"Чистый бандитизм": Комаровский объяснил, как нельзя лечить антибиотиками

Детям не стоит колоть антибиотики, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский поделился, что лечение детей инъекциями антибиотиков в попу – "чистый бандитизм".

В цивилизованном мире уже нигде не лечат внутримышечным введением антибиотиков, рассказал медик в видео, которое опубликовано на его YouTube-канале.

По словам кандидата наук, препараты детям вводят внутривенно в случае угрозы смерти, а во всех остальных случаях выписывают сиропы, микстуры и эликсиры.

"…нигде… в цивилизованном мире уже не лечат внутримышечным введением антибиотиков… нигде в мире уколами в задницу не лечат. А детей лечить уколами в попу – это вообще чистый бандитизм…", – заявил педиатр.