким содержанием клетчатки или принимаете пищевые добавки.

Читайте такжеКак правильно варить цветную капусту: простые рецепты

И есть некоторые побочные эффекты от слишком большого количества клетчатки, которых следует избегать, пишет Livestrong.com.

Следите за этими явными симптомами перегрузки клетчаткой.

1. Вы чувствуете вздутие живота или газы

Небольшое вздутие живота и газы - это нормально, когда вы едите пищу, богатую клетчаткой, особенно если она включает в себя крестоцветные овощи, такие как цветная или брюссельская капуста, - говорит диетолог Бонни Тауб-Дикс, доктор медицинских наук. Но если ваши симптомы вызывают дискомфорт или нарушают вашу повседневную жизнь, возможно, вы переусердствуете.

Клетчатка - это углевод, который организм не может переваривать. Вместо этого он проходит через ваше тело без обработки. В результате вы можете чувствовать себя переполненным или газообразным, когда питательные вещества проходят через ваш организм.

По словам Тауб-Дикс, у вас также могут быть газы и вздутие живота, если вы слишком быстро увеличиваете ежедневное потребление клетчатки. Хотя вы можете есть только рекомендуемую суточную дозу (от 21 до 38 граммов, в зависимости от вашего возраста и пола), переход с 10 граммов в день до 30 граммов в следующий может вызвать проблемы с пищеварением.

2. У вас запор

С технической точки зрения, клетчатка должна помогать вам в опорожнении. Но иногда это может вызвать запор, говорит Тауб-Дикс.

Существует два типа клетчатки: растворимая и нерастворимая. По данным Harvard T.H., растворимая клетчатка, содержащаяся в овсянке, орехах и бобах, растворяется в воде и помогает контролировать уровень сахара в крови, сохраняя чувство сытости в течение дня.

Нерастворимая клетчатка, содержащаяся в пшенице и бобовых, помогает перемещать пищу через пищеварительную систему, обеспечивая регулярное посещение туалета.

Но если вы пьете недостаточно воды, эти здоровые волокна могут вызывать запор, а не предотвращать его.

3. Вы чувствуете боль в животе

По данным клиники Мэйо, слишком быстрое увеличение количества клетчатки также может вызвать спазмы в животе и чувство вздутия или даже боли.

Обычно спазмы в желудке или вздутие живота проходят, когда ваше тело переваривает и переваривает волокнистую пищу, которую вы ели, говорит Тауб-Дикс. Увеличьте общее количество клетчатки в течение недели или двух (а не сразу), и эти симптомы, скорее всего, исчезнут.

Если вы продолжаете чувствовать боль при переваривании продуктов с высоким содержанием клетчатки, поговорите со своим врачом или диетологом. Они могут помочь вам понять, какую пищу не любит ваше тело.

Кроме того, по словам Тауб-Дикс, не следует путать небольшое увеличение вздутия живота с увеличением веса. Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты и овощи, содержат много питательных веществ и мало калорий, поэтому последнее, что вам нужно сделать, - это исключить их из своего рациона из-за небольшого вздутия живота.

"Если в вашем рационе много клетчатки и вы чувствуете себя растянутым в области живота, это не означает, что вы прибавили в весе", - говорит Тауб-Дикс. "Это не жир, это не имеет ничего общего с жиром. Это просто вздутие живота из-за переработки углеводов в вашем теле, что иногда может вызывать образование пузырьков воздуха".

По словам Тауб-Дикса, пить много воды или чай - отличный способ успокоить спазмы желудка.

4. У вас диарея

По словам Тауб-Дикса, употребление слишком большого количества клетчатки, хотя и редко, может вызвать диарею или жидкие фекаии. Это чаще встречается, если вы принимаете слишком много пищевых добавок (например, жевательных конфет) или едите много продуктов, обогащенных клетчаткой (например, закуски, сухие завтраки).

"Когда вы пытаетесь увеличить потребление клетчатки слишком быстро и к этому не привыкли, это может вызвать этот побочный эффект", - говорит Тауб-Дикс. "Если это так, убедитесь, что вы пьете достаточно жидкости, чтобы избежать обезвоживания и расслабиться на клетчатке в течение дня или двух, пока ваша система не успокоится".

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Четыре признака того, что вы едите слишком много клетчатки». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Симптомы Альцгеймера: то как вы спите, может указывать на заболеваниеСимптомы Альцгеймера: то как вы спите, может указывать на заболевание Александра Кучеренко откровенно рассказала об отдыхе на "украинских Мальдивах" с Димой КомаровымАлександра Кучеренко откровенно рассказала об отдыхе на "украинских Мальдивах" с Димой Комаровым Звезда Слуги народа в сексуальном наряде зебры засветила обольстительное телоЗвезда Слуги народа в сексуальном наряде зебры засветила обольстительное тело Как Байден готовится к схватке с восточным "синтоловым качком"Как Байден готовится к схватке с восточным "синтоловым качком" Тимошенко пытается посадить власть на шпагатТимошенко пытается посадить власть на шпагат

Последние новости

14:00
В Литве появился первый цифровой портал, соединяющий города
13:54
Умер Эван Григор: Филимонов назвал вероятную причину смерти внука Видео
13:42
В Киеве "оторопевший урод" тянул в машину мальчика: похищению помешала случайная прохожая
13:39
В Украине хотят отменить обязатальную озвучку фильмов на украинском языке
13:39
Успех в любви и могущественный соперник: гороскоп для Рака на июнь 2021
Реклама
13:30
Упадут цены на основные товары украинского экспорта - прогноз экспертов Видео
13:18
Лето стартует "холодякой": Украину атакует мощный циклон с ливнями Видео
13:17
Гороскоп на завтра 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доход Видео
13:05
Четыре признака того, что вы едите слишком много клетчатки Видео
12:56
Разведка США следила за Меркель: всплыли скандальные подробности Видео
12:55
Оценкам вопреки – лидером свежего чарта Steam стала Biomutant
12:54
В моду на лето 2021 вошли женские шорты в стиле 40-х, которые позволят испытать неимоверную легкость Фото Видео
12:39
В Кривом Роге девочка нашла повешенный труп матери Видео
12:31
В самолет Ryanair опять "заложили бомбу": экстренная посадка совершена в Берлине Видео
12:25
День защиты детей и День родителей 2021: особенности и лучшие поздравления Фото Видео
12:20
Будет решаться судьба: гороскоп для Рыб на июнь 2021
12:18
Ангелов не выбирают: Ирина Билык посвятила новую песню памяти о своей маме Видео
12:17
Смерть внука Филимонова в Одессе: появилось видео с места трагедии Видео
12:15
Xiaomi показала рекордно быструю зарядку на 200 Вт – до 100% всего за 8 минут Видео
11:52
Не можете кончиками пальцев коснуться пальцев ног: что ваше тело пытается вам сказать Видео
Реклама
11:46
Телеканал 1+1 рассекретил сюжет и актеров нового сериала Дом Бобринских
11:44
Транзит газа через Украину: в РФ объяснили, к чему готовиться после запуска СП-2 Видео
11:44
На Франковщине суд вынес приговор мужчине, звавшему "спасти Украину от хунты и ж*дов" Видео
11:40
Гороскоп на июнь 2021 для Близнецов: жизнь испытает на прочность
11:26
"Панин тоже с этого начинал": Киркоров с огромным псом взорвал соцсети
11:10
День Юлии 2021 – поздравления и красивые открытки с Днем ангела Юлии
10:57
Новый удар COVID-пандемий: ученый дал пугающий прогноз Видео
10:54
У Зеленского назвали условие проведения референдума по Донбассу Видео
10:52
Три упражнения, которые увеличат грудь, и другие способы сделать ее больше Видео
10:17
В Москве раскрыли планы по подготовке отключения РФ от SWIFT Видео
10:14
Марина Боржемская призналась, где с ней можно познакомиться и о каком мужчине мечтает Видео
10:12
Трагически погиб знаменитый актер Джозеф Лара - Тарзан из популярного сериала
09:55
С какой погоды начнется лето в Украине: прогноз на начало июня Видео
09:51
Никакой политики: в Беларуси обещают продолжить продавать Украине бензин Видео
09:50
Будет фартить, как никогда: гороскоп для Тельца на июнь 2021
09:16
Потопы и плавающие авто: Украину накрыли мощные грозы с градом Видео
09:05
31 мая - праздник блондинок: приметы и поздравления с Днем блондинок Фото Видео
08:55
В Днепре голый мужчина насмерть сиганул с торгового центра Видео
08:48
Гороскоп на 31 мая 2021 всех знаков Зодиака: два любовных пути и покорение высот Видео
08:36
Почерк надо менять: почему Россия причастна к посадке самолета в Минске мнение
Реклама
08:34
Признаки рака: шесть предупреждающих знаков на ногах, которые говорят о растущей опухоли кожи Видео
08:19
Коронавирус пошел на спад: за сутки в Украине заразились чуть более тысячи людей Видео
08:16
Танк и зенитка: мужчина устроил в подвале склад нацистской боевой техники Видео
07:53
Голая подруга в прямом эфире: журналист объяснил дикий ТВ-конфуз Видео
07:43
Удача во всем и везде: что обещает гороскоп Скорпиону в июне 2021
07:19
Стали известны новые подробности смерти украинского посла Бешты в Таиланде Видео
07:05
Как приготовить вкусный кофе Латте дома: невероятно простой рецепт Видео
06:46
Турция заставила НАТО быть с Лукашенко помягче мнение
06:45
Ляшко назвал сроки и условия ослабления карантина в Украине Видео
06:26
Журналист объявил о сценарии, при котором окружение Лукашенко организует переворот в Беларуси Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять