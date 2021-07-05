Четыре вещи, которые нейрохирурги делают каждый день, чтобы оставаться в мозговом тонусе

Внимания на красоте помогает доктору Томпсону снимать стресс и сохранять жизнестойкость / Фото УНИАН

Когда вы эксперт в области здоровья мозга, вы немного знаете о голове - например, о том, как сохранять ясность ума и поднимать настроение. А также о том, как предотвратить выгорание, которое заставляет вас чувствовать, что вы ходите в вечном тумане.

Мы спросили трех нейрохирургов, что они делают регулярно, чтобы оставаться на вершине своих когнитивных способностей. Их ответы могут вас удивить, пишет Livestrong.com.

1. "Я нахожу способы сохранять спокойствие"

Как вы понимаете, неврологическая хирургия - это тяжелая работа.

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"Завершение операции, в ходе которой мы удалили опухоль вокруг зрительных нервов, ожидание, пока пациент проснется, и беспокойство о том, что он может быть слепым, может сказаться на вас", - сказал Рид Томпсон, доктор медицины, председатель отделения неврологической хирургии в Медицинском центре Вандербильта.

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Вот почему он начинает свой день спокойным. "Мои пациенты знают, что утром перед операцией они меня не увидят", - говорит доктор Томпсон. "Я медитирую и нахожу время, чтобы войти в более плавное состояние для их операции".

Он мысленно репетирует операцию, представляя каждый шаг. Затем в операционной он включает успокаивающую музыку, чтобы помочь всем в комнате расслабиться.

Возможно, вы не выполняете трепанацию черепа, как доктор Томпсон (который сделал более 5000 за свою карьеру), но вы можете извлечь уроки из его стремления к спокойствию и узнать, как это может помочь вам выполнять свою работу, ясно мыслить и оставаться в тонусе.

"Карма комнаты действительно имеет значение. Когда я спокоен, я могу решать проблемы более творчески", - говорит он.

2. "Я остаюсь активным ... и отдыхаю, когда мне нужно"

По словам Джошуа Маркуса, доктора медицины, нейрохирурга из Nuvance Health, необходимо спать семь часов в сутки, даже будучи занятым нейрохирургом.

"Исследования показывают, что сон стимулирует когнитивные функции, включая внимание, память и мыслительные навыки, потому что мозг отдыхает и восстанавливается, когда мы спим", - говорит он.

В одном исследовании SLEEP, проведенном в сентябре 2018 года, исследователи пришли к выводу, что сон более или менее семи-восьми часов в сутки был связан с ухудшением когнитивных функций, включая плохое мышление и вербальные навыки. (С другой стороны, было обнаружено, что на следующий день нужная сумма часов способствует улучшению когнитивных способностей.)

Что касается физических упражнений, доктор Маркус играет в хоккей и бегает несколько раз в неделю. "Физические упражнения увеличивают кровоток и, в свою очередь, доставляют в мозг кислород и питательные вещества", - говорит он. "Упражнения также выделяют химические вещества, которые влияют на общее состояние новых клеток мозга, повышают настроение и снижают стресс".

По его словам, командные виды спорта, такие как хоккей, также обеспечивают социальную активность, которая связана с поддержанием остроты зрения с возрастом.

3. "Я ценю то, что меня окружает"

Когда он не в операционной, ежедневное сосредоточение внимания на красоте помогает доктору Томпсону снимать стресс и сохранять жизнестойкость.

"Я научился останавливаться и обращать внимание на мелкие детали в течение дня. Мой пациент знал, что я люблю облака, и подарил мне членство в Обществе признания облаков", - говорит доктор Томпсон. Ежедневно он получает электронное письмо с "облаком дня". "Некоторые облака просто ошеломляют. Каждый день уделять время красоте - это то, что, я думаю, вполне в пределах нашей досягаемости и помогает внести свой вклад в общее чувство спокойствия в стрессовой карьере", - говорит он.

Вам не обязательно быть облаками, но если вы остановитесь, чтобы заметить радость в природе, тех, кого вы любите, ваших милых домашних животных или что-нибудь, что действительно движется, вы можете улучшить свое чувство устойчивости.

4. "Я отдаю приоритет своей семье"

"Есть много профессий, которые невероятно сложны и истощают вас физически, умственно и эмоционально", - рассказывает Мин С. Парк, доктор медицины, нейрохирург с UVA Health из Шарлоттсвилля. Доказано, что стресс отрицательно влияет на работу мозга, в том числе ухудшает память и способность к обучению.

Доктор Пак обнаруживает, что общение с семьей заряжает его после долгого рабочего дня.

Но возможность подзарядиться может появиться только в том случае, если вы планируете заранее и освободите для этого место. В противном случае слишком легко позволить дневным вещам просачиваться в вашу ночь, так что вы постоянно будете чувствовать, что работа преследует вас.

"Я действительно стараюсь максимизировать свою эффективность на работе, чтобы, когда я дома, я мог сосредоточиться на своей семье с момента, когда я вернусь домой, и до того, как ребенок ложится спать. Я помогаю им с уроками игры на фортепиано, готовлю ужин, делаю некоторые домашние дела или игры ", - говорит доктор Парк. (После того, как они ложатся спать, он может вернуться к делу, зависящему от времени, но он будет ждать до тех пор, чтобы сделать это.)

Так при чем здесь здоровье мозга? "К счастью, мы находимся в эпицентре возрождения, когда психическое здоровье и благополучие считаются критически важными для здоровья людей, производительности труда и удовлетворенности", - говорит доктор Парк.