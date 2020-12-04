"Чистый бандитизм": Комаровский объяснил, как нельзя лечить антибиотиками

В цивилизованном мире отказались от внутримышечного введения антибиотиков, отметил педиатр.
Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский поделился, что лечение детей инъекциями антибиотиков в попу – "чистый бандитизм".
В цивилизованном мире уже нигде не лечат внутримышечным введением антибиотиков, рассказал медик в видео, которое опубликовано на его YouTube-канале.
По словам кандидата наук, препараты детям вводят внутривенно в случае угрозы смерти, а во всех остальных случаях выписывают сиропы, микстуры и эликсиры.
"…нигде… в цивилизованном мире уже не лечат внутримышечным введением антибиотиков… нигде в мире уколами в задницу не лечат. А детей лечить уколами в попу – это вообще чистый бандитизм…", – заявил педиатр.
- Ранее Евгений Комаровский развенчал миф относительно приема антибиотиков.
- Врач сообщил, что антибиотики, предназначенные для детей первого года жизни, имеют минимум побочных эффектов, поэтому вместе с ними не нужно принимать дополнительные лекарства, которые якобы защитят иммунитет, печень и кишечник.
Автор: Екатерина Присяжнюк