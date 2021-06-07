Четыре продукта, которые нужно съесть перед употреблением алкоголя, чтобы защитить желудок и избежать похмелья

Рыбный суперпродукт также богат белком и полезными жирами, которые могут замедлить темпы усвоения алкоголя. / blog.nebula.org

То, что сейчас жаркое лето, не означает, что вам нужно смириться с сезоном похмелья и довести свою терпимость к алкоголю до предела.

С возвращением счастливых часов и вечеров, настало время начать пить умнее.

Выбор алкогольного напитка, который вам подходит, и чередование алкогольных напитков с водой может помочь свести к минимуму вероятность того, что вы проснетесь в мире дискомфорта после бурной ночи, пишет Insider.

Но прежде чем вы доберетесь до бара, вы можете подготовиться к вечернему употреблению, съев пищу, богатую белком, калием и полезными жирами. Увеличение количества еды поможет вам ускорить потребление алкоголя и гарантирует, что алкоголь не попадет прямо вам в голову.

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Бананы быстро и легко помогают избежать обезвоживания

Если вы хотите перекусить по дороге на улицу, прежде чем пойти выпить, банан - это питательный вариант.

Бананы богаты калием и почти на 75% состоят из воды. Употребление алкоголя заставляет вас много мочиться, вызывая обезвоживание и потерю электролитов. Увлажнение и заблаговременное накопление калия могут помочь предотвратить электролитный дисбаланс.

В желтых фруктах также содержится клетчатка, которая замедляет всасывание алкоголя, чтобы вы не слишком быстро напились. А для пьющих с чувствительным желудком бананы обладают естественным антацидным действием, помогая избежать рефлюкса и других желудочно-кишечных дискомфортов.

Богатый белком греческий йогурт наполнит вас и наполнит желудок

Йогурт - еще одна популярная пища для улучшения пищеварения, которая помогает успокоить желудок перед употреблением.

Многие йогурты содержат полезные бактерии, называемые пробиотиками, которые могут помочь предотвратить диарею и другие проблемы, связанные с синдромом раздраженного кишечника.

Греческий йогурт также богат белком, жирами и углеводами. Он будет держать вас сытым надолго, потому что белок переваривается медленно, что также замедляет всасывание алкоголя в организм.

Лосось может помочь восполнить запас основных питательных веществ и противодействовать воспалению

Лосось содержит большое количество витамина B12, важного питательного вещества, количество которого, как известно, уменьшается при умеренном или высоком потреблении алкоголя. Витамин необходим для производства красных кровяных телец и функционирования нервной системы.

Рыбный суперпродукт также богат белком и полезными жирами, которые могут замедлить темпы усвоения алкоголя. Кроме того, жирные кислоты омега-3 могут компенсировать некоторые воспаления в мозгу и организме, возникающие из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Для полноценного приема пищи перед употреблением попробуйте приготовить немного лосося со спаржей. Овощ содержит минералы и аминокислоты, которые полезны для здоровья печени и могут помочь предотвратить похмелье.

Тост с авокадо и яйцами

Попробуйте тост из авокадо с яйцом в качестве сбалансированного бранча перед вечеринкой.

Несмотря на миф о том, что углеводы поглотят излишки алкоголя, употребление простых тостов перед питьем вряд ли принесет вам много пользы.

Белки и полезные жиры намного лучше задерживают всасывание алкоголя, потому что они перевариваются медленнее, чем углеводы.

Яйца богаты белком, а авокадо - жирами, полезными для сердца. Авокадо также содержит немного калия, который помогает сбалансировать электролиты.

Если у вас есть время приготовить яйцо и немного авокадо с тостом перед употреблением, вы, возможно, окажете себе услугу в будущем.