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"Чистый бандитизм": Комаровский объяснил, как нельзя лечить антибиотиками

4 декабря 2020, 15:15
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В цивилизованном мире отказались от внутримышечного введения антибиотиков, отметил педиатр.

Комаровский сообщил, что детям не стоит колоть антибиотики – Комаровский об антибиотиках
Детям не стоит колоть антибиотики, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский поделился, что лечение детей инъекциями антибиотиков в попу – "чистый бандитизм".

В цивилизованном мире уже нигде не лечат внутримышечным введением антибиотиков, рассказал медик в видео, которое опубликовано на его YouTube-канале.

По словам кандидата наук, препараты детям вводят внутривенно в случае угрозы смерти, а во всех остальных случаях выписывают сиропы, микстуры и эликсиры.

"…нигде… в цивилизованном мире уже не лечат внутримышечным введением антибиотиков… нигде в мире уколами в задницу не лечат. А детей лечить уколами в попу – это вообще чистый бандитизм…", – заявил педиатр.

  • Ранее Евгений Комаровский развенчал миф относительно приема антибиотиков.
  • Врач сообщил, что антибиотики, предназначенные для детей первого года жизни, имеют минимум побочных эффектов, поэтому вместе с ними не нужно принимать дополнительные лекарства, которые якобы защитят иммунитет, печень и кишечник.
антибиотики Евгений Комаровский
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