Четыре признака того, что вы едите слишком много клетчатки

Небольшое вздутие живота и газы - это нормально / Pixabay

Есть причина, по которой упакованные продукты любят рекламировать на обертке высокое содержание клетчатки. В конце концов, преимущества клетчатки включают укрепление здоровья кишечника, регулярное пищеварение и стабильный уровень сахара в крови.

Но, как и в случае с упражнениями (или чем-то еще), у вас может быть слишком много того или иного, даже хорошего, вещества.

Большинство людей не получают достаточного количества этого полезного питательного вещества в своем ежедневном рационе, но можно переборщить, особенно если вы регулярно перекусываете батончиками с высоким содержанием клетчатки или принимаете пищевые добавки.

Читайте такжеКак правильно варить цветную капусту: простые рецепты

И есть некоторые побочные эффекты от слишком большого количества клетчатки, которых следует избегать, пишет Livestrong.com.

Следите за этими явными симптомами перегрузки клетчаткой.

1. Вы чувствуете вздутие живота или газы

Небольшое вздутие живота и газы - это нормально, когда вы едите пищу, богатую клетчаткой, особенно если она включает в себя крестоцветные овощи, такие как цветная или брюссельская капуста, - говорит диетолог Бонни Тауб-Дикс, доктор медицинских наук. Но если ваши симптомы вызывают дискомфорт или нарушают вашу повседневную жизнь, возможно, вы переусердствуете.

Клетчатка - это углевод, который организм не может переваривать. Вместо этого он проходит через ваше тело без обработки. В результате вы можете чувствовать себя переполненным или газообразным, когда питательные вещества проходят через ваш организм.

По словам Тауб-Дикс, у вас также могут быть газы и вздутие живота, если вы слишком быстро увеличиваете ежедневное потребление клетчатки. Хотя вы можете есть только рекомендуемую суточную дозу (от 21 до 38 граммов, в зависимости от вашего возраста и пола), переход с 10 граммов в день до 30 граммов в следующий может вызвать проблемы с пищеварением.

2. У вас запор

С технической точки зрения, клетчатка должна помогать вам в опорожнении. Но иногда это может вызвать запор, говорит Тауб-Дикс.

Существует два типа клетчатки: растворимая и нерастворимая. По данным Harvard T.H., растворимая клетчатка, содержащаяся в овсянке, орехах и бобах, растворяется в воде и помогает контролировать уровень сахара в крови, сохраняя чувство сытости в течение дня.

Нерастворимая клетчатка, содержащаяся в пшенице и бобовых, помогает перемещать пищу через пищеварительную систему, обеспечивая регулярное посещение туалета.

Но если вы пьете недостаточно воды, эти здоровые волокна могут вызывать запор, а не предотвращать его.

3. Вы чувствуете боль в животе

По данным клиники Мэйо, слишком быстрое увеличение количества клетчатки также может вызвать спазмы в животе и чувство вздутия или даже боли.

Обычно спазмы в желудке или вздутие живота проходят, когда ваше тело переваривает и переваривает волокнистую пищу, которую вы ели, говорит Тауб-Дикс. Увеличьте общее количество клетчатки в течение недели или двух (а не сразу), и эти симптомы, скорее всего, исчезнут.

Если вы продолжаете чувствовать боль при переваривании продуктов с высоким содержанием клетчатки, поговорите со своим врачом или диетологом. Они могут помочь вам понять, какую пищу не любит ваше тело.

Кроме того, по словам Тауб-Дикс, не следует путать небольшое увеличение вздутия живота с увеличением веса. Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты и овощи, содержат много питательных веществ и мало калорий, поэтому последнее, что вам нужно сделать, - это исключить их из своего рациона из-за небольшого вздутия живота.

"Если в вашем рационе много клетчатки и вы чувствуете себя растянутым в области живота, это не означает, что вы прибавили в весе", - говорит Тауб-Дикс. "Это не жир, это не имеет ничего общего с жиром. Это просто вздутие живота из-за переработки углеводов в вашем теле, что иногда может вызывать образование пузырьков воздуха".

По словам Тауб-Дикса, пить много воды или чай - отличный способ успокоить спазмы желудка.

4. У вас диарея

По словам Тауб-Дикса, употребление слишком большого количества клетчатки, хотя и редко, может вызвать диарею или жидкие фекаии. Это чаще встречается, если вы принимаете слишком много пищевых добавок (например, жевательных конфет) или едите много продуктов, обогащенных клетчаткой (например, закуски, сухие завтраки).

"Когда вы пытаетесь увеличить потребление клетчатки слишком быстро и к этому не привыкли, это может вызвать этот побочный эффект", - говорит Тауб-Дикс. "Если это так, убедитесь, что вы пьете достаточно жидкости, чтобы избежать обезвоживания и расслабиться на клетчатке в течение дня или двух, пока ваша система не успокоится".